Казахстан обеспечивает 43% поставок урана в мире - президент   

Рассказать друзьям

Кызылорда. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Кызылорды открылся новый терминал "Коркыт Ата", рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.





Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз - с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год, подчеркнули в кабмине.





Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).





Терминал площадью 7500 квадратных метров оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.





Председатель правления АО "Аэропорт "Коркыт Ата" Баян Ажмолдаев сообщил о своевременности запуска терминала с учетом ежегодно растущего пассажиропотока в регионе. За 9 месяцев аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 в Астану и 9 - в Алматы). В июне был запущен международный чартерный рейс в Анталью (Турция).





Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как Кызылорда - Кокшетау, Кызылорда - Актобе, Кызылорда - Караганда.