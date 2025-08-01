МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетяхМВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях
31.07.2025, 11:47 34936
Казахстан и Россия изучают возможность увеличения транзита нефти в Китай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сообщил, что операторами магистральных нефтепроводов изучается техническая возможность для увеличения транзита российской нефти через Казахстан в Китай, передает корреспондент агентства.
Было обращение российской стороны, в частности компании "Транснефть", по увеличению транзита российской нефти в Китай в объеме до 2,5 миллиона тонн. Работы по изучению технической возможности ведутся обеими компаниями ("Транснефть" и "Казтрансойл"). Я думаю, в ближайшее время они завершатся, и тогда мы найдем точно ответ, необходимо ли строительство новых НПС. Предварительно, по моим данным, мы справимся применением специализированных присадок", - прокомментировал министр.
В мае парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай. Срок действия соглашения о транзите продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года. Ожидается, что на транзите российской нефти Казахстан заработает более 1,7 миллиарда долларов США.
новости по теме
31.07.2025, 16:40 22331
В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что транзитный потенциал Республики Казахстан оценен в пять трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 млрд тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 млрд тенге, сейчас где-то около 160-180 млрд тенге. Итого 5 трлн тенге в среднем - это минимальный потенциал, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал", - отметил Нурлан Сауранбаев.
Министр подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение участка Достык - Мойынты, не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО "НК "КТЖ", к 2035 году прибыль составит порядка 4,4 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
31.07.2025, 16:02 23461
Курс доллара снизился на 5,42 тенге в Казахстане
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 5,42 тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 31 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 540,78 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр заявил, что курс доллара откатится назад.
31.07.2025, 12:41 31391
В Казахстане могут вырасти цены на бензин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать", передает корреспондент агентства.
Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.
Мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока", - заявил зампремьера.
Он также рассказал, что в Казахстане добывается порядка 85-90 миллионов тонн нефти в год. При этом спрос превышает предложение. В связи с возросшим потреблением авиакеросин по-прежнему приходится импортировать.
В планах строительство второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 миллионов тонн. И мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах", - сказал Роман Скляр.
Ранее в Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года.
31.07.2025, 12:26 32806
Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн - глава КТЖ
Продолжается работа по расширению терминальной сети
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности национальной компании, сообщает Акорда.
По итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.
Для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал. Начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сообщил президенту Алдыбергенов.
Также продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.
Кроме того, по словам главы КТЖ ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.
В завершение президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.
31.07.2025, 09:00 39776
В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ "О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию. Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается повышение по следующим группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:
- 5 группа с 22,58 до 23,25 АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова";
- 21 группа с 17,54 до 18,19 АО "Актобе ТЭЦ";
- 25 группа с 13,25 до 13,95 АО "Жайыктеплоэнерго";
- 27 группа с 22,16 до 23,26 ТОО "МАЭК-Казатомпром";
- 28 группа с 14,36 до 16,06 ТОО "Жанажолская ГТЭС";
- 31 группа с 15,27 до 16,09 АО "Кристалл Менеджмент";
- 37 группа с 21,11 до 23,58 ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";
- 39 группа с 16,77 до 18,46 АО "З-Энергоорталык";
- 40 группа с 12,10 до 13,13 ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр";
- 42 группа с 15,89 до 17,63 ТОО "Батые Пауэр";
- 45 группа с 10,67 до 13,06 ТОО "Karabatan Utility Solutions";
- 46 группа с 26,92 до 28,68 ТОО "OzenMunaiProm";
- 48 группа с 10,67 до 11,65 АО "ТНК "Казхром";
- 49 группа с 18,82 до 18,94 АО "ССГПО";
- 63 группа 44,02 ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан".
30.07.2025, 15:00 63421
Курс доллара вырос до 550 тенге: Нацбанк начал валютные интервенции
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Рассказать друзьям
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций, после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, передает корреспондент агентства.
Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - заявили в пресс-службе.
При этом подчеркивается, что базовые экономические условия остаются благоприятными.
Мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 23 июля курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
30.07.2025, 14:58 64096
Свыше 20 млрд тенге выделили на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области
В регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана из специального государственного фонда выделено более 20 млрд тенге на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В настоящее время в регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода стоимостью 5 млрд тенге. За счет средств фонда направлено 4,2 млрд тенге на проекты водоснабжения в населенных пунктах: Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған, Ақсу. Работа по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов также проводятся в Сарыагашском, Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Отырарском районах области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области было выделено свыше 2,5 млрд тенге.
Напомним, в Казахстане намерены построить и модернизировать 86 тысяч километров коммунальных сетей.
30.07.2025, 11:13 53391
Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля. По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-май текущего года объем закупок картофеля за границей достиг 145,3 тыс. тонн - в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. За пять месяцев 2025 года иностранные поставщики получили за продажу картофеля в РК $38,5 млн. Рост за год колоссальный: в 11,6 раза, сообщает energyprom.kz.
