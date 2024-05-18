17.05.2024, 19:16 19941
Глава МСХ подписал приказ о ввозе сахара-сырца
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает пресс-служба МСХ.
Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.
Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса должен подтверждать целевое назначение ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.
Чтобы получить подтверждение целевого назначения сахара-сырца, нужно подать заявку. В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.
Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.
Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства - члены ЕАЭС.
Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
Напомним, в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
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17.05.2024, 18:20 21456
Почти 500 млрд тенге из бюджета Казахстана неэффективно использовали - Минфин
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году сумма неэффективного использования бюджетных средств Казахстана составила 489 млрд тенге, сообщил в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в мажилисе вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.
Из них 87,2 млрд тенге - остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в 2023 году, 143,2 млрд тенге приходится на суммы неосвоения бюджетных средств, неиспользованных целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета, 258,5 млрд тенге приходятся на нарушения принципов бюджетной системы, выявленных по итогам государственного аудита и контроля", - пояснил Даурен Темирбеков.
По его словам, для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры.
По итогам 2023 года ряд сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавил вице-министр.
Напомним, госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге.
17.05.2024, 17:02 22861
Госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг Казахстана на 1 января 2024 года составил 27,2 трлн тенге, сообщил в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в мажилисе вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.
Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП, или 24,9 трлн тенге. Верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран - членов ЕАЭС", - проинформировал Даурен Темирбеков.
По его словам, в настоящее время долговые индикаторы, установленные концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений.
Прогнозы на 2024-2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг на уровне 21% к ВВП", - добавил вице-министр.
Напомним, дефицит республиканского бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.
17.05.2024, 16:39 24211
Проблемы геоэкономической фрагментации рассмотрены экспертами ЕСФР на семинаре региональных финмеханизмов в Люксембурге
Представлены региональные взгляды на риски для мировой торговли из-за процесса фрагментации
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Москва. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Люксембурге в рамках научно-практического семинара региональных финансовых механизмов (РФМ) обсудили проблемы, вызванные процессами геоэкономической фрагментации.
В ходе семинара предметно рассмотрены последствия процессов глобальной фрагментации для международной валютной системы, а также финансовые последствия фрагментации в контексте потоков капитала, стоимости суверенного финансирования и долговых обязательств. Были представлены и региональные взгляды на риски для мировой торговли из-за процесса фрагментации.
Научно-практические семинары РФМ - это регулярный формат встреч, которые проводятся с 2017 года. Традиционный семинар объединяет руководителей и ведущих экспертов Международного валютного фонда, Арабского валютного фонда, Европейского стабилизационного механизма (ESM), ЕФСР, Исследовательского подразделения Латиноамериканского резервного фонда (FLAR) и Чиангмайской инициативы (AMRO). К участию в семинарах приглашаются представители академического сообщества из регионов операций данных организаций", - пояснили в пресс-службе ЕФСР.
Отмечается, что в 2024 году организатором мероприятия выступил ESM.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
17.05.2024, 15:23 26891
Китайская авиакомпания увеличивает количество рейсов Астана - Урумчи
Общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана - Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
По данным Минтранса, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел).
Тки образом, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
Отмечается, что рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.
Напомним, между Алматы и синьцзянским Инином запущен международный авиамаршрут.
17.05.2024, 14:48 29611
Более 4,8 млрд тенге выделит правительство на строительство инженерных сетей в Жезказгане
Средства будут направлены на строительство канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района города
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Жезказган. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручений президента страны по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств на соответствующие работы в Жезказгане.
По информации пресс-службы правительства, акимату области Ұлытау будет перечислено свыше 4,8 млрд тенге из резерва правительства РК для строительства канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района Жезказгана.
В целом в области Ұлытау идет планомерная работа по реконструкции и снижению износа коммунальных сетей. За последнее время достигнуты следующие результаты: по водопроводным сетям протяженностью свыше 1314 км износ снижен с 56,5 до 51,2%, по сетям водоотведения (539 км) - с 74,6 до 71,2%, по сетям теплоснабжения (639 км) - с 60 до 58%", - проинформировали в кабмине.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера.
17.05.2024, 13:29 32201
Соглашения о совместной реализации проектов на $350 млн подписали Казахстан и Малайзия
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Малайзия сегодня на инвестиционном круглом столе с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран подписали соглашение о реализации совместных проектов, сообщает primeminister.kz.
