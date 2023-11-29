Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и председатель главного таможенного управления Китайской Народной Республики Юй Цзяньхуа обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем, сообщила пресс-служба МСХ РК.





Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур. Это поспособствует значительному увеличению объемов товарооборота между нашими странами. Для этого Минсельхоз продолжает активную работу по обеспечению благополучия территории страны по особо опасным заболеваниям животных и птиц. Поэтому китайской стороне предложили начать экспорт мяса из благополучных зон.





Юй Цзяньхуа рассказал Айдарбеку Сапарову о финальном этапе оценки рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. Визит специалистов главного таможенного управления КНР запланировали на декабрь 2023 года.





По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана, китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай. Кроме того, для дальнейшего развития сотрудничества Юй Цзяньхуа пригласил Айдарбека Сапарова посетить Китай.





Отметим также, что 27 ноября в рамках заседания казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству Министерство сельского хозяйства РК и главное таможенное управление КНР подписали протокол по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям свежих косточковых культур (персик и абрикос) из Казахстана в Китай.





Напомним, по данным МСХ, за 10 месяцев 2023 года объем взаимной торговли в сфере АПК между РК и КНР вырос на 70% и превысил 1 млрд долларов. Экспорт составил 811,1 млн долларов, импорт - 197,4 млн долларов.