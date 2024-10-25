24.10.2024, 08:53 33221
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики Казахстана "О внесении изменения в приказ Министра энергетики РК от 24 марта 2023 года № 118 "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза".
Проект приказа предусматривает продление запрета с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к приказу", - уточнили в Минэнерго РК.
По данным ведомства, на сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления автобензина АИ-92 и дизтоплива.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-107%", - сообщили в Минэнерго.
Более того, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок, и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.
Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", отметили в Минэнерго.
Сообщается, что запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране. Кроме того, он позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
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24.10.2024, 15:32 24001
Президент: Казахстан настроен на совместную активную работу в формате БРИКС
Почти треть внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны объединения
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на саммите БРИКС в Казани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения.
По словам главы Казахстана, в 2023 году около трети внешнеторгового оборота республики пришлись на страны - участницы БРИКС.
Мы стремимся расширять взаимовыгодные партнерства в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, продовольственная безопасность, образование и туризм. Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС", - сказал Токаев.
Особое значение, по его словам, Казахстан придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также международного транспортного коридора Север - Юг.
Их сопряжение с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю, способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговле в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент Казахстана.
Токаев отметил, что Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках объединения для укрепления энергетической безопасности.
Также страна заинтересована в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал БРИКС при отдалении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.
Убежден, что наши усилия в рамках БРИКС позволят значительно повысить взаимосвязанность между Севером и Югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса. Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств", - резюмировал президент Казахстана.
24.10.2024, 14:39 25856
Банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов
Меры принимаются для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана разработало проект поправок в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, передает корреспондент агентства.
Согласно предлагаемой редакции, для банков обязательным условием идентификации клиента или его представителя и бенефициарных собственников является проверка сведений, предоставленных указанными лицами, со сведениями, отраженными базе данных юридических лиц, либо проверка сведений другими способами, позволяющими определить бенефициарного собственника.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственников (БС) клиентов - резидентов РК", - пояснили разработчики документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
23.10.2024, 12:21 57751
Почему Казахстан ввел запрет на ввоз российской пшеницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин в ходе пресс-конференции в правительстве объяснил, почему был введен запрет на ввоз российской пшеницы в страну, передает корреспондент агентства.
Мы вводили временные ограничения, то есть позволяли эту пшеницу ввозить, но только тем, кто занимается ее переработкой, либо птицефабрикам (...) Давали какие-то ограничения, они не работали. Пшеница завозится под различными предлогами, а потом дальше затем реэкспортируется. Более того, завозится по серым схемам. На самом деле запрет, который мы ввели, он связан не с защитой внутреннего рынка прежде всего, а нам необходимо было навести порядок с ценообразованием на внутреннем рынке", - заявил Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что запрет необходим был для того, чтобы определиться с ценой на внутреннем рынке.
Непонятная пшеница, которая идет по серым схемам, по цене ниже любой мысленной себестоимости от 60 до 80 долларов за тонну, она не просто ломает рынок, а нивелирует честный труд тысячи наших фермеров. А также ввозит сумятицу в экспортные отправки", - пояснил зампремьер-министра.
Серик Жумангарин отметил, что сейчас внутренняя политика по ценовому закупу полностью стабилизирована.
Сигнал рынок получил, зернотрейдеры мгновенно на 20 долларов цены подняли. Сейчас цена продолжает расти", - добавил заместитель премьер-министра Казахстана.
Напомним, в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию страны.
23.10.2024, 11:55 60596
"КазМунайГаз" и CNOOC подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на участке Жылыой
Ресурсный потенциал проекта может составить свыше 185 миллионов тонн нефти
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и председатель совета директоров China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) Ван Дунцзинь подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ в Казахстане, сообщает пресс-служба КМГ.
Соглашение определяет основные условия сотрудничества по новому проекту недропользования "Жылыой", в том числе обе компании согласовали следующие минимальные работы на участке недр:
- сейсморазведка 2D (переработка и интерпретация 400 пог. км) и 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв. км);
- бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м;
- в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.
По предварительной оценке КМГ, геологический ресурсный потенциал участка недр может составить свыше 185 миллионов тонн нефти.
Состоявшееся подписание основных условий сотрудничества подтверждает серьезный интерес CNOOC к совместной реализации данного проекта, что открывает новые возможности для обеих компаний в поиске углеводородов.
Мы уверены, что это партнерство с одной из ведущих энергетических компаний мира придаст новый импульс развитию нефтегазового сектора Казахстана, а также привлечет иностранные инвестиции в нашу страну, так как финансирование поискового этапа будет осуществляться CNOOC", - отметил Хасенов.
В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметили дальнейшие планы в сфере геологоразведки.
В августе 2024 года в Пекине КМГ с CNOOC подписали соглашение о намерениях в области геологоразведки. Таким образом, компании выразили заинтересованность в совместной работе в этом направлении.
Для справки:
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
23.10.2024, 11:35 61471
Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов продлил Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов".
В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта на:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые;
- отходы и лом свинцовых аккумуляторов;
- отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в документе.
С полным текстом приказа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен ввести запрет на вывоз стальных заготовок.
23.10.2024, 11:11 62636
Казахстан увеличил экспорт пшеницы в Китай
Фото: pixabay.com
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт пшеницы из Казахстана в Китай увеличился, достигнув 538,8 тысячи тонн в 2023 году, что почти в 15 раз превышает показатель предыдущего года, сообщает пресс-служба правительства РК.
Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китае", - заявил в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.
Вице-министр также отметил, что в условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран интересен рынок стран Европейского союза, таких как Италия, Латвия, Испания.
По словам Кайрата Торебаева, экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень - 1,4 млн тонн, на кукурузу - 300 тысяч тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.
Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1,43 млн тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году", - сообщил Кайрат Торебаев.
В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн пшеницы.
Важно восстановление поставок на рынок Ирана, по ячменю мы сейчас видим динамику, будут проработаны вопросы торгового финансирования и логистики. Будет активизирована работа по продвижению бренда казахстанской пшеницы на новых рынках, таких как: Пакистан, Индонезия, Бразилия, Малайзия, где прогнозируется рост импорта", - добавил вице-министр.
Ранее Китай заявил о готовности возобновить экспорт зерновых из Казахстана.
23.10.2024, 09:21 65731
В Казахстане намолочено 26,5 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день при средней урожайности 16 ц/га намолочено 26,5 млн тонн зерна. Для сравнения: по итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
По его словам, убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 99,7% от общей уборочной площади (в прошлом году на аналогичную дату было убрано 84,6%, что составляло 14,6 млн га).
Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений. В южных регионах высокие показатели по урожайности наблюдаются в Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской и областях. А среди основных зерносеющих регионов наиболее высокие показатели урожайности зерновых наблюдаются в Северо-Казахстанской области, где средняя урожайность составила 18,6 ц/га. В Акмолинской области урожайность составила 14,1 ц/га, а в Костанайской области - 14 ц/га", - отметил министр.
По его словам, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,3 млн га, из которых 16,7 млн га зерновые и зернобобовые культуры. Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая.
В результате на сегодняшний день по республике уборка колосовых зерновых завершена (пшеница, ячмень и т.д.), продолжается уборка кукурузы на зерно (всего осталось 50,6 тыс. га: Алматинская область - 30,2 тыс. га, Жамбылская - 2,7 тыс. га, Абай - 3,1 тыс. га и область Жетісу - 14,6 тыс. га.)", - уточнил Сапаров.
Он отметил, что с учетом завершения уборки зерновых сельскохозяйственная техника переброшена на уборку масличных культур.
На сегодняшний день уборка масличных культур проведена на площади 1,9 млн га, или 66% от уборочной площади (план - 2,9 млн га), валовой сбор маслосемян составляет 2,1 млн тонн при средней урожайности 10,7 ц/га", - сообщил Сапаров.
По его данным, валовой сбор картофеля составил 2,8 млн тонн при урожайности 236 ц/га. Овощных культур собрано 3,8 млн тонн при урожайности 309 ц/га.
В этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Сахарная свекла убрана с площади 10 тыс. га или 40% с урожайностью 540 ц/га, собрано 549 тыс. тонн", - отметил министр.
Кроме того, по его словам, полностью завершена уборка риса, урожайность составила 57,5 ц/га, намолочено 562 тыс. тонн (в 2023 году - при средней урожайности 48,8 ц/га было намолочено 469,5 тыс. тонн риса).
Хлопчатник убран с площади 74 тыс. га, или 69%, с урожайностью 25 ц/га, собрано 185 тыс. тонн.
22.10.2024, 16:31 65871
Казахстан готов нарастить экспорт на $550 млн по 40 видам товаров в Узбекистан
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме "Узбекистан - Казахстан", который проходит в городе Самарканде. По итогам форума были подписаны документы на сумму более $352 млн, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли составил $2,5 млрд. Олжас Бектенов отметил необходимость расширения мер, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций.
У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям (...) Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на $7 млрд, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане", - сказал Бектенов.
Большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела.
Премьер-министр Узбекистана отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества.
За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала. Приграничные регионы установили прямые и тесные связи друг с другом - Республика Каракалпакстан с Мангистауской областью, Ташкентская с Туркестанской, Навоийская с Кызылординской. Наши другие регионы также последовательно укрепляют связи, развивают торговые отношения и промышленную кооперацию. При этом есть большой потенциал, который еще не реализован", - отметил Абдулла Арипов.
Отдельное внимание в ходе форума уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций $3,4 млрд и созданием 14,6 тыс. рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории РК, что обеспечит 13,6 тыс. новых рабочих мест в стране. В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 - в Узбекистане.
Это позволило создать в общей сложности 4,8 тыс. новых рабочих мест. Среди примеров казахско-узбекской промышленной кооперации - мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix в Костанае, завод по выпуску бытовой техники в Сарани, швейные и прядильно-ткацкие фабрики в Шымкенте и Туркестанской области, производство автоклавного газобетона в Ангрене и др. Новый импульс совместной работе правительств придаст создание Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", где будут внедрены услуги по принципу "одного окна", а также предусмотрены налоговые, таможенные льготы и другие преференции для предпринимателей", - рассказали в пресс-службе правительства РК.
Кроме того, обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана. Налажено 18 маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта, что открывает новые возможности для дальнейшего углубления связей.
В рамках IV Форума межрегионального сотрудничества "Казахстан - Узбекистан", бизнес-форума было подписано 76 документов на сумму более $352 млн. Среди них план практических действий по ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами РК и РУ.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?