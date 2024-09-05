04.09.2024, 10:50 32976
Фермеры Казахстана нарастили заготовку шкур
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июль 2024 года в хозяйствах РК было заготовлено 1,4 млн шкур крупных животных, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего шкур крупных животных было получено в хозяйствах Туркестанской, Абайской, Актюбинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей, сообщает energyprom.kz.
Заготовка шкур мелких животных за семь месяцев 2024 года составила 3,2 млн штук - на 11,2% больше, чем годом ранее. Здесь основная часть пришлась на Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую, Абайскую и Жетысускую области.
По итогам января-июля текущего года реализация шкур крупных животных заготовительным организациям достигла 7,5 тыс. штук, а через торговые сети - 22,7 тыс. штук. Что касается шкур мелких животных, их реализация заготовительным организациям составила 828 штук, а через торговые сети - 22 тыс. штук. На производственное потребление пришлось 502 шкуры крупных животных (плюс 74,9% за год) и 173 шкуры мелких животных (минус 36,2%).
Тем временем Хабар24 сообщает, что ежегодно в стране перерабатывают 11 миллионов шкур, треть из которых - сырье крупного рогатого скота. Однако 80% шкур просто вывозят на свалку или сжигают. В стране не хватает производств: работают лишь девять заводов по переработке сырья. Выйти на полную мощность они уже не могут из-за изношенного оборудования. Также не развита в нашей стране система заготовки сырья. Поэтому отечественная продукция неконкурентоспособна за рубежом.
Что же касается производства кожи, стоит отметить, что в стране вырос выпуск меховых, дубленых или выделанных шкур животных: на 28,1%, до 31,8 млн кв. дм. В том числе было произведено 15,7 млн кв. дм меховой овчины и 16,1 млн кв. дм шубной овчины. Выпуск кожи из овечьих, козьих или свиных шкур без волосяного покрова увеличился на 12,7%, до 2,4 млн кв. дм.
Производство кожи из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, напротив, сократилось на 37%, до 276 млн кв. дм. В том числе выпуск кожи из целых шкур составил 109,2 млн кв. дм, из не целых - 166,9 млн кв. дм.
Объем услуг в области производства дубленой и выделанной кожи, выделанного и окрашенного меха за семь месяцев текущего года составил лишь 2,9 млн тг, против 3,7 млн тг годом ранее. Годовое сокращение - на 22,5%.
Услуги в области производства кожи составили 208 тыс. тг (минус 83,1% за год), услуги в области производства меха - 2,7 млн тг (плюс 7,4%).
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05.09.2024, 18:09 1321
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз стальных заготовок
Проект приказа разработан с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет индустриального развития разработал проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 7206 - железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах, 7207 - полуфабрикаты из железа или нелегированной стали", - сообщается в документе.
Отмечается, что проект приказа разработан с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Казахстан на шесть месяцев продлит запрет на вывоз лома и отходов черных металлов.
05.09.2024, 14:11 5491
Новый торгово-логистический комплекс появится на границе Казахстана и Кыргызстана
ИТКЛ создадут в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек"
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", передает корреспондент агентства.
Основными целями создания и функционирования ИТЛК являются: обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы, а также предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документаций по экспортно-импортным операциям юридические и финансовые консультации.
Согласно документу, общая площадь ИТЛК составит 7,6 кв. км, из них площадь Казахстанской части - 3,6 кв. км, площадь Кыргызской части - 4 кв. км.
Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются: производственная кооперация, создание новых производств и рабочих мест; создание условий для хранения и переработки мясной и сельскохозяйственной продукции; улучшение логистики и объектов предпринимательской деятельности; привлечение новых технологий; диверсификация сельскохозяйственного производства; перемещение, хранение и переработка продукции агропромышленного комплекса; производство товаров народного потребления с высоким конкурентным преимуществом, включая пищевую и сельскохозяйственную продукцию; производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы и др.
05.09.2024, 11:35 9726
Инвестпроекты на $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане
По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций достигнет $1,4-$1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Евразийский банк развития профинансировал инвестиционные проекты на $900 млн в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства РК.
При этом в 2023 году в Казахстан вложен $1 млрд. По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций будет значительно увеличен и достигнет $1,4-$1,6 млрд. В перечне реализуемых в Казахстане приоритетных проектов ЕАБР - внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, строительство и реконструкция автомобильных дорог", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем ЕАБР Николаем Подгузовым, Евразийский банк развития является одним из важных партнеров и надежных источников инвестиций.
