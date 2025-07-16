Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.





Основной фактор роста - финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов. Кроме того, размещение 24 июня текущего года Министерством финансов евробондов на сумму $2,5 млрд позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года - без увеличения совокупного долга. Тем самым получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке", - уточнил министр.





Он сообщил, что по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили порядка 11 трлн тенге, или 106,4% к плану. Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге.





Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117%, или на 656,6 млрд тенге.





Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%, по республиканскому бюджету 122% и по местному бюджету 114,3%.





Наряду с этим за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге.





С начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.





Расходы государственного бюджета исполнены на 92%, республиканского - на 91,5%, местных бюджетов на 96,3%", - сказал глава Минфина.





Основные расходы республиканского бюджета направлены на:





• социальный блок - 4,3 трлн тенге;





• поддержку регионов - 3,6 трлн тенге;





• реальный сектор - 800 млрд тенге.





Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг. Всего на 8 трлн тенге", - отметил он.





Дополнено 15.07.2025, 16.30





Зачем Республике Казахстан нужен государственный долг, пояснил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве.





Уровень государственного долга - 21,1% от ВВП - это приемлемый госдолг. Он считается по международным меркам низким. Во многих странах (...) уровень госдолга превышает размер ВВП в 100 с лишним процентов. В некоторых крупных экономиках тоже, в европейской в том числе, порядка 80%. У нас 21%. Почему вообще привлекается государственный долг? Привлечение заимствованного финансирования от международных финансовых организаций дает возможность сделать залповые инвестиции в ту или иную сферу", - заявил глава правительства.





Он также пояснил, для чего привлекается госдолг.





Не потому, что мы в каком-то ужасающем финансовом положении. Нет, это нормальная практика. Любая компания привлекает кредитные финансы для того, чтобы профинансировать какой-то проект (...) И уровень госдолга у нас приемлемый. Понятно, что он требует, конечно, обслуживания. Ежегодно мы выплачиваем суммы из бюджета на погашение задолженности. Но это нормально. Опять же работать надо с государственным долгом. Мы активно работаем. В Министерстве финансов есть специальное подразделение. Сидят профессионалы, которые под лупой рассматривают каждый кредитный договор, который государство берет на себя (...) чтобы не было невыгодных для государства условий", - добавил Олжас Бектенов.