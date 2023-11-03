Казахстан может поставлять в Венгрию 95 видов товаров на 700 миллионов долларов - Токаев

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы - на 9,9%, изделия из мяса - на 8,4%, сообщает - В Казахстане в сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы - на 9,9%, изделия из мяса - на 8,4%, сообщает energyprom.kz





Непосредственно говядина выросла в цене на 10,6%, свинина - на 10,3%, конина - на 7,3%, баранина - на 6,7%, птица - на 2,8%. Среди колбас вареная подорожала на 10,4%, полукопченая - на 9,4%.





В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области: плюс 13,9%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 12,2%) и Астана (плюс 11,8%). Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте: плюс 3,1%.





За январь-сентябрь текущего года в РК произвели 57,4 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.





Больше всего мяса было произведено в Костанайской области: 10,1 тысячи тонн, плюс 26% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (8 тысяч тонн, плюс 21,9%) и Актюбинская (7,8 тысячи тонн, плюс 3,5%) области.





За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.





На 1 октября текущего года в стране числилось 9,2 млн голов крупного рогатого скота - на 2,9% больше, чем годом ранее. Среди них насчитывалось 4,8 млн коров, плюс 4,9% за год.





Выросло также поголовье лошадей (на 8,2%, до 4,1 млн голов), верблюдов (на 5%, до 278,6 тысячи голов), овец (на 4,2%, до 21,8 млн голов) и птицы (на 4,2%, до 52,1 млн голов).





Поголовье коз сократилось на 3,5%, до 2,4 млн голов, поголовье свиней - на 2%, до 832 тысяч голов.





В целом скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе - 1,5 тысячи тонн (плюс 4,9% за год), в убойном весе - 891,1 тонны (плюс 5,2%). Также фермеры получили 5,2 млн тонн коровьего молока (плюс 2,7%) и 3,8 млрд куриных яиц (минус 1,9%).





Во втором квартале текущего года потребление мяса и мясопродуктов в РК составило 19,7 кг в среднем на человека - на 3,5% больше, чем годом ранее.





Больше всего казахстанцы потребляли говядину: 6,1 кг в квартал, годовой рост - на 7,8%. Второе и третье места по популярности заняли конина (1,4 кг, плюс 9,2%) и баранина (1,4 кг, минус 2,1%).





Среди мясных продуктов чаще всего казахстанцы потребляли мясной фарш (1,8 кг в среднем на человека), полукопченую колбасу (988 г), вареную колбасу (663 г), сосиски и сардельки (533 г), а также говяжью печень (185 г).





Главными любителями мяса и мясных продуктов оказались жители Атырауской области. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Мангистауская области.