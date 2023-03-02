По прогнозам, объем мировых железнодорожных перевозок увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет

Фото: primeminister.kz

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи со старшим вице-президентом компании Wabtec Гоханом Байханом, - Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи со старшим вице-президентом компании Wabtec Гоханом Байханом, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.





По словам премьер-министра, несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.





В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.





В ходе встречи глава правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.





Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране", - сказал Алихан Смаилов.





В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.





Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению "зеленых" инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.





По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.





Wabtec - американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тысяч лошадиных сил.