Глава Минтранса РК обсудил с китайской стороной расширение транспортно-логистического взаимодействия

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.





По масличным культурам увеличение составит 385 тыс. га, что позволит довести их общую посевную площадь до 3,2 млн га. В том числе ожидается увеличение посевов такой социально значимой культуры, как подсолнечник, на 60 тыс. га с доведением общей площади до 1,2 млн га", - сказал министр.





С учетом проблем с обеспечением поливной водой проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. Прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га и риса на 6,4 тыс. га.





Планируемые объемы посевов зерновых, овощебахчевых культур и картофеля позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал глава МСХ.





Кроме того, в текущем году планируется увеличить площади кормовых культур на 68 тыс. га - до 3,2 млн.





По словам министра, под урожай 2024 года требуется 2,4 млн тонн семян, из которых на 26 марта засыпано семян 97%. На 2024 год в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 12,8 млрд тенге. До регионов также доведен план по доле элитных семян сельскохозяйственных культур.





На текущий год запланировано внесение порядка 1,5 млн тонн удобрений, или 46% от научной потребности. Для повышения уровня их применения со стороны государства принимаются все необходимые меры", - сообщил глава МСХ.





На сегодня аграриям отгружено всего 147 тыс. тонн удобрений, заключено договоров на 173 тыс. тонн. Отмечено, что активная работа по отгрузке удобрений ведется в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях.





Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, стоимость дизтоплива для аграриев на весенние полевые работы не будет увеличена. По его словам, в начале года был утвержден график по поставке 340,3 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозпроизводителей. При этом цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах - 250 тенге/литр с НДС. Это на 15%, или на 45 тенге/литр, ниже розничных.





За февраль-март отгружено 27 тыс. тонн из 50,1 тыс., или 55%. При этом МСХ согласно запросам акиматов и фермеров отдельных регионов направлена заявка на дополнительную поставку 35,8 тыс. тонн дизтоплива. С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенних полевых работ 2023 года МЭ совместно с МСХ определит оптимальный график отгрузки. В адрес сельхозпроизводителей она осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем", - отметил министр.