25.11.2023, 20:04 48561
Казахстан расширил перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок ЕАЭС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании совета ЕЭК, прошедшем в Москве, принят ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Казахстан поступательно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств - членов ЕАЭС. Добавлена еще одна позиция - одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины.
Ранее внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств - членов ЕАЭС.
Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство этого вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных - 5 тысяч тонн (Россия - до 100 тысяч тонн, Армения - до 8,5 тысячи тонн, Беларусь - до 7,5 тысячи тонн, Кыргызстан - до 3,5 тысячи тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.
На два года (по 31 декабря 2025 года) продлен беспошлинный ввоз электромобилей в государства - члены ЕАЭС. Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах.
Согласован проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета о подготовке в 2024 году дорожной карты по реализации декларации "Евразийский экономический путь", которую также планируется утвердить Высшим советом в конце декабря. Документ в числе прочего декларирует дальнейшее развитие сферы технического регулирования и стандартизации в рамках права ЕАЭС, нацеленного на стремление производить безопасную и конкурентоспособную продукцию.
На ноябрьском Совете ЕЭК также утверждена новая редакция правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования при торговле с третьими странами.
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26.11.2023, 15:03 5416
Два новых танкера приписаны к порту Актау
Фото: КМГ
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Актау. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Актау провели церемонию портовой приписки двух новых нефтеналивных танкеров Taraz и Liwa дедвейтом 8 тысяч тонн, сообщает пресс-служба АО "КазМунайГаз".
Танкеры построены и приобретены по линии сотрудничества АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group", - рассказали в компании.
Владелец новых танкеров дедвейтом 8 тысяч тонн - совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd, акционерами которого являются ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочернее предприятие ADP).
Покупка танкеров осуществлена в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.
Отмечается, что один из танкеров назван в честь древнего города Тараз в Казахстане, второй носит название оазиса в ОАЭ - Liwa.
В рамках первого форума Berlin Global Dialogue президент Казахстана заявил о готовности страны внести вклад в смягчение глобального энергокризиса. В течение форума Токаев провел беседу с председателем правления компании HHLA Ангелой Титцрат. В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море.
26.11.2023, 14:41 9926
КТЖ передано более 14,4 млн тонн грузов в КНР
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года казахстанской компанией железных дорог "Казахстан темир жолы" передано более 14,4 миллиона тонн грузов в Китай, сообщает пресс-служба КТЖ.
Через станцию "Достык" в КНР передано свыше 14,4 млн тонн, что на 16,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - проинформировали в пресс-службе.
В субботу через пограничный железнодорожный переход "Достык - Алашанькоу" передано в КНР 16 поездов, таким образом, годовой план, согласованный на совещании Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), выполнен за неполные 11 месяцев.
Ранее сообщалось, что погрузка зерна через станцию "Достык" выросла почти в 3 раза и составила свыше 1 млн тонн.
Напомним, премьер-министр РК поручил всем компетентным ведомствам и компаниям до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов.
26.11.2023, 11:33 15401
В китайском Циндао презентовали транзитно-транспортный потенциал Казахстана
Фото: МИД РК
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Циндао. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском портовом городе Циндао в международном выставочном центре "Жемчужина Шанхайской организации сотрудничества" в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества состоялась презентация транзитно-транспортного потенциала стран ШОС, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что расширение торгово-экономического сотрудничества между государствами - членами ШОС является одним из приоритетных направлений Казахстана в качестве председателя.
Постоянный представитель Республики Казахстан при секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров озвучил основные проекты по продвижению транзитно-транспортного потенциала Казахстана. В числе проектов строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты, строительство обводной железнодорожной линии Алматы, продвижение Транскаспийского международного транспортного маршрута и строительство третьей железной трансграничной дороги Аягоз - Тачэн и другие.
В мероприятии приняли участие более 200 человек: представители дипломатических миссий посольств государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, представители государственных органов и профильных ведомств РК и КНР, руководители крупных логистических компаний стран ШОС.
Ранее сообщалось, что в Астане началось согласование проекта концепции создания партнерской сети стратегических портов стран ШОС. Документ подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества и стремление к совместным усилиям в области развития транспортно-логистического потенциала всего региона ШОС.
Напомним, торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд.
С июля 2023 года Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.
25.11.2023, 10:44 72331
Перед правительством РК стоит задача по увеличению объема экономики к 2029 году в 2 раза - Смаилов
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов, на котором обсуждены меры и предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
В своем выступлении премьер-министр отметил, что перед правительством РК стоит амбициозная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в 2 раза.
