Казахстан и Россия построят три угольные ТЭЦ

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За год товарооборот между регионами Казахстана и Республикой Саха вырос почти в 2 раза, превысив $160 млн. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и главы Республики Саха Айсена Николаева, прибывшего с визитом в Астану для участия в церемонии открытия дней Республики Саха в Казахстане.





Как уточнили в пресс-службе правительства РК, свыше 99% товарооборота приходится на экспорт казахстанских товаров.





В ходе встречи стороны отметили широкий потенциал взаимной торговли и обозначили готовность сторон наращивать обороты в сельскохозяйственной, промышленной сферах и IT.





Стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами. Ожидается, что новый импульс торгово-экономическим отношениям также придаст запуск в Казахстане пяти крупных центров трансграничной торговли, среди которых центр трансграничной торговли "Евразия" на границе с Россией.





Отдельное внимание было уделено обмену опытом и технологиями в области креативных индустрий и цифровизации, а также взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Казахстана и Республики Саха.





Ранее Айсен Николаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Президент отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.





Токаев приветствовал проведение в Казахстане дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.





Николаев выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.





Мы прибыли в Казахстан с целью провести дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий", - отметил он.