Глава нашего государства в послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас правительством ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов", - заявил Олжас Бектенов.
В свою очередь председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.
Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
04.09.2024, 16:50 26366
Подписан договор о поставке сжиженного газа с Кашагана на рынок Казахстана
Поставка кашаганского сжиженного нефтяного газа планируется на конец 2025 года, с выходом на максимальную проектную мощность в более 700 тысяч тонн в год к 2027 году
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров между партнерами Северо-Каспийского проекта и АО НК "QazaqGaz", при участии Министерства энергетики Республики Казахстан и ТОО "PSA", стороны достигли соглашения по условиям сделки купли-продажи Кашаганского сжиженного нефтяного газа. Данный шаг был обусловлен высоким спросом на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на внутреннем рынке Казахстана, сообщили в Минэнерго РК.
Как отметили в Минэнерго, подписание договора стало важным этапом в рамках сотрудничества, направленного на принятие окончательного инвестиционного решения по проекту. Согласно условиям соглашения, поставка Кашаганского сжиженного нефтяного газа планируется на конец 2025 года, с выходом на максимальную проектную мощность в более 700 тысяч тонн в год к 2027 году после завершения инфраструктурных работ.
В настоящее время АО НК "QazaqGaz" ведет работы по проектированию и размещению заказов на необходимое технологическое оборудование для обеспечения приема, хранения, перевалки и фракционирования Кашаганского сжиженного нефтяного газа. Эти поставки благоприятно повлияют на социально-экономическое положение регионов Казахстана, помогут сократить дефицит сжиженного нефтяного газа и способствовать развитию газохимической отрасли в стране", - рассказали в пресс-службе ведомства.
04.09.2024, 15:29 28196
В Казахстане отменят невозвратные авиабилеты
Фото: freepik
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отменят невозвратные авиабилеты. Данные положения прописаны в принятом сегодня мажилисом парламента РК проекте закона "О защите прав потребителей".
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев представляя проект закона депутатам Мажилиса отметил, что обновленный закон будет охватывать практически все сферы услуг, включая ЖКХ, транспорт, медицину и туризм, за исключением финансовой сферы.
В частности, законопроектом предлагается исключить из числа невозвратных товаров медицинские изделия и абонентские устройства сотовой связи, а также снять 100% невозвратность по договорам на приобретение авиабилетов и туристское обслуживание.
ТакжевВ рамках нового законопроекта вводится защита прав потребителей в онлайн-торговле. В этой связи на электронных торговых площадках должны будут предусмотреть внутренние процедуры допуска для продавцов. В рамках них будут заключаться договоры по соблюдению требований по защите прав потребителей.
При поступлении жалобы потребителя на продавца электронная торговая площадка должна будет принять меры по восстановлению прав потребителя.
Данная норма позволит уполномоченному органу привлекать бизнесменов к административной ответственности за нарушение законодательства о регулировании торговой деятельности. Например, отказ от предоставления покупателю необходимой информации о товаре, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий повлечет штраф от 6 до 30 МРП для предпринимателей. Физлицам же грозит предупреждение или штраф в размере 2 МРП", -уточнили в мажилисе.
Ранее сообщалось, что в РК появится уполномоченный по вопросам защиты прав потребителей.
04.09.2024, 10:31 35281
В Казахстане зарплаты медиков и соцработников на 22% меньше, чем в среднем по экономике
Во втором квартале текущего года номинальная заработная плата работников сферы здравоохранения и социального обслуживания населения составила 315 тыс. тенге
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане во втором квартале 2024 года в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения работали 570,5 тыс. человек - на 1,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.
В региональном разрезе больше всего занятых в секторе насчитывалось в Алматы: 72,5 тыс. человек, что составляет 12,7% от общего числа работников по РК. Численность занятых в южной столице выросла на 1%. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область (44,1 тыс. человек, плюс 1,3%) и Астана (43,2 тыс. человек, минус 9,8%).
Меньше всего занятых в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения насчитывалось в Улытауской области: 5,9 тыс. человек, годовой рост - на 17,3%.
Что касается оплаты труда, ситуация следующая: во втором квартале текущего года номинальная заработная плата работников сферы здравоохранения и социального обслуживания населения составила 315 тыс. тенге - на 5,6% больше в стоимостном выражении, чем в соответствующем периоде 2023 года. При этом индекс реальной заработной платы составил 97,3%, что указывает на снижение покупательной способности заработных плат сотрудников на 2,7%.
