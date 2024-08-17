16.08.2024, 13:26 20681
Годовая инфляция в июле ускорилась в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июле 2024 года в регионах Казахстана выросла и составила 8,6% по сравнению с июнем (8,4%), сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары и платные услуги ускорился до 5,5% (в июне - 5,4%) и до 14,5% (в июне - 13,8%), соответственно, а на непродовольственные товары замедлился до 7,3% (в июне - 7,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах, замедлилась в 4 регионах, и в 2 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах", - говорится в информации.
Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане (10,8%) и Карагандинской области (10,6%).
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,5% г/г) в Алматы (8,1%), Мангистауской (7,3%), Акмолинской и Жетысуской (по 6,7%), Северо-Казахстанской (6,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 6,3%), Улытауской (5,9%), а также Павлодарской (5,6%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,3% г/г) отмечен в Мангистауской (13,6%), Туркестанской (11,5%), Карагандинской (9,3%) областях, Шымкенте (8,5%), Западно-Казахстанской (8,1%) области, в Астане и Северо-Казахстанской (по 7,7%), а также Акмолинской (7,6%) областях.
Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,5% г/г) выросли в Павлодарской (18,8%), Актюбинской (18,4%), Карагандинской (18,3%), Жетысуской (16,9%), Жамбылской (16,4%), Атырауской (16,2%), Акмолинской (16,1%), Абайской (16,0%), Восточно-Казахстанской (15,2%), Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (по 14,7%) областях, а также в Астане (17,9%).
В июле 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (1,3%).
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17.08.2024, 09:14 1766
Правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку "МАЭК"
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 миллиардов тенге из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомно-энергетического комбината, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.
В июле отсутствие воды вынудило жителей Актау перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
16.08.2024, 08:26 26086
Премьер-министр РК поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании. Он поручил держать ход работ на особом контроле, сообщила пресс-служба правительства.
По поручению главы государства правительством на проведение весенних полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники. Расширение мер поддержки от государства позволило аграриям успешно провести посевную кампанию.
По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа. Готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.
Глава правительства поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.
Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых", - подчеркнул Олжас Бектенов.
На осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.
Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности - выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.
Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.
Премьер-министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции - не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.
Подчеркнута важность обеспечения сбыта произведенной продукции АПК, в том числе на приоритетных экспортных рынках. Министерству торговли и интеграции необходимо активизировать работу в данном направлении с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Африки и др.
Общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в т.г. составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га. Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.
15.08.2024, 16:01 42986
Правительство Казахстана озвучило прогнозы по росту экономики и инфляции на следующий год
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период, сообщили в Акорде.
Президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.
Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5-7,5%.
Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой.
Напомним, при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год.
15.08.2024, 12:18 46266
Рынок рекламы в Казахстане за год вырос почти вдвое
Интернет стал главным каналом распространения рекламы в стране
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок рекламных и маркетинговых услуг в Казахстане увеличился почти в 2 раза, достигнув рекордного в истории показателя: 913,2 млрд тенге, сообщает Finprom со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК.
За последние пять лет (за исключением 2020-го) этот сервисный рынок стабильно рос, но в предыдущие годы динамика была более скромной. В первом квартале текущего года рынок не потерял свой прошлогодний темп. За январь-март компании, занимающиеся рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка, заработали 147,8 млрд тенге, на 45% больше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.
Переломным для рынка рекламы стал 2023 год.
В 2023 году интернет стал доминирующим каналом размещения рекламных продуктов. С прошлого года сайты и социальные сети занимают долю в 47% в структуре инвестиций в рекламу. Судя по данным, которые авторы исследования собирали несколько лет, к этому результату онлайн-реклама шла довольно широкими шагами, удвоив свою долю рекламного бюджета за пять лет", - пишут исследователи.
На втором месте по объемам вливаний рекламодателей - уступившее интернету телевидение.
Если в 2018 году 49% всех рекламных инвестиций приходились на ТВ, то теперь доля телевизионщиков сократилась до 35%. Постепенно угасает интерес рекламодателей и к рекламе на радио и в печатной прессе. Аудиореклама занимает всего 3% рекламных инвестиций, статьи и рекламные блоки в газетах - 1%", - пишет агентство.
Большая часть - 82,1% - общего объема услуг в отрасли пришлась на рекламные агентства.
За три месяца компании, которые изготавливают, продвигают и продают рекламные продукты, получили за свою работу 121,3 млрд тенге. Динамика в годовом выражении составила 42%. Непосредственно за услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации участники рынка заработали несопоставимо меньше: всего 7,6 млрд тенге. Деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения заняла всего 12,7% от общего объема услуг", - приводит цифры источник.
В разрезе регионов распределение рекламных бюджетов неравномерно и сосредоточено, в основном, в самом крупном мегаполисе страны - Алматы. На него пришлось 83,3% общего объема оказанных услуг в первом квартале 2024 года. Эксперты отмечаю, что такая ситуация складывается уже не первый год, что говорит о централизации и слабом развитии медийной сферы на региональном уровне.
