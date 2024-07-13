Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов

На Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии

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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств, - В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств, сообщили в правительстве Казахстана.





Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до $10 млрд. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации", - подчеркнул в ходе мероприятия Олжас Бектенов.





По данным пресс-службы кабмина, на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $4,5 млрд, за 4 месяца 2024-го объем превысил $1,2 млрд.





Промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму $3,1 млрд с созданием более 14,7 тысячи рабочих мест. На сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $217 млн с созданием порядка 4,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на $178 млн. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод мощностью 500 тыс. тонн стальной продукции в Таразе.





Реализация проекта строительства международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" площадью 100 га на территориях Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинской области Узбекистана позволит создать дополнительные стимулирующие условия для совместных производств.





В сфере машиностроения Казахстан и Узбекистан будут расширять сотрудничество по увеличению объемов взаимных поставок электротехнической продукции и аккумуляторов на ежегодной основе.





Увеличению грузооборота способствуют принимаемые меры по расширению взаимосвязей в транспортной сфере, развитию железнодорожной инфраструктуры и ликвидации "узких мест". В этой связи сторонами выражена совместная заинтересованность в реализации проектов "Дарбаза - Мактаарал", Алматинской кольцевой дороги, станции Достык.





Итогом заседания стало подписание протокола 21-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.





Товарооборот Казахстана и Узбекистана за 5 лет вырос на 29,5%, составив $4,4 млрд. Экспорт отечественных товаров увеличился на 56,9%: с $2 млрд до $3,1 млрд. Импорт за рассматриваемый период уменьшился на 9,1% и в 2023 году составил $1,3 млрд", - привели данные в пресс-службе правительства РК.