По сравнению со среднереспубликанским показателем (403,3 тыс. тенге) заработные платы в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения были меньше на 21,9%.
В разрезе регионов наибольшая заработная плата была зарегистрирована у работников сектора в столице: 402,8 тыс. тенге - на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 27,9% выше, чем в среднем по стране. В тройку регионов-лидеров также вошли Алматы (335,7 тыс. тенге) и Улытауская область (324,3 тыс. тенге).
Наименьшая заработная плата была зафиксирована у работников Жамбылской области: 276,5 тыс. тенге - на 3,1% больше, чем годом ранее, и на 12,2% меньше среднереспубликанского показателя. Низкие заработные платы были также отмечены в Туркестанской (281,9 тыс. тенге) и Актюбинской (284,1 тыс. тенге) областях.
Работники, непосредственно занимающиеся деятельностью в области здравоохранения, имели номинальную заработную плату в размере 320,2 тыс. тенге - на 5,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. В частности, работники больничных организаций получали 335,6 тыс. тенге, работники сектора врачебной практики и стоматологии - 302,3 тыс. тенге, работники прочих сфер - 292,9 тыс. тенге.
Заработные платы работников в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания выросли на 13,4%, до 251,2 тыс. тенге, а без обеспечения проживания - на 7,7%, до 242,9 тыс. тенге.
В 2023 году нехватка медицинских кадров в государственном секторе составляла более 4,8 тыс. штатных единиц, включая 3,7 тыс. в городах, сообщает inbusiness.kz. По сравнению с 2022 годом дефицит врачей сократился на 23% (на 24% в городах и на 21% в сельских районах). В числе наиболее востребованных медицинских работников остаются терапевты, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и акушеры-гинекологи.
04.09.2024, 09:00 37101
В СКО реализуется казахстанско-китайский проект по развитию агропромышленного кластера
Фото: МСХ РК
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Петропавловск. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области реализуется казахстанско-китайский проект по развитию агропромышленного кластера. Инициатором его является китайская корпорация Xian Aiju. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
В рамках развития кластера ведется строительство мельницы мощностью 300 тонн муки в сутки, комбикормового завода мощностью 1000 тонн продукции в сутки и зернохранилища объемом хранения 50 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в этот проект составил 6,8 млрд тенге, будет создано 90 новых рабочих мест", - проинформировали в МСХ.
В ведомстве отметили, что реализация данного проекта будет способствовать не только экономическому росту и развитию экспортного потенциала Северо-Казахстанского региона, но и позволит увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе страны.
В Минсельхозе напомнили, что в рамках этого проекта с 2016 года успешно функционирует завод по переработке масличных культур ТОО "Тайынша-Май" мощностью переработки 300 тыс. тонн в год. На заводе трудятся более 70 человек.
03.09.2024, 15:22 49501
Дифтарифы на коммунальные услуги введут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введут нормы потребления ресурсов физлицами. В случае превышения этих норм оплата за коммунальные услуги будет осуществляться по дифференцированному тарифу, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
До конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников. Они будут учитывать объективно необходимые объемы ресурсов для потребления физическими лицами. В случае потребления свыше утвержденных норм, предполагается дифференциация тарифов и расценок. Наряду с этим социальным блоком правительства будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоев населения на оплату коммунальных услуг", - рассказал Бозумбаев.
Также в своем докладе зампремьера указал на высокий износ коммунальных сетей в стране. На 22 предприятиях теплоснабжения он составил от 65% до 90%, на 18 объектах электроснабжения - от 70% до 97%, на 13 предприятиях водоснабжения - от 70% до 100%, на 24 предприятиях водоотведения - от 70% до 100%. В тоже время, в 55 энергопроизводящих организациях средний износ оборудования составляет 56%.
По предварительным оценкам, на реализацию национального проекта необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций. Деньги планируется привлечь из 4 источников. Это отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Национального фонда, а также собственников энергетических объектов", - сказал Бозумбаев.
В целях инвестиционной привлекательности Национального проекта на уровне правительства планируется принять документы, гарантирующие финансовым институтам и бизнесу необходимые уровни тарифов, возврат капитала и займы.
Ранее сообщалось, что в РК вводят дифференцированный тариф на питьевую воду.
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