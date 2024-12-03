Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате

Фото: с сайта Минтрапорта РК, gov.kz

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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений (ИБР) в электронном формате. Об этом сообщили в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.





Иностранный бланк разрешения - это документ позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов.





В ночь с 26 на 27 ноября текущего года в тестовом режиме апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система официально внедрена", - проинформировали в ведомстве.





С начала этого года с китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 тыс. единиц. Это рекордный показатель. Профильные ведомства двух стран провели переговоры о дополнительном обмене ИБР в количестве 40 тыс. единиц. 30 тыс. единиц ИБР обменено по новой системе в электронном формате, обмен дополнительных бумажных 10 тыс. ИБР произведен 29 ноября.





За последние два года обмен разрешительными документами с КНР увеличился с 50 тысяч до 230 тысяч.





В целом показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% (2021) до 52% (2023). На сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира. В текущем году произведен рекордный обмен - 364 705 ИБР.





Напомним, что переход на электронный формат обмена ИБР стал возможным благодаря документу, подписанному в мае 2023 года в рамках государственного визита главы государства в Сиань.