Малайзия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии. За год двусторонний товарооборот вырос со $150 млн до практически $245 млн. Цель - раскрыть имеющийся потенциал экономик и превысить допандемийный показатель взаимной торговли в $650 млн, заявил в приветственном слове премьер-министр Олжас Бектенов.
Наши страны поддерживают тесный политический диалог, который служит прочным фундаментом для партнерства. Ваша вчерашняя встреча с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым знаменует собой важную историческую веху в развитии двусторонних отношений. Правительство Казахстана выражает готовность реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности", - подчеркнул глава правительства.
Он заявил о намерении Казахстана диверсифицировать экспорт в Малайзию и призвал малайзийских бизнесменов к совместному изучению новых возможностей для укрепления партнерства в сфере услуг, обрабатывающей промышленности, финансов, образования, недропользования, сельского хозяйства и строительства. На сегодня в РК действуют 48 компаний с малайзийским капиталом. Реализуются 17 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $410 млн.
В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил положительную динамику межгосударственного взаимодействия. В последние годы рост товарооборота между странами превышает 30%. Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Казахстаном в туристической, образовательной, энергетической отраслях, а также в области поставок казахстанской халал-продукции. Отмечена необходимость увеличения количества совместных проектов по направлениям, обладающим мощным потенциалом.
Участникам круглого стола рассказали, какие меры принимаются в Казахстане для повышения инвестиционной привлекательности страны. Инвесторам предоставляются налоговые и таможенные льготы, оказывается консалтинговая и инфраструктурная поддержка.
В рамках круглого стола представители казахстанского и малайзийского бизнеса провели предметные переговоры и договорились углублять инвестиционные связи и совместно осваивать новые рынки.
Были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а в также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла", - сообщили в правительстве.
17.05.2024, 08:55 37971
Правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера
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Риддер. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва правительства на усиление работ в Риддере. Из резерва выделено более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей города.
Ремонтно-восстановительные работы, проведенные в прошлом году на теплосетях Риддера, позволили снизить их износ до 78,8%. Однако этого пока недостаточно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей. В целом за прошедший отопительный сезон на теплосетях зафиксировано 25 технологических нарушений, в результате чего для потребителей вводились ограничения. Учитывая неотложную срочность необходимых работ, правительство РК выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ "Водоканал" города Риддера. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков", - сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, в прошлом месяце премьер также подписал постановления о выделении средств на реконструкцию теплоисточников городов Кентау, Риддера и Кызылорды. В частности, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали направлено 4,9 млрд тенге.
В целом в рамках проводимой работы по модернизации системы теплоснабжения планируется ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.
17.05.2024, 08:22 27701
Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне в СУАР
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне 2024 года в СУАР, КНР. В нем примут участие представители казахстанского и китайского бизнеса, государственных органов и госкомпаний двух стран, участвующих в регулировании экспорта/импорта зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.
Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун на двусторонней встрече в Астане 16 мая обсудили широкий спектр вопросов для интенсификации сотрудничества. Основной блок вопросов касался сельского хозяйства.
Стороны отметили значительные шаги на пути к безбарьерной торговле. В первую очередь это снятие в феврале 2024 года ограничений по ящуру в отношении экспорта мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана в Китай. Это позволило Казахстану возобновить экспорт высококачественной животноводческой продукции в КНР.
Приглашаем китайских бизнесменов организовать совместные проекты в Казахстане по производству и глубокой переработке сельхозпродукции, в т.ч. на принципах производственной кооперации. Мы готовы экспортировать зерновые и масличные культуры, мясную, птицеводческую, молочную и рыбную продукции, мед, корма и другие виды продовольствия", - обратился Серик Жумангарин к делегации КНР.
Одной из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является пшеница. В 2023 году экспорт пшеницы в Китай составил 592 тыс. тонн, за первый квартал 2024 года - уже 220 тыс. тонн. Кроме того, за последние 5 лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Китай увеличился в 4,6 раза, с 750 тыс. тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023 году.
Значительным шагом на пути укрепления сотрудничества в поставках зерновых станет первый казахстанско-китайский зерновой форум.
На встрече казахстанская сторона обратилась к китайской с предложением создать совместный подкомитет по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Это позволит более эффективно реализовывать потенциал взаимодействия двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Также в целях обеспечения эффективности работы подкомитета предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников министерств сельского хозяйства и транспорта Казахстана, КТЖ, Главного таможенного управления КНР и Администрации железных дорог Китая, которая будет оперативно и последовательно решать возникающие вопросы.
Также во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, электронной коммерции, водосбережения, культурно-гуманитарных взаимоотношений и другие.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?