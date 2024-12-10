ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года с момента начисления всем детям - гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда РК АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 41 799 заявлений на сумму порядка $4,2 млн, сообщили в фонде.





Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около $2,3 млн, для оплаты образования - 19 176 заявлений на сумму более $1,9 млн. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС)", - отметили в ЕНПФ.





Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 21 979 заявлений на сумму более $2,2 млн), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 215 заявлений на сумму порядка $21,6 тыс., внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 176 заявлений на сумму порядка $17,7 тыс.





Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 15 885 заявлений на сумму около $1,6 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 2477 заявлений на сумму около $248,6 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 702 заявления на сумму более $70,4 тыс.).





Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Нацфонда РК раз в год распределяется между детьми - гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления (ЦН) на целевые накопительные счета (ЦНС) и стали осуществляться выплаты.