Казахстан рассматривает возможность увеличения экспорта