09.12.2024, 10:07 34531
ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года с момента начисления всем детям - гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда РК АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 41 799 заявлений на сумму порядка $4,2 млн, сообщили в фонде.
Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около $2,3 млн, для оплаты образования - 19 176 заявлений на сумму более $1,9 млн. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС)", - отметили в ЕНПФ.
Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 21 979 заявлений на сумму более $2,2 млн), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 215 заявлений на сумму порядка $21,6 тыс., внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 176 заявлений на сумму порядка $17,7 тыс.
Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 15 885 заявлений на сумму около $1,6 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 2477 заявлений на сумму около $248,6 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 702 заявления на сумму более $70,4 тыс.).
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Нацфонда РК раз в год распределяется между детьми - гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления (ЦН) на целевые накопительные счета (ЦНС) и стали осуществляться выплаты.
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09.12.2024, 14:38 25981
Казахстан стал мировым лидером по продажам золота
С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам III квартала 2024 года золотые резервы Казахстана составили 285,9 тонны. Это второй показатель в Центральной Азии после Узбекистана (373,86 тонны), сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на World Gold Council.
С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн. Это сопоставимо с показателями 2022 года.
В III квартале 2024 года Казахстан стал мировым лидером по продажам золота (12,85 тонны). Другими лидерами по этому показателю стали Филиппины (4,5 тонны), Монголия (2,1 тонны), Иордания (1,29 тонны) и Сингапур (1,2 тонны), информирует издание.
В октябре 2024 года Национальный банк Казахстана приобрел на 4 тонны золота больше, чем продал. В предыдущие 5 месяцев золотые запасы страны сокращались за счет продажи. Однако уровень золотых запасов Казахстана на конец октября 2024 года все еще ниже, чем на начало года.
Другой центральноазиатский лидер - Узбекистан вошел в топ-5 по объемам покупок золота (8,7 тонны). В лидерах по этому показателю Польша (42,3 тонны), Венгрия (15,5 тонны), Индия (12,88 тонны) и Турция (10,4 тонны).
С января по июнь 2024 года Швейцария импортировала 82 тонны золота из Узбекистана и 21 тонну из Казахстана. Причем, по данным британской таможни, все импортное золото из Казахстана и Узбекистана поступает в страну напрямую.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) - некоммерческая ассоциация ведущих мировых производителей золота со штаб-квартирой в Лондоне. Цель организации - стимулировать и поддерживать спрос на золото, обеспечивать лидерство в отрасли и быть мировым авторитетом на рынке золота. В состав ассоциации в настоящее время входят 32 члена, добывающие золото более чем в 45 странах.
09.12.2024, 13:55 26751
Бюджет Алматы на 2025 год запланирован на уровне 2 трлн 177 млрд тенге
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Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджет Алматы на 2025 год запланирован на уровне 2 трлн 177 млрд тенге, что вдвое превышает показатели начала 2022 года, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На внеочередной XXV сессии депутаты маслихата поддержали и утвердили бюджет города Алматы на 2025-2027 годы (...) Основные направления финансирования включают развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, реализацию социальных программ, а также меры по улучшению экологической обстановки в городе. Социальная сфера сохраняет приоритет и увеличивается на 15%, составив 851,9 млрд тенге, или 39,1% от общего бюджета", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что внимание в бюджете также уделено проектам развития.
Объем бюджета развития увеличивается более чем в 2,2 раза - с 207 млрд тенге в 2022 году до 455,9 млрд тенге в 2025 году. Это позволит запустить крупные проекты по модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройству города и улучшению городской среды. Кроме того, продолжается активная реализация программы "Таза Қазақстан", направленной на благоустройство и озеленение мегаполиса", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что ключевым фактором развития экономики Алматы остается малый и средний бизнес, который формирует более 60% городского ВРП.
На поддержку предпринимательства в 2025 году планируется выделить 71 млрд тенге, что обеспечит развитие более 4 тысяч новых проектов. К 2030 году вклад МСБ в экономику города должен достичь 70%", - добавили в акимате.
В рамках сессии депутаты также приняли скорректированный план развития города Алматы на 2021-2025 годы.
Ранее Токаев дал поручения Досаеву по развитию транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры Алматы.
09.12.2024, 11:35 31891
Электронную очередь введут на границе Казахстана и Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов внес изменения в правила пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров.
Теперь пройти необходимые процедуры можно будет с использованием системы электронной очереди на платной основе.
Электронную очередь намерены ввести:
- в Жамбылской области, на пунктах пропуска "Айша-Биби", "Аухатты", "Карасу", "Кордай", "Сартобе", "Сыпатай батыр";
- в Алматинской области, на пункте пропуска "Кеген".
Целью принятия проекта является является расширение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска на границе c Кыргызской Республикой", - говорится в проекте документа.
