Фермеры Казахстана нарастили заготовку шкур

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июль 2024 года в хозяйствах РК было заготовлено 1,4 млн шкур крупных животных, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего шкур крупных животных было получено в хозяйствах Туркестанской, Абайской, Актюбинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей, - За январь-июль 2024 года в хозяйствах РК было заготовлено 1,4 млн шкур крупных животных, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего шкур крупных животных было получено в хозяйствах Туркестанской, Абайской, Актюбинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей, сообщает energyprom.kz.





Заготовка шкур мелких животных за семь месяцев 2024 года составила 3,2 млн штук - на 11,2% больше, чем годом ранее. Здесь основная часть пришлась на Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую, Абайскую и Жетысускую области.





По итогам января-июля текущего года реализация шкур крупных животных заготовительным организациям достигла 7,5 тыс. штук, а через торговые сети - 22,7 тыс. штук. Что касается шкур мелких животных, их реализация заготовительным организациям составила 828 штук, а через торговые сети - 22 тыс. штук. На производственное потребление пришлось 502 шкуры крупных животных (плюс 74,9% за год) и 173 шкуры мелких животных (минус 36,2%).





Тем временем Хабар24 сообщает, что ежегодно в стране перерабатывают 11 миллионов шкур, треть из которых - сырье крупного рогатого скота. Однако 80% шкур просто вывозят на свалку или сжигают. В стране не хватает производств: работают лишь девять заводов по переработке сырья. Выйти на полную мощность они уже не могут из-за изношенного оборудования. Также не развита в нашей стране система заготовки сырья. Поэтому отечественная продукция неконкурентоспособна за рубежом.





Что же касается производства кожи, стоит отметить, что в стране вырос выпуск меховых, дубленых или выделанных шкур животных: на 28,1%, до 31,8 млн кв. дм. В том числе было произведено 15,7 млн кв. дм меховой овчины и 16,1 млн кв. дм шубной овчины. Выпуск кожи из овечьих, козьих или свиных шкур без волосяного покрова увеличился на 12,7%, до 2,4 млн кв. дм.





Производство кожи из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, напротив, сократилось на 37%, до 276 млн кв. дм. В том числе выпуск кожи из целых шкур составил 109,2 млн кв. дм, из не целых - 166,9 млн кв. дм.





Объем услуг в области производства дубленой и выделанной кожи, выделанного и окрашенного меха за семь месяцев текущего года составил лишь 2,9 млн тг, против 3,7 млн тг годом ранее. Годовое сокращение - на 22,5%.





Услуги в области производства кожи составили 208 тыс. тг (минус 83,1% за год), услуги в области производства меха - 2,7 млн тг (плюс 7,4%).