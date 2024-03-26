25.03.2024, 13:34 19051
Глава Минтранса РК обсудил с китайской стороной расширение транспортно-логистического взаимодействия
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочего визита в Китай обсудил с секретарем КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем вопросы по совместному расширению взаимодействия путем открытия дополнительных пунктов пограничного пропуска, усиления системной работы между транспортными компаниями двух стран, а также облегчения международной торговли, сообщили в Министерстве транспорта РК.
Встреча организована в рамках укрепления и расширения возможностей транспортно-логистического потенциала, улучшения условий для транспортных компаний сторон, а также установления тесных международных связей. Значимость мероприятия связана с географическим положением и экономическими интересами обеих сторон", - рассказали в Минтранспорта РК, отметив, что по территории Казахстана проходит множество автодорог и железных дорог, обеспечивающих транспортные потоки между этими регионами.
Также казахстанская делегация посетила ряд объектов транспортной инфраструктуры города Урумчи, в том числе Международный сухой порт, Центр экспресс доставки (Jitu Express), железнодорожный экспресс хаб "Китай - Европа" и офис Синьцзянской торгово-логистической корпорации.
Кроме того, Карабаев принял участие в церемонии отправки юбилейного, 150 контейнерного поезда "Тяньшань" по маршруту КНР - ЕС.
На церемонии было отмечено, что за 10 лет образования инициативы "Один пояс - один путь" (с 2013 года) из Китая отправлено порядка 85 тыс. контейнерных поездов в западном направлении, из них 80% прошли через Казахстан.
В ходе посещения вышеуказанных объектов сторонами были согласованы планы организации совместных инвестиционных проектов, нацеленных на стимулирование и улучшение инфраструктуры логистики.
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26.03.2024, 10:41 1116
В Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
По масличным культурам увеличение составит 385 тыс. га, что позволит довести их общую посевную площадь до 3,2 млн га. В том числе ожидается увеличение посевов такой социально значимой культуры, как подсолнечник, на 60 тыс. га с доведением общей площади до 1,2 млн га", - сказал министр.
С учетом проблем с обеспечением поливной водой проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. Прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га и риса на 6,4 тыс. га.
Планируемые объемы посевов зерновых, овощебахчевых культур и картофеля позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал глава МСХ.
Кроме того, в текущем году планируется увеличить площади кормовых культур на 68 тыс. га - до 3,2 млн.
По словам министра, под урожай 2024 года требуется 2,4 млн тонн семян, из которых на 26 марта засыпано семян 97%. На 2024 год в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 12,8 млрд тенге. До регионов также доведен план по доле элитных семян сельскохозяйственных культур.
На текущий год запланировано внесение порядка 1,5 млн тонн удобрений, или 46% от научной потребности. Для повышения уровня их применения со стороны государства принимаются все необходимые меры", - сообщил глава МСХ.
На сегодня аграриям отгружено всего 147 тыс. тонн удобрений, заключено договоров на 173 тыс. тонн. Отмечено, что активная работа по отгрузке удобрений ведется в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях.
Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, стоимость дизтоплива для аграриев на весенние полевые работы не будет увеличена. По его словам, в начале года был утвержден график по поставке 340,3 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозпроизводителей. При этом цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах - 250 тенге/литр с НДС. Это на 15%, или на 45 тенге/литр, ниже розничных.
За февраль-март отгружено 27 тыс. тонн из 50,1 тыс., или 55%. При этом МСХ согласно запросам акиматов и фермеров отдельных регионов направлена заявка на дополнительную поставку 35,8 тыс. тонн дизтоплива. С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенних полевых работ 2023 года МЭ совместно с МСХ определит оптимальный график отгрузки. В адрес сельхозпроизводителей она осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем", - отметил министр.
25.03.2024, 16:31 16301
Новая эра в отношениях: Кипр откроет посольство в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает Акорда.
На встрече президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. По его словам, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.
Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.
В свою очередь Константинос Комбос отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.
Ранее с Комбосом встретился министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение двусторонним отношениям с Кипром и рассматривает Никосию в качестве важного партнера в Южной Европе.
В свою очередь Комбос сообщил о принятом в Никосии решении об открытии в текущем году посольства Республики Кипр в Астане.
Мы открываем новую эру в наших отношениях", - отметил Комбос
Собеседники также отметили существенный потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства и энергетики.
По итогам переговоров в МИД был подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Кипр по воздушному сообщению.
Сегодня Комбос также встретится с председателем сената Мауленом Ашимбаевым и Генеральным прокурором РК Бериком Асыловым.
Для справки
По данным Нацбанка, в период с 2005 г. по III квартал 2023 г. объем кипрских инвестиций в экономику РК составил 4,1 млрд долларов США (за январь-сентябрь 2023 г. - 268,4 млн). По состоянию на 1 января 2024 г. в Казахстане зарегистрировано 392 компании с участием кипрского капитала (из них действующих - 328).
