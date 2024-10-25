Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива

В настоящее время запрет действует до 31 декабря 2024 года, его планируют продлить до 31 декабря 2026 года

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики Казахстана "О внесении изменения в приказ Министра энергетики РК от 24 марта 2023 года № 118 "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза".





Проект приказа предусматривает продление запрета с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к приказу", - уточнили в Минэнерго РК .





По данным ведомства, на сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления автобензина АИ-92 и дизтоплива.





По информации Агентства по финансовому мониторингу, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-107%", - сообщили в Минэнерго.





Более того, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок, и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.





Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", отметили в Минэнерго.





Сообщается, что запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране. Кроме того, он позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.