В пояснительной записке к документу уточняется, что поправка внесена в рамках исполнения протокола совещания по вопросам поставки грузов из КНР.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.
Напомним, в июле в ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков. По данным КГД, основной причиной скопления стало замедление процессов пограничного контроля российской стороной. В этом же месяце пробка образовалась на границе с Кыргызстаном. Там скопление автотранспорта объяснили ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне.
В минувшую пятницу на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
07.12.2024, 16:10 103746
Цены на услуги связи оставят без изменений до конца года - Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года.
Инициатива министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.
Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.
Ранее в АЗРК рассказали о расследованиях в отношении операторов по фактам роста цен на услуги связи.
07.12.2024, 09:45 117021
Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот
Фото: Primeminister.kz
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Урумчи. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуй обсудили актуальные вопросы взаимодействия, перспективы интенсификации сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Главы Казахстана и Китая поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до $100 млрд. И в этом контексте мы нацелены вдвое увеличить объем взаимной торговли с СУАР. Мы провели анализ структуры экспортных и импортных поставок товаров и их потенциал и определили номенклатуру из 180 видов товаров на $1,6 млрд, которые мы могли дополнительно поставлять в Китай. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, строительные товары", - отметил Серик Жумангарин.
Вице-премьер Казахстана высоко оценил взаимную работу по открытию в пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе "зеленых коридоров" для ускоренного перемещения сельхозпродукции. Для дальнейшего повышения эффективности перевозок предложил распространить практику работы пункта пропуска "Нур Жолы" - "Хоргос" 24/7 на все автомобильные пункты пропуска. Отмечено, что в настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской ("Нарынкол - Музарт") и Восточно-Казахстанской областях ("Теректы - Актобек").
Еще один перспективный вид транспорта, альтернатива авто и железнодорожным путям - судоходство. Казахстанская сторона предлагает создать мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай с использованием трансграничной реки Иртыш. Ожидается, что на первоначальном этапе объем грузоперевозок составит 2 - 2,5 млн тонн.
Для развития этого коридора планируется открытие четвертого железнодорожного перехода Майкапчагай - Зимунай и строительство речного порта на казахстанской территории в районе поселка Тугыл. Еще одним перспективным проектом в рамках развития речных перевозок является развитие маршрута по трансграничной реке Или от казахстанского города Конаев до китайского Инин. Реализация проекта возможна в кооперации между казахстанским и китайским бизнесом", - сказал Жумангарин.
Сегодня свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляются через Казахстан. На встрече озвучили, что за 9 месяцев этого года объем перевозок по Среднему коридору уже превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году объемы грузоперевозок планируется увеличить до 10 млн тонн в год.
Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан нацелен на полное удовлетворение растущего спроса грузопотока из КНР в Европу и обратно. Достигнута договоренность о постепенном увеличении количества контейнерных поездов с 600 до 2 тыс. единиц к 2029 году. Также выразил готовность и казахстанской стороны в строительстве мультимодального логистического терминала на территории станции Хоргос для хранения и перевалки сухих грузов, контейнеров, зерна.
Также Жумангарин поднял вопрос сокращения бюрократических барьеров между Казахстаном и СУАР. Практические все они связаны с поставками казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР. Это усиление контроля за импортом зерновых грузов на приграничных станциях КНР и удлинение периода времени забора проб, длительные процедуры аккредитации казахстанских компаний в реестре экспортеров КНР. Увеличению объемов поставок сельхозпродукции в Китай способствовало бы согласование протоколов по фитосанитарным требованиям к картофелю и свекловичному жому, экспорту мяса птицы, снятие ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана на экспорт говядины и свинины в КНР, согласование ветеринарных требований на охлажденное мясо, конину и другую мясную продукцию.
По информации пресс-службы правительства РК, СУАР является крупнейшим торговым партнером Казахстана из всех регионов Китая, на долю которого приходится почти половина двустороннего товарооборота Казахстана и КНР. В прошлом году объем внешней торговли с СУАР вырос на 62%, достигнув $20,3 млрд. За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и СУАР вырос на 22,46% и достиг $17,67 млрд.
07.12.2024, 09:00 118476
Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Катаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с владельцами Power International Holding и председателем совета директоров компании Nebras Power, сообщает Акорда.
С владельцами Power International Holding был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.
Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.
Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.
Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.
В ходе встречи с председателем совета директоров компании Nebras Power Мохаммедом Нассер Аль-Хаджри были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства РК оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.
Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.
В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетики.
Ранее глава Минэнерго РК Саткалиев рассказал об установлении долгосрочного стратегического партнерства с Катаром. Реализуется 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов, что, по словам министра, позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране на 18%, построить новую инфраструктуру, газопроводы, а также реализовать масштабные энергетические и гидроэнергетические проекты.
