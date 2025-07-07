Инвестиции Катара в Казахстан выросли почти в 18 раз

Объем прямых инвестиций из Катара в Казахстан увеличился с $8,9 млн до $156,4 млн

Фото: МНЭ РК

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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось седьмое заседание совместного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Катаром, сообщает пресс-служба МНЭ РК.





В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и выразили признательность за эффективную работу комитета как устойчивой диалоговой площадки.





Казахстанско-катарское инвестиционное сотрудничество выходит на новый уровень. Напомним, в 2024 году по инициативе лидеров двух государств было подписано межправительственное соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах на общую сумму порядка 20 млрд долларов - в сферах энергетики, телекоммуникаций и финансов.





Уже в 2025 году отмечается значительный прогресс в этом направлении: объем прямых инвестиций из Катара в Казахстан в 2024 году увеличился в 18 раз по сравнению с 2023 годом - с $8,9 млн до $156,4 млн.





Особое внимание на заседании было уделено вопросам транспорта и логистики. Казахстан рассматривает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута как стратегическое направление и планирует к 2030 году увеличить объем контейнерных перевозок до 500 тысяч в год. Параллельно реализуются меры по расширению международного коридора Север - Юг, что открывает новые логистические возможности. В этом контексте участники отметили значимость совместного развития Среднего коридора, включая модернизацию портовой инфраструктуры на Каспийском море и строительство грузовых терминалов. Казахстанская сторона пригласила катарских инвесторов рассмотреть возможности участия в указанных проектах.





Стороны договорились активизировать обмен информацией по ветеринарным и санитарным требованиям, а также расширить сотрудничество по поставкам халяльной и органической продукции.





По итогам заседания подписан протокол седьмого заседания казахстанско-катарского совместного комитета. Следующее, восьмое заседание совместного комитета состоится в Дохе.