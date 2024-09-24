Казахстан как рынок сбыта не представляет никакого интереса для стран G20 - Finprom
Главные партнеры РК по экспорту - Италия, Китай и Россия
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан как рынок сбыта не представляет значительного интереса для стран G20 - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция), сообщает Finprom.
Основными экспортными партнерами Казахстана в 2022 году были Китай, Италия и Россия, на которые пришлось более трети странового экспорта. При этом доля РК в экспорте из этих стран была значительной лишь у России (3,4%), в то время как Китай и Италия экспортировали в Казахстан всего 0,43% и 0,14% от общих объемов своего экспорта", - пишут авторы исследования.
В топ-10 основных экспортных направлений РК в 2022 году вошли Великобритания (8,11%), Нидерланды (5,55%), Турция (5,08%), Южная Корея (4,72%), Швейцария (3,79%), Узбекистан (3,73%) и Франция (3,23%).
Среди этих стран наибольшая доля экспорта в Казахстан приходилась на Узбекистан: 7,43%. Больше Узбекистан экспортировал лишь в Швейцарию (25,4%), Россию (15,4%), Китай (11,7%) и Турцию (9,39%). Для остальных стран РК не представляет значительного интереса - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция). Так, к примеру, крупнейший технологический гигант Apple открыл центральный офис в соседнем Узбекистане, а не в Казахстане, а южнокорейская Sony даже не реагирует на запросы нашего правительства по поводу добавления РК в список регионов для оформления подписки на сервисы, связанные с их игровыми консолями", - пишет сайт.
Единственной страной, для которой Казахстан был ключевым экспортным партнером, по итогам 2022 года стал Таджикистан, на долю которого пришлось 20,2% экспорта РК - больше, чем у Швейцарии (18,7%) и Китая (16,8%). Для Узбекистана Казахстан был пятым по значимости торговым партнером, для России - седьмым, а для Кыргызстана - вторым (17,8%). Туркменистан экспортирует в Казахстан лишь 0,61% от общего объема своего экспорта.
Почти половина экспорта Казахстана - 21,6 млрд долл. США (или 46,8%) - за январь-июль 2024 года пришлась на страны ЕС, среди которых выделяется Италия, ставшая ключевым экспортным партнёром РК с долей в 23,5% (или 10,8 млрд долларов США), обогнав Китай. Другие важные партнеры Казахстана в ЕС - Нидерланды (6%), Франция (5,2%), Греция (3,4%) и Румыния (2,8%)", - сообщается в информации.
В целом, по данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2022 году основными партнерами по экспорту для 19 стран, входящих в группу G20, преимущественно оставались Китай и Соединенные Штаты. Стоит отметить, что КНР и США были ключевыми направлениями экспорта для равного числа стран G20 - по 7 для каждого. Однако доля и стоимостный объем экспорта варьировались в зависимости от страны.
Большинство азиатских стран из группы G20 направляли большую часть своего экспорта в Китай, тогда как государства Северной Америки и некоторые страны Европы экспортировали товары преимущественно в США.