25.03.2024, 15:21 16721
Свыше 5% казахстанцев живут за чертой бедности
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За чертой бедности живет 5,1% казахстанцев, говорится в проекте поправок в постановление правительства "Об утверждении комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2029 года".
По данным на II квартал 2023 года, самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Туркестанской области (9,7%), также этот показатель выше общереспубликанского в областях Абай и Жетісу, в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте. Самый низкий уровень бедности - в Астане (2,5%).
По-прежнему сохраняется большая разница в доходах у городских и сельских жителей.
По итогам II квартала 2023 года значение показателя уровня бедности в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3% и составило 7,2%", - говорится в документе.
На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.
Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года, составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в два раза", - сообщается в проекте поправок.
Разработчики также подчеркнули, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. По их данным, темпы роста реальных доходов населения снижаются. Если в 2019 году показатель доходов составлял 6,4%, то за 8 месяцев прошлого года он составил всего 0,2%.
При этом в декабре 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 8,5%, на непродовольственные товары - на 9,1%, на платные услуги - на 12,4%.
Самая высокая месячная инфляция в минувшем году зарегистрирована в Атырауской области - 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 %), самая низкая - в области Улытау, Актюбинской и Павлодарской областях - по 0,3%.
Также в стране растет количество безработных. На конец сентября 2023 года их было зарегистрировано 295,8 тыс. человек, что составляет 3,1% от численности рабочей силы. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,3%.
Кроме того, в 9 регионах страны у жителей низкие трудовые доходы, что ведет к большому числу самозанятых.
Что предлагают разработчики поправок для исправления ситуации:
- Создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости
- Повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты"
- Системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки
- Обязательства по повышению заработных плат из бюджета
- Государственная социальная поддержка населению.
Реализация комплексного плана приведет к трудоустройству более 2,8 млн человек, в том числе 1,9 млн молодежи до 2028 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 40,6% (с 30,1% в 2022 году), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3% в 2022 году), безработицы до 4,6% (с 4,9% в 2022 году)", - говорится в документе.
25.03.2024, 09:48 21921
На Шымкентском НПЗ начались планово-предупредительные работы
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе сегодня стартовали планово-предупредительные работы, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз".
На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого стало известно, что Шымкентский НПЗ готовится к расширению.
На сегодня мощность одного из трех нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана составляет 6 млн тонн в год. Завод обеспечивает рынок страны нефтепродуктами на 30-40 процентов. Экспортируется только топочный мазут, так как его количество считается избытком.
22.03.2024, 17:04 62581
Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану.
Новое направление не только позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании, но и даст импульс развитию и укреплению двусторонних отношений Таджикистана и Казахстана, а пассажирам будет предоставлена возможность совершать прямые регулярные перелеты между столицами двух государств", - подчеркнули в авиакомпании.
Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля.
Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам. С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.
По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.
По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах Боинг 737-800 и Боинг 737-900.
Ранее сообщалось, что Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми. Также в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Кроме того Казахстан и Корея договорились в 4 раза увеличить количество авиарейсов.
22.03.2024, 13:27 65436
Экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами
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Чэнду. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходит торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Главным событием бизнес-миссии стал форум торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Стратегический характер нашего сотрудничества поддерживается на самом высоком уровне. Мы объявили о новом золотом тридцатилетии взаимоотношений и дружбы между нашими странами. Взаимная торговля Казахстана и КНР достигла рекордных показателей. Перед нами стоит задача по доведению товарооборота до $40 млрд", - сказал в ходе форума глава Минторговли РК Арман Шаккалиев.
По итогам 2023 года экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей. Только за прошлый год объем импортных поставок увеличился на 50,5% и составил $16,8 млрд.
Китайский рынок для нас - это надежный потребитель казахстанской продукции. Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - подчеркнул министр.
В этот перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.
Как показывает статистика, Китай выступает основным покупателем казахстанского рапсового масла, на его долю приходится от 74% до 98% в разные годы. Отечественные заводы способны нарастить поставки масложировой продукции на соседний рынок, потенциал которой оценивается в более чем 250 тыс. тонн.
Китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на сумму порядка $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.
Сегодня торгово-экономические связи Казахстана и Китая выстраиваются по принципу регионализации, разрабатываются планы совместных действий, создаются рабочие органы по взаимодействию. По словам Армана Шаккалиева, с провинцией Сычуань интенсивно прорабатываются перспективные направления для реализации.
Мы открываем торговое партнерство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань. Дочерняя компания министерства сегодня является оператором по продвижению экспорта и развитию внутренней торговли. QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать ее проводником на китайский рынок, а также налаживать взаимодействие с крупными компаниями", - сообщил Шаккалиев.