За этот период мы планируем привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", - сказал он.
Как отметил Алихан Смаилов, темой следующего пленарного заседания совета иностранных инвесторов является "Новая индустриализация Казахстана".
Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора", - сказал он.
По словам премьера, для этого сформированы законодательная база и институциональная среда. В частности, принят закон "О промышленной политике" и образовано новое Министерство промышленности и строительства.
По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством.
24.11.2023, 18:07 112991
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд
Фото: Depositphotos
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите глав государств - участников Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии заявил, что РК готова увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд, сообщает Акорда.
Создание "зеленых" коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров", - подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации. Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства. Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона.
Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. За последние пять лет мы удвоили объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортируем ее в более чем 80 государств. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в фонд", - сообщил лидер Казахстана.
По его мнению, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Глава государства полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.
Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора Север - Юг", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, за последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более $35 млрд.
В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Лидер Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение - трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.
Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.
Лидер Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.
Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА - представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного международного форума "Астана", который состоится в июне следующего года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение своего выступления президент выразил уверенность, что сегодняшний саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности специальной программы, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку. Ранее Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран.
24.11.2023, 15:30 117951
Кто будет нести ответственность за возвратность 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал планы по изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ для инвестирования в крупные проекты.
Сулейменов завил, что Нацбанк придерживается мнения, что все 1,5 трлн тенге из ЕНПФ не должны быть направлены на инфраструктурные объекты.
Мы считаем, треть должна быть направлена на инфраструктурные проекты, остальные деньги должны направлять в проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения. В частности, сельхозпереработка, обрабатывающая промышленность и так далее", - заявил Сулейменов.
Он пояснил, что "Байтерек" и "Самрук" выпустят свои облигации, эти облигации купит ЕНПФ. Затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты. Либо через Банк развития Казахстана, ФРП, либо через свои дочерние организации, если это касается "Самрук-Казыны".
Перед пенсионным фондом будут нести не конкретные проекты, а "Самрук" и "Байтерек". То есть их корпоративная гарантия, их рейтинг и их финансовая отчетность. Здесь я больших рисков точно не вижу. Суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB, и у "Байтерека" и "Самрука" примерно такой же рейтинг. Это надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом облигаций в самруковские и байтерековские - это нормальная рыночная практика", - заверил Сулейменов.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил о намерении правительства изъять из ЕНПФ 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений для инвестирования в крупные проекты.
24.11.2023, 14:47 121181
КТЖ и РЖД договорились о восстановлении участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна
Обсужден вопрос строительства железнодорожной линии Бахты - Аягоз
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов обсудили вопрос восстановления железнодорожного участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна и строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
На встрече рассмотрены вопросы привлечения дополнительных грузопотоков, перевозки грузов по безбумажной технологии, развития прямого международного железнодорожно-водного сообщения, паритетного обслуживания локомотивов и локомотивных бригад и другие.
Стороны отметили, что план мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между КТЖ и РЖД на 2023 год выполнен. Также реализованы организационные, технические и технологические мероприятия дорожной карты по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.
По итогам заседания определены приоритетные направления и мероприятия по стратегическому сотрудничеству, в частности по формированию прогноза объемов перевозок на 2024-2030 годы, в том числе по восточному маршруту международного транспортного коридора Север - Юг и по совершенствованию работы межгосударственных стыковых пунктов.
Ж/д администрации Казахстана и России продолжат работу по увеличению объемов перевозок по безбумажной технологии в международном грузовом железнодорожном сообщении. Стороны договорились обмениваться опытом в организации и проведении технологических "окон" при капитальном и текущем ремонтах пути с применением новых технологий и путевых машин, по цифровизации технологических процессов", - добавили в нацкомпании.
24.11.2023, 14:19 120666
Саудовская Аравия инвестирует более 883 млрд тенге в строительство ветроэлектростанции в Жетысу
Мощность будущей ВЭС составит 1 ГВт
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу построят ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, сообщили в пресс-службе областного акимата.
В области Жетысу имеется огромный потенциал для развития альтернативной энергетики. На территории региона планируется строительство крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт", - сказано в сообщении ведомства.
В акимате уточнили, что ВЭС планируется возвести в районе Джунгарских ворот, на территории Алакольского района. Инвестировать в проект будет Саудовская Аравия - 883,5 млрд тенге.
В настоящее время ведется подготовительная работа.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину.
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