Казахстан намерен ввести запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан опережает страны Евразийского экономического союза по росту цен на продукты и непродовольственные товары, кроме медикаментов.





Второй год Казахстан сохраняет в ЕАЭС антилидерство по инфляции на продукты и непродовольственные товары. И хотя цены на продукты в стране не самые высокие в сравнении с другими государствами Союза, они растут быстрее, чем у соседей. За январь-декабрь прошлого года в РК потребительские цены на продовольствие выросли на 15,2%, а в целом по ЕАЭС - всего на 5,7%. По итогам 2022 года ситуация была аналогичной: при общем росте цен на продукты по Союзу на 15,4% в Казахстане было отмечено удорожание на 19%, сообщает energyprom.kz.





По данным аналитиков, в списке самых быстро дорожающих - мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Примечательно, что по большинству этих категорий Казахстан обеспечивает продовольственную безопасность и не зависит от импорта. Например, молоко и молочные продукты в РК за прошлый год выросли в цене на 21,1%. Такой результат годового удорожания выглядит очень высоким на фоне показателей соседей.





Значительно выделяется из общего инфляционного фона союза и удорожание в Казахстане круп, хлеба, муки, макарон, кондитерских изделий. Республика, являющаяся крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны.





За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%", - отметили экономисты.





В скорости удорожания Казахстан держит сомнительное первенство по всем крупным товарным позициям, кроме медикаментов. Со многими соседями разрыв у РК ощутимый. К примеру, если в России мебель в 2023 году подорожала на 1,6%, то в Казахстане - на 20,4%.





Значительно быстрее, чем у соседей, в Казахстане растут цены на автомобильное топливо, что также влияет на увеличение затратной части в АПК. Например, дизельное топливо за прошлый год подорожало на 27,1% (в ЕАЭС - на 10,4%), бензин - на 9,5% (в ЕАЭС - на 4%).





Несмотря на то что статистики отмечают снижение темпа роста продовольственной инфляции, доля расходов казахстанских семей на продукты остается по-прежнему высокой. В третьем квартале прошлого года расходы на продовольственные товары составляли 55,3% всех потребительских расходов домохозяйств РК. Годом ранее их доля держалась на уровне 54,8%", - добавили обозреватели.



