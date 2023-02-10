Казахстан получил рекордную выручку от экспорта золота   

Важнейшим фактором для роста выручки от продажи казахстанского золота стала благоприятная конъюнктура на мировом рынке

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За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортеры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму $66,9 млн.





Это почти столько же в тоннах, сколько было экспортировано за полный 2021-й; более того, в деньгах рост составил сразу почти 88%. Если же сравнивать с показателями полного 2018 года, то рост в натуральном выражении составил 16,6%, а в стоимостном выражении показатель подскочил почти в семь раз", - сообщает finprom.kz.









Что касается объема продаж, для этого вида экспортной продукции невозможны резкие колебания из-за ограничений со стороны государства.





Согласно указу президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК", вывоз свыше 100 граммов золотых слитков и аффинированного золота из страны запрещен.





Отмечается, что исключения сделаны только для операций Нацбанка РК или крупных промышленных компаний, которые завозят в Казахстан золотосодержащее сырье для переработки и реэкспорта в другие страны.





Примечательно, что в 2022 году изменилась структура экспорта казахстанского золота. Если в 2017-2021 годах главным покупателем желтого металла был Кыргызстан, то в прошлом году наибольший объем поставок в натуральном выражении по-прежнему был отправлен в КР (52,5%, или 2,2 тонны), а вот в деньгах на первое место вышла Россия, обеспечившая 61,6% экспортной выручки ($41,2 млн). На Кыргызстан пришлось 38,3%, или $25,7 млн", - подчеркнули аналитики.









Важнейшим фактором для роста выручки от продажи казахстанского золота стала благоприятная конъюнктура на мировом рынке.





По данным международной организации World Gold Council, 2022 год стал периодом исключительного за последнее десятилетие инвестиционного спроса на этот драгоценный металл.





За прошлый год в мире было реализовано 4742 тонны золота - на 18% больше, чем за 2021-й.





Притом произошло это в основном из-за повышенного спроса на этот актив со стороны центробанков разных стран. На фоне нестабильности и пессимистичных прогнозов они закупили 1136 тонн золота. Этот объем аналитики World Gold Council называют рекордным в статистике продаж центробанкам за последние 55 лет", - отмечают аналитики.









Рост спроса, в свою очередь, влиял на цену. Лучшее время для продаж в прошлом году пришлось на март-апрель, когда стоимость унции золота держалась выше $1,9 тысячи. Самые низкие цены фиксировались в сентябре-октябре, когда ставка за унцию снизилась до $1,65-1,63 тысяч.





По данным на конец января 2023 года, цена на этот актив была зафиксирована в пределах $1,92 тысячи за унцию - на 7,3% больше показателя годовой давности.









Ранее сообщалось, что в Казахстане 3099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года.



