Карашукеев объяснил рост цен на овощи в Казахстане

В ближайшее время акимы районов и представители бизнеса Туркестанской области посетят Китай для обмена опытом

Фото: Акимат Туркестанской области

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Туркестан. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с представителями Китайской Народной Республики во главе с генеральным консулом КНР в Алматы Цзян Вэй.





На встрече были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по вопросам партнерства в области инноваций и новых технологий, а также по масштабным двусторонним проектам и товарообороту", - сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.





Глава региона отметил, что Туркестанская область заключила ряд соглашений после визита делегации в Китай. В этом направлении и дальше будут реализовываться новые проекты.





В свою очередь Цзян Вэй подчеркнула, что между Казахстаном и Китаем установлены дипломатические связи и углубляются всесторонние отношения. В частности, она поделилась несколькими предложениями, направленными на укрепление социально-экономических связей с Туркестанской областью. Она поделилась положительными впечатлениями от своего первого визита в Туркестан и выразила восхищение тем, что Туркестан за короткое время вырос и превратился в комфортный город.





Туркестан меня удивил, я в полном восторге от увиденного. Красивые здания и новые объекты прекрасно сочетаются друг с другом. Удивительно, что город был построен за такой короткий срок. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в укреплении партнерских связей с таким регионом. Туркестан очень богат ресурсами. Можно работать в сфере сельского хозяйства, "зеленой" энергетики, инфраструктуры, торговли и туризма. Это только начало двустороннего партнерства", - сказала Цзян Вэй.





В своем выступлении аким области Дархан Сатыбалды остановился на инвестиционных возможностях Туркестанского региона как международного транспортного коридора. Он отметил, что казахстанская сторона тоже заинтересована в налаживании партнерских отношений, и призвал инвестировать в обрабатывающую промышленность.





Также китайской стороне предложили реализовать крупный проект по производству верблюжьего молока, начатый компанией Golden Camel Group LTD, которая прекратила свою деятельность в Туркестане.





Исходя из богатого опыта Китая в текстильной промышленности имеются планы, что в области при поддержке местных предпринимателей в дальнейшем будут открыты несколько заводов и фабрик. Работа в этом направлении будет продолжена.





Глава региона подчеркнул, что инициативы по развитию бизнеса найдут полную поддержку со стороны властей.





Наш регион богат природными месторождениями. Но главное наше богатство - трудолюбивый народ. Туркестан - это бизнес-ориентированный регион. У нас работает более 170 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Есть возможность заниматься сельским хозяйством круглый год", - подчеркнул аким.





Он также подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется улучшению туристской инфраструктуры, в том числе строительству гостиниц и туристических комплексов.





Для Казахстана Китай является воротами в крупнейшую экономику мира, а для Китая наша страна открывает быстрые логистические направления на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы", - сказал Дархан Сатыбалды.





В ближайшее время акимы районов и представители бизнеса Туркестанской области посетят Китай для обмена опытом. Они ознакомятся с процессом открытия предприятий, тонкостями развития до крупных производственных гигантов. Целью визита станет открытие в регионе нескольких заводов и фабрик при поддержке местных предпринимателей, обеспечение населения работой и повышение доходов жителей.





В ходе встречи были всесторонне проанализированы вопросы партнерства по различным отраслям. Стороны обменялись мнениями по укреплению экономических связей, углублению партнерства, повышению производственного потенциала Туркестанской области.





Ранее аким области Жетысу Бейбит Исабаев в рамках визита в КНР заявил , что, учитывая имеющиеся транспортно-логистические возможности и потенциал региона, китайская сторона весьма заинтересована в укреплении и дальнейшем развитии двусторонних отношений.



