Рост экономики и замедление инфляции - кабмин подвел итоги года
Фото: primeminister.kz
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года.
Сайт главы правительства анонсировал серию публикаций по итогам 2023 года.
В первой из них говорится о главных экономических показателях.
Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс. Этого удалось достичь благодаря реализации соответствующего комплекса мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера", - сообщается в информации.
Основные итоги года:
- по итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд;
- во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тысячи рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге;
- рекордными темпами растет производство в машиностроении - на 26,8%. При этом в автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры еще выше - порядка 41% и 32% соответственно;
- в текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.
- в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура;
- реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Так, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах;
- улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей": включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т.д;
- отменены 10 тысяч излишних требований к бизнесу;
- завершена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок бизнеса в 2 раза. При их назначении будет полностью исключен человеческий фактор;
- ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге. Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.
В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции МСБ с 23 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период этого года. Количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек. Доля МСБ в ВВП страны при этом достигла 36,4%. С начала работы комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.). Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге", - подчеркивается в статье.
В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных, объектов.