В материале также отмечается, что медийный рынок Казахстана "кормят" в основном продуктовые компании.
В топ-10 крупнейших рекламодателей РК в 2023 году вошли шесть крупных торговых организаций, которые продают напитки или продукты, косметику, средства гигиены и бытовой химии, а также один банк. В топ-20 рекламодателей, которые тратят на позиционирование своих товаров в СМИ больше всего денег, помимо производителей детского питания, мороженого и сладостей, также входят фармацевтические компании и мобильный оператор.
При этом наиболее высокие показатели сектор демонстрирует в месяцы высокой покупательской активности: это подготовка к школе, акции "Черная пятница" и новогодние праздники.
Можно предположить, что при сохранении темпов роста у рекламщиков и маркетинговых агентств есть все шансы к концу 2024 года пробить потолок рынка в 1 трлн тенге", - прогнозирует агентство.
14.08.2024, 15:34 77461
Более ста видов товаров на $900 млн готов поставлять Казахстан в Таиланд
В Астане подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев и заместитель премьер-министра - министр торговли Королевства Таиланд Пхумтам Вечайячай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает МТИ РК.
Таиланд является ключевым торговым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы видим значительный потенциал для увеличения экспорта более чем 100 товарным позициям на сумму свыше $900 млн, включая металлургическую продукцию, химические товары, сельское хозяйство и минеральные ресурсы", - подчеркнул Арман Шаккалиев.
Также Казахстан может предложить Таиланду поставки меда, икры, мясных деликатесов, высококачественного алкоголя и других товаров.
По данным Минторговли, товарооборот между Казахстаном и Таиландом вырос на 35,9% и достиг $ 367,7 млн, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился до $55,3 млн.
Соглашение направлено на развитие двусторонних экономических отношений на долгосрочной основе. Казахстан получает возможность привлечь тайских инвесторов в свои специальные экономические зоны, предлагающие условия, такие как освобождение от налогов и таможенных пошлин. Это способствует созданию новых производств и рабочих мест, положительно влияя на экономику страны", - пояснили в ведомстве.
В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере промышленности, включая создание совместных проектов в переработке овечьей шерсти, производстве тканей, кожи и обуви. Казахстан предложил ряд льгот и преференций для новых инвестиционных проектов.
Министр торговли Казахстана предложил развить авиакарго для увеличения торговли высокомаржинальными товарами и подчеркнул, что благоприятный визовый режим между нашими странами должен способствовать активизации деловой активности.
В свою очередь Пхумтам Вечайячай предложил открыть представительство Таиланда по содействию внешней торговле в Республике Казахстан в качестве механизма развития двусторонних торговых отношений и увеличения взаимной торговли.
За последние 5 лет общий объем инвестиций Таиланда и Казахстана составил $100 млн. В 2017 году Казахстан занял 2-е место в рейтинге партнеров Таиланда по ЕАЭС с общим объемом торговли в $172 млн", - подчеркнул заместитель премьер-министра - министр торговли Таиланда.
Напомним, в июле Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
14.08.2024, 12:49 80811
Правильное решение - Токаев о смене собственника Qarmet
Фото: Акорда
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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet, сообщает Акорда.
В частности, президент ознакомился с работой доменной печи № 3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год, а также конверторного цеха № 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки.
Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов", - говорится в информации.
Также предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений.
В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе "Гигиена", - рассказали президенту руководители предприятия.
По их словам, в следующем году на Qarmet запланирована объемная работа по модернизации систем управления и гидравлики.
Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года", - рассказал Лаврентьев.
Токаев отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта - трамвай.
Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил президент.
Сейчас на предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.
Дополнено 14.08.2024, 14.05
Президент также ознакомился с работой диспетчерско-аналитического центра Qarmet.
Как доложил генеральный директор компании Вадим Басин, если в прошлом году добыча угля производилась только на трех шахтах, то в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех восьми шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.
Также президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.
Глава государства поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
13.08.2024, 17:01 105261
В 14 раз увеличился контейнерный транзит из Китая по Транскаспийскому маршруту
Фото: КТЖ
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в 14 раз увеличился объем контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Для развития соединяющего Китай и Европу мультимодального транспортного коридора АО "НК "ҚТЖ" и АО "KTZ Express" совместно с другими участниками маршрута ведут работу по увеличению объемов перевозок, улучшению сервиса и скорости доставки грузов", - проинформировали в компании.
Также подчеркивается, что сроки доставки от станции Алтынколь до Апшерона снижены до девяти дней, до Поти/Батуми - до 12 дней, до Констанцы через Поти/Батуми - до 20-22 дней.
С привлечением крупных логистических международных компаний КТЖ активно развивает портовую и припортовую инфраструктуру на Каспии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем.
13.08.2024, 16:03 107041
С начала года в Казахстане произведено 11 тыс. тонн урана
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова и заслушал отчет о результатах деятельности компании за первое полугодие этого года, сообщает Акорда.
Юсупов доложил президенту, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно.
Также глава "Казатомпрома" рассказал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также о планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании.
По его словам, с начала года "Казатомпром" направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.
Напомним, новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?