06.12.2024, 21:15 146026
Контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС
Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках XII Международного форума "Антиконтрафакт" в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме контрабанды и контрафакта табачной и никотиновой продукции. Участники конференции обсудили масштабы нелегального оборота, его последствия для экономики и здоровья населения, а также реальные пути решения проблемы.
Масштабы налоговых потерь от нелегальной продукции колоссальные и для решений в сфере защиты рынка от контрабандной контрафактной продукции необходимо объединять усилия и власти, и бизнеса и общественности. При комитете госдоходов создан Оперативный штаб по борьбе с контрабандой и контрафактом в задачи которого входит объединять усилия всех участников рынка. В штабе аккумулируется оперативная информация по фактам теневого оборота, как от ассоциаций товаропроизводителей так от государства и предлагаются пути решения", - рассказал управляющий, директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Еркен Наурзбеков.
Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно. Больше всех страдает Россия. В прошлом году экономический урон страны исчислялся 130 млрд рублей ($1,4 млрд). Казахстан - второй по размерам участник ЕАЭС - в 2023 году недосчитался 32 млрд тенге ($69 млн).
По данным независимого исследовательского агентства NielsenIQ , объем нелегального рынка табачной продукции в Казахстане вырос в 3 раза за последние 3 года - в 2024 году цифра достигла 10,1%. Такую тенденцию роста независимые эксперты наблюдают последние несколько лет, отмечая ее ежегодную устойчивость. Каналы поставок разнообразны. Одна из функционирующих схем такова: сначала нелегальный груз доставляют на паромах из Объединенных Арабских Эмиратов в Иран. Затем товар перегружают в фуры и отправляют транзитом через Иран, Афганистан и Таджикистан. В Согдийской области груз пересекает таджикско-кыргызскую границу, проходит через Ош и Бишкек. Из столицы Кыргызстана нелегальные сигареты просачиваются в Казахстан через пять основных контрольно-пропускных пунктов: "Айша Биби", "Кордай", "Сыпатай батыр", "Гродеково", "Кеген", и далее идут транзитом в Россию, частично оседая на территории соседней республики.
На казахстанском рынке самыми распространенными марками контрабандных сигарет являются Oris (54,2%) и Oscar (7,8%). Важную роль в борьбе с контрафактом в нашей стране играют неравнодушные граждане, сообщая о фактах продажи незаконной продукции, однако без активного участия государства в решении вопроса ситуация может выйти из-под контроля. Целенаправленные проверки и скоординированные меры против нелегального оборота сигарет, завозимых к нам контрабандой, способны не только ударить по преступным схемам, но и существенно увеличить налоговые сборы", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков.
Проблема контрабанды носит транснациональный характер. По данным АНО "Национальный научный центр компетенций" (ННЦК), в России за первое полугодие 2024 года минимальные потери бюджета от нелегального оборота табачной продукции составили 50,4 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В масштабах ЕАЭС проблема приобретает угрожающий характер. общий ущерб от нелегального оборота табачной продукции составил за 2023 год более 3 млрд долларов США. Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, в том числе табачной - Экспертно-консультационный совет при Консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской Экономической Комиссии. Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками" - поделилась советник президента ассоциации "Антикотрафакт" Светлана Квасова.
На пресс-конференции был представлен ряд мер, направленных на борьбу с нелегальной торговлей. Среди них:
• Разработка взвешенной акцизной политики, основанной на научных подходах.
• Усиление контроля на границах - эксперты отмечают, что борьба с контрабандной продукцией требует комплексного подхода, включающего ужесточение контроля на границах Кыргызстана при проверке грузов и усиление профилактической работы с оптовыми торговцами на базарах, жесткое пресечение перевозок из Таджикистана в Кыргызстан и в приграничных районах в Казахстане
• Внедрение цифровой маркировки продукции и мобильных приложений для проверки легальности товаров.
Ответом на сложившуюся ситуацию становится усиление законодательства. Тиражирование подобных мер в странах ЕАЭС, наряду с ужесточением контрольно-надзорных процедур, способно искоренить предпосылки для нелегального оборота в самые короткие сроки", - заключил Еркен Наурзбеков.
Таким образом, успешная борьба с контрабандой табачной продукции способна не только сократить объемы теневого рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты стран ЕАЭС, но и предотвратить преждевременные смертности, связанные с контрафактной продукцией.
06.12.2024, 15:52 146521
Почти на 10 тенге: доллар резко подешевел на торгах
Фото: pexels.com
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар резко подешевел, передает корреспондент агентства.
В частности, средневзвешенный курс доллара составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.
Согласно данным сайта Kurs.kz, в ряде обменных пунктов в Алматы доллар США продается по курсу 514-516,5 тенге. Курс покупки составляет 508-513,5 тенге за доллар.
Напомним, первый понедельник декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Нацбанк сделал заявление по ситуации на валютном рынке.
Глава Нацбанка и министр национальной экономики рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. В Нацбанке также ответили, предусмотрены ли компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?