Ситуация с картофелем - следствие невзвешенной внешней торговой политики. В прошлом году на рынках соседних стран выросли цены на этот важный продукт, и Казахстан резко увеличил его экспорт за границу. За 2024 год из РК было вывезено 564 тыс. тонн картофеля - на 37% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. Логично, что после такого большого оттока своих запасов стало не хватать. В январе 2025 года власти приняли решение ограничить вывоз картофеля из страны до конца июня", - отмечают аналитики.
По другим овощам значительного увеличения объемов импорта в текущем году не наблюдалось. Однако, если рассмотреть ситуацию в долгосрочном периоде, можно отметить рост по всем позициям, кроме моркови, свеклы, редиса. В 2024 году в сравнении с показателями пятилетней давности импорт огурцов увеличился в 2,3 раза, томатов - на 40,2%, капусты - на 22,4%, сообщили в energyprom.kz.
По данным аналитиков, большое увеличение стоимостного объема импорта картофеля в текущем году произошло не только из-за роста в тоннах, но и вследствие удорожания. Расчетная стоимость тонны импортного картофеля за период увеличилась на 47%. Это не могло не отразиться на ценах на внутреннем рынке Казахстана. Согласно данным БНС, с наступлением зимы рост стоимости килограмма картофеля в РК ускорился. В декабре индекс потребительских цен на этот продукт был самым высоким в сравнении с прочими овощами (137,7%) и затем увеличивался ежемесячно вплоть до апреля. Весной годовой прирост цен на картофель составлял уже 79%, в июне - 54,9%.
Впрочем, рекорды по удорожанию в первом летнем месяце демонстрировал не только картофель, но и такие овощи, как лук (на 90,2%) и капуста (на 67,4%). Не настолько серьезно, но все же ощутимо выросли цены на свеклу (на 30,2%) и морковь (на 36,3%). Не подорожали только огурцы. Это частично связано с тем, что к июню у фермеров с юга страны уже поспели тепличные огурцы и они смогли поставлять этот товар в регионы", - говорится в сообщении.
По данным БНС, в прошлом году валовой сбор овощей, корнеплодов и клубнеплодов составил 10,2 млн тонн. Прирост на 4,2% в сравнении с предыдущим годом дает ложное ощущение благополучия, так как именно в 2023 году этот сектор сельского хозяйства сильно просел (минус 16,5%). Поэтому мизерный рост на фоне низкой базы вряд ли можно считать достижением. В предыдущие годы в Казахстане собирали намного больше овощей: от 11,2 млн до 11,9 млн тонн.
И если сравнить объемы собранного урожая того же картофеля, то в прошлом году его валовой сбор уменьшился на 32,7% в сравнении с показателем 2019 года. Овощей открытого грунта стали собирать на 13,7% меньше, тепличных - на 2,8% меньше.
По информации energyprom.kz, в прошлом году выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов принесло крестьянам на 19% меньше денег в сравнении с 2023 годом. Сокращение идет по всем "фронтам": за картофель фермеры получили всего 364,3 млрд тенге, то есть на треть меньше. Выращивание овощей принесло 982,6 млрд тенге (минус 13,4%). С плюсом год закончили только производители сахарной свеклы.
На сокращение валового сбора в свою очередь влияют производственные факторы в сельском хозяйстве. По данным БНС, в прошлом году убранная площадь овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов уменьшилась практически по всем категориям. На 19% меньше стали поля с овощами открытого грунта. Именно там выращивается весь "борщевой" набор: убранная площадь свеклы сократилась на 28,8%, моркови - на 16,5%, лука - на 15,3%, томатов, огурцов - на 21,8%, перцев - на 18,4%. Картофельные поля, напротив, увеличились.
Используемая площадь теплиц под овощи выросла на 13,3%. В основном это произошло благодаря тому, что фермеры стали сажать больше огурцов (плюс 25,6%).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.07.2025, 10:35 31.07.2025, 11:0245996Объем производства в сфере промышленности в Казахстане вырос на 6,5% 31.07.2025, 08:3745726В Казахстане ожидается спад жары 31.07.2025, 13:1839531Третью АЭС в Казахстане построит Китай 31.07.2025, 09:0038961В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию 25.07.2025, 20:35159186В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой 25.07.2025, 20:22154001МВД проводит проверку по инциденту в детском доме в Баганашиле 25.07.2025, 10:34151176Археологи обнаружили редкие серебряные монеты времен Золотой Орды 25.07.2025, 10:19149381В Астане осужден устроивший погоню и врезавшийся в патрульный автомобиль пьяный водитель 25.07.2025, 14:40148351Работодатели задолжали свыше 870 млн тенге казахстанцам 03.07.2025, 15:50732361Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31731831Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11706016Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15687871Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12678961Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?