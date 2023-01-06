05.01.2023, 18:21 4716
Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума
Фото: КТЖ
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн.
Это на 15% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В нацкомпании сообщили, что экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и других грузов (+83%).
Высокие показатели достигнуты за счет слаженной работы железнодорожников двух стран. АО "НК "ҚТЖ" совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов. Четкую и своевременную организацию работы по приему-передаче грузов продемонстрировали железнодорожники Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь", - отметили в компании.
Там добавили, что, учитывая возрастающий спрос на перевозки грузов в направлении Китая, принимаются меры по ускоренному развитию железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык - Мойынты. После реализации проекта пропускная способность участка увеличится в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки)", - рассказали в пресс-службе.
Также в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз - Бахты.
Реализация этих крупных инфраструктурных проектов даст импульс развитию экономики Казахстана и послужит увеличению грузопотока между странами", - резюмировали в компании.
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05.01.2023, 08:45 9791
McDonald's может уйти из Казахстана
Фото: mcdonalds.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, 24 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу в ноябре, сославшись на проблемы с поставками.
Сообщается, что корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.
В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
04.01.2023, 16:21 17026
В Казахстане за год инфляция выросла на 20,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в декабре в годовом исчислении составила 20,3%, цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары - на 19,4%, платные услуги - на 14,1%, говорится в отчете бюро национальной статистики.
В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3% и платные услуги - на 0,5%", - говорится в отчете.
Заметнее всего, по данным статистики, в декабре выросли цены на овощи.
В декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны - на 0,9%", - сообщает бюро нацстатистики.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года, беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Также выросли цены на средства для мытья посуды и стиральные порошки, на 4,5% и 4% соответственно.
Цены на платные услуги за прошедший месяц в среднем выросли на 0,5%.
В частности, повысилась стоимость услуг медстрахования туристов - на 7,3%, а услуги мойщиков машин подорожали на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) - по 0,4%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая - по 0,7% - в Шымкенте и Мангистауской области", - сообщается в отчете.
В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях - по 2,5%, цены на непродовольственные товары сильнее всего выросли в Костанайской области - на 2,2%, цены на платные услуги в области Жетісу - на 1,7%.
Из товаров за год больше всего подорожали сахар-рафинад (на 92,7%), хозяйственное мыло (на 87,6%), и канцтовары (на 70,3%). Подешевели сжиженный газ в баллонах (на 23%), и капуста белокочанная (на 15,2%).
Напомним, по результатам опроса, проведенного агентством KAZAKHSTAN TODAY, 82% респондентов ответили, что государство должно установить предельные цены на продукты, а 13% заявили, что люди должны приспособиться к новым реалиям.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в числе задач правительства на текущий год - двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%.
04.01.2023, 12:49 19846
В декабре тенге укрепился на 1,3%
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года курс тенге укрепился на 1,3%, до 462,66 тенге за доллар США, информирует Национальный банк Республики Казахстан.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 132 до 141 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - говорится в сообщении ведомства.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 43,2 млн долларов США или порядка 1,5% от общего объема рынка", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в декабре Нацбанк валютных интервенций не проводил.
Напомним, в ноябре 2022 года тенге ослаб на 0,14%.
04.01.2023, 09:53 22556
На повышение пенсий и пособий в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума. Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тысячи тенге)", - проинформировали в Минтруда.
В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысячи тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров.
В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.
Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году - 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более - 63 МРП, или 217 350 тенге (в 2022 году - 200 340 тенге).
Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого, с учетом повышения МРП, с этого года также возросли на 8,5%.
Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет.
Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с 5 детьми - 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми - 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с 7 детьми - 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждого 8-го и последующего ребенка - по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).
Как сообщалось ранее, в Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума.
03.01.2023, 14:53 31501
Двукратное сокращение инфляции, рост ВВП на 4%: Смаилов озвучил задачи кабмина на 2023 год
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил задачи кабмина на текущий год, в числе которых двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что перед правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.
Говоря о преобразовании канцелярии премьер-министра в аппарат правительства, Смаилов отметил, что данная мера позволит усилить общую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.
Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности Правительства и Премьер-Министра. Аппаратом совместно с Администрацией Президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений", - сказал премьер.
Исполняющий обязаности руководителя аппарата правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, "слышащего государства" и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.
Премьер-министр напомнил, что на согласование в администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.
Свыше 500 функций правительства передается министерствам и акиматам.
Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров", - отметил он.
Премьер-министр напомнил, что указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации", - подчеркнул Смаилов.
Глава МИИР Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.
Напомним, инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Значительный вклад в инфляцию до сих пор продолжает вносить рост цен на продукты, которые за год подорожали более чем на 20%.
01.01.2023, 20:27 56041
Ставки акцизов на табачные изделия увеличатся в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены акцизные ставки на табачные изделия на 2023, 2024 и 2025 годы, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Акцизные ставки на сигареты с фильтром составят:
- в 2023 году - 14 100 тенге/1000 штук;
- в 2024 году - 15 900 тенге/1000 штук;
- в 2025 году - 15 900 тенге/1000 штук.
Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.
На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:
- в 2023 году - 9870 тенге/1000 штук;
- в 2024 году - 11 130 тенге/1000 штук;
- в 2025 году - 11 130 тенге/1000 штук.
Кроме этого, внесены изменения в статью 43 закона Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:
- в 2023 году - 53 тенге/миллилитр жидкости;
- в 2024 году - 55 тенге/миллилитр жидкости;
- в 2025 году - 55 тенге/миллилитр жидкости.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут штрафовать за продажу сигарет без цифровой маркировки. Также Минздрав намерен запретить вейпы.
01.01.2023, 15:39 58491
Новая ставка регистрационного сбора для легализации автомобилей введена в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2023 года ставка разового регистрационного сбора для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, составит 200 тысяч тенге. В эту сумму входит оплата за утилизацию и первичную регистрацию автомобиля.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал в декабре президент Касым-Жомарт Токаев.
По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Беларуси (99%).
В МВД заверили, что процедура легализации авто будет максимально упрощена. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию. Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет.
01.01.2023, 14:30 58041
Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменен в Казахстане
Постановление будет действовать с 2023 года до 2025 года
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК постановлением от 17 ноября 2022 года изменило перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога. Текст постановления опубликован на сайте правительства.
Постановление будет действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.
Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
Специальный налоговый режим теперь будет применяться к следующим видам деятельности:
предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;
предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий; деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;
деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;
доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;
прочие виды организации питания вне населенных пунктов;
прочие виды организации питания в пассажирских поездах;
прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.
Исключение составит предоставление гостиницами гостиничных услуг.
Режим был введен временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах.
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