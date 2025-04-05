Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС на сумму более 2 млрд долларов - Токаев

Президент также уделил особое внимание цифровым технологиям и развитию искусственного интеллекта

Фото: Акорда

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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, сообщает - Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, сообщает Акорда





Президент Казахстана выразил убеждение, что в условиях стремительных геополитических изменений и глобальных вызовов расширение межрегионального партнерства приобретает особую актуальность и стратегическую значимость. Он представил участникам саммита свое видение перспективной повестки взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом.





Первостепенное внимание следует уделять укреплению торгово-экономических связей. По его словам, Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов.





Для финансирования таких проектов он призвал европейские компании использовать платформу Международного финансового центра "Астана".





Также Токаев уделил особое внимание цифровым технологиям и развитию искусственного интеллекта.





Казахстан активно инвестирует в эти сферы. В начале года в нашей стране создан Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тысяч IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили Венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус "Центральная Азия - Европейский Союз", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства подчеркнул, что ЕС всегда был важным партнером Казахстана в сферах науки и образования.





Наши страны активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. Открытие свыше тридцати филиалов зарубежных университетов в Казахстане способствует продвижению полезных академических знаний в нашей стране. Мы заинтересованы в дальнейшем получении грантов и стипендий, такие программы уже реализуются совместно с рядом европейских государств. Предлагаем разработать программу "Erasmus+ для Центральной Азии" с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии и другие", - добавил президент.