В ходе форума Арман Шаккалиев подтвердил намерение казахстанских производителей продемонстрировать свой экспортный потенциал на площадках крупнейших импортных выставок в Китае, в частности Шанхайской выставки и ЭКСПО "Китай - Евразия" в СУАР.
По информации МТИ, в четырехдневной торговой миссии Казахстана в Чэнду участвуют более 40 представителей отечественных компаний. Это производители масложировой и молочной продукции, муки, макаронных и кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и поставщики услуг.
В рамках деловой поездки при содействии QazTrade предприниматели посетили высокотехнологичный завод по выпуску рапсового масла Sichuan Deyang Nianfeng Food, презентовали свою продукцию 50 китайским компаниям, входящим в Сычуаньскую кооперативную систему снабжения и сбыта China Co-op Group. Кроме того, бизнесмены посетили знаменитую специализированную Китайскую ярмарку продуктов питания и напитков в Чэнду. Товаропроизводители изучили опыт китайских предпринимателей, оценили перспективность выставки и намерены рассмотреть возможность своего участия в продуктовой ярмарке в следующем году.
По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.
Также заключены соглашения о закупе сельхозтоваров между ТОО "Костанайская мукомольная компания" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading, ТОО "Хлеб СНАБ" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ТОО "QazTrade" и Сычуаньской кооперативной системой снабжения и сбыта China Co-op Group, а также Паназиатской инвестиционно-развивающей группой провинции Сычуань.
На следующей неделе, 26 марта 2024 года, в Астане состоится второй форум экспортеров на тему "Новые подходы в развитии торговых отношений Казахстан - Китай". Более 100 крупнейших китайских компаний, в том числе предприниматели из Сычуаня, приедут в столицу в поисках потенциальных партнеров и заключения договоренностей. Среди них компании пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, строительного, логистического, фармацевтического секторов, а также сферы инвестиций, услуг и другие", - напомнили в Минторговли.
Напомним, Китай стал ключевым партнером Казахстана во внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель.
21.03.2024, 14:57 79826
Тараз станет аграрной столицей Организации тюркских государств
Также министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Итоговое коммюнике было подписано по итогам третьего заседания ОТГ.
Участники договорились привлекать как внутренние, так и иностранные инвестиции для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры.
Всего в итоговый документ были внесены пятнадцать пунктов. С полным текстом коммюнике можно ознакомиться на официальном сайте МСХ РК.
Министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных и организовать серию встреч, посвященных этому вопросу. Кроме того, принято решение объявить город Тараз аграрной столицей ОТГ сроком на один год начиная с сентября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
4-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Чолпон-Ате.
Глава МСХ Айдарбек Сапаров также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и делегациями. По его словам, важно оперативно решить проблемные вопросы по развитию взаимной торговли со странами ОТГ. Для этого он предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров сельского хозяйства.
С турецкой делегацией Айдарбек Сапаров поговорил о поставках мясной продукции казахстанского производства, а также об унификации стандартов стран ОТГ в области ветеринарии и фитосанитарии. Казахстанская сторона выработает свои варианты путей решения по доступу на турецкий рынок. Далее Айдарбек Сапаров и его коллега посредством zoom проведут совещание, после чего казахстанская делегация посетит с визитом Анкару", - сообщает ведомство.
С министром Узбекистана Сапаров договорился продолжить работу по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур в северных регионах Казахстана и предложил организовать совместные проекты по глубокой переработке зерна на территории республики. Узбекская сторона в свою очередь предложила создать в приграничных областях "зеленые" торговые зоны.
Также Сапаров предложил поставлять казахстанское зерно и муку и ряд позиций по продовольственным товарам в Кыргызстан.
Об импорте казахстанского зерна и муки глава Минсельхоза также договаривался с министром сельского хозяйства Азербайджана. Азербайджанская сторона в свою очередь предложила реализовать совместные проекты по оросительным системам и хранению сельхозпродукции. Рабочая группа из Азербайджана в ближайшее время приедет в Казахстан для изучения законодательства и осмотра регионов. Стороны также договорились обменяться существующими в обоих государствах мерами господдержки для детального изучения.
21.03.2024, 12:42 81186
Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов
Стороны также договорились о выполнении 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха"
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационные власти Казахстана и Кореи договорились об увеличении количества разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Двусторонние переговоры провели председатель КГА Салтанат Томпиева и генеральный директор офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Ким.
Помимо увеличения количества гражданских авиарейсов, стороны договорились предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами", - сообщили в комитете.
Стороны также поддержали намерения авиаперевозчиков установить прямое авиасообщения межде столицами двух стран.
Ранее сообщалось, что в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Также Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми.
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