Fitch оценило суверенный рейтинг Казахстана как стабильный

Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане

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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством сельского хозяйства принят документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Как пояснили в пресс-службе кабмина, по ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. На поддержку местных предприятий направлялось 28,3% из общего объема возмещения, импортных - 41,9%. Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена почти в 7 раз - до 6,5%, при этом долю отечественных планируется довести до 63,7%.





Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что приоритет для зарубежных производителей техники - в локализации предприятий на территории республики.





Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.





В целом казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают 85-90% рынка. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка.





В стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года отечественными производителями было выпущено 5418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1032 комбайна на 99,1 млрд тенге.