Годовая инфляция в июле ускорилась в большинстве регионов Казахстана

Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах, из них наибольшие значения зафиксированы в Астане (10,8%) и Карагандинской области (10,6%)

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июле 2024 года в регионах Казахстана выросла и составила 8,6% по сравнению с июнем (8,4%), сообщает - Годовая инфляция в июле 2024 года в регионах Казахстана выросла и составила 8,6% по сравнению с июнем (8,4%), сообщает пресс-служба Национального банка РК.





Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары и платные услуги ускорился до 5,5% (в июне - 5,4%) и до 14,5% (в июне - 13,8%), соответственно, а на непродовольственные товары замедлился до 7,3% (в июне - 7,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах, замедлилась в 4 регионах, и в 2 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах", - говорится в информации.





Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане (10,8%) и Карагандинской области (10,6%).





Бюро нацстатистики РК





Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,5% г/г) в Алматы (8,1%), Мангистауской (7,3%), Акмолинской и Жетысуской (по 6,7%), Северо-Казахстанской (6,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 6,3%), Улытауской (5,9%), а также Павлодарской (5,6%) областях.





Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,3% г/г) отмечен в Мангистауской (13,6%), Туркестанской (11,5%), Карагандинской (9,3%) областях, Шымкенте (8,5%), Западно-Казахстанской (8,1%) области, в Астане и Северо-Казахстанской (по 7,7%), а также Акмолинской (7,6%) областях.





Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,5% г/г) выросли в Павлодарской (18,8%), Актюбинской (18,4%), Карагандинской (18,3%), Жетысуской (16,9%), Жамбылской (16,4%), Атырауской (16,2%), Акмолинской (16,1%), Абайской (16,0%), Восточно-Казахстанской (15,2%), Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (по 14,7%) областях, а также в Астане (17,9%).





Бюро нацстатистики РК





В июле 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (1,3%).



