В 74-ю годовщину образования КНР объем торговли Казахстана с Китаем превысил $25,23 млрд  

Фото: Генконсульство КНР

Рассказать друзьям

Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 млрд долларов США, увеличившись на 24,7% в годовом исчислении, сообщила генеральный консул Китая Цзян Вэй в ходе торжественного приема по случаю празднования 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики, организованного генеральным консульством КНР в Алматы.





Цзян Вэй обратила внимание, что инициатива "Один пояс и один путь" глубоко интегрирована с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол".

Высококачественное совместное строительство между двумя странами "Одного пояса и одного пути" сформировало всестороннюю модель сотрудничества, от традиционных отраслей к новым, от производства до послепродажного обслуживания в цепочке поставок, от реального сектора экономики к облачной индустрии. Глубина и широта сотрудничества между двумя сторонами продолжает непрерывно увеличиваться, подавая успешный пример международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь". С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 млрд долларов США, увеличившись на 24,7% в годовом исчислении. Китай стремительно превратился в главного торгового партнера Казахстана", - сказала генконсул.

Десять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин, принимая во внимание время и обстоятельства, впервые выдвинул в Казахстане великую инициативу "Один пояс и один путь", объединив развитие Китая с развитием других стран мира и предоставив древнему Шелковому пути, который существовал на протяжении тысячи лет, возможность излучить новую жизненную силу в новую эпоху.









Спикер рассказала, что за десять лет инициативы "Один пояс и один путь" Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в рамках инициативы с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями.

Инициатива охватывает две трети населения мира и 40% мирового ВВП , успешно привлекла инвестиции на сумму почти один триллион долларов США, сформировала более 3000 проектов сотрудничества, создала 420 000 рабочих мест для стран вдоль маршрута, вывела почти 40 миллионов человек из бедности и один за другим создала "национальные достопримечательности", "проекты народного благосостояния" и "памятники сотрудничества", - рассказала дипломат.

Говоря о достижениях КНР за 74 года с момента еге образования, Цзян Вэй подчеркнула, что страна прошла "крайне необычный путь развития и исторических достижений, которые привлекли внимание всего мира".

Под руководством Коммунистической партии Китая китайский народ всесторонне способствует великому возрождению китайской нации с помощью китайской модели модернизации. В течение последних 10 лет Китай твердо придерживался принципа "народ превыше всего", всеми силами содействовал высококачественному развитию, основательно продвигал всеобъемлющую народную демократию, усиленно развивал передовую социалистическую культуру и всесторонне содействовал строительству экологической цивилизации. Мы вывели почти 100 миллионов человек из бедности, продвигали крупнейший в мире процесс урбанизации и построили крупнейшую в мире сеть медицинского страхования, охватывающую 1,36 миллиарда человек. Высокоскоростные железные дороги Китая, пилотируемые космические полеты, спутниковая навигационная система Бэйдоу и другие важные элементы великой державы стали новыми национальными визитными карточками. Ощущение счастья, чувство удовлетворенности жизнью и безопасности китайского народа продолжает повышаться", - заявила генконсул.

За прошедшие 10 лет вклад Китая в мировой экономический рост превысил в среднем 30%. Китай на протяжении шести лет подряд сохраняет статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. Совокупный объем экономики Китая увеличился примерно до 18% от общемирового объема, внеся важный вклад в глобальную стабильность и развитие.





Генконсульство КНР

Статус Китая как "мировой фабрики" продолжает укрепляться. С начала этого года экономика Китая сохраняет положительную тенденцию к восстановлению, ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении в первой половине года, продолжая лидировать среди крупнейших развитых экономик мира. Согласно "Докладу о мировых инвестициях" за 2023 год, Китай стал вторым по величине получателем прямых иностранных инвестиций в мире. В этом году также исполняется 45 лет проведения в Китае политики реформ и открытости. Двери открытости Китая внешнему миру будут открываться все шире и шире. Основные позитивные тенденции долгосрочного экономического развития Китая не изменятся", - подчеркнула Цзян Вэй.

Для гостей торжественного приема генконсульством была организована фотовыставка, посвященная 10-летнему успеху инициативы "Один пояс и один путь" , выставка образцов достижений модернизации в китайском стиле и автомобилей китайского производства.





Генконсульство КНР

Генконсул сообщила, что в ближайшее время в Пекине пройдет третий форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Китай готов воспользоваться этой возможностью для работы с международным сообществом, в том числе с Казахстаном, для обобщения опыта, составления плана, реализации инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, углубления международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь", содействия построению сообщества единой судьбы человечества и создания еще больших благ для народов всех стран мира", - заключила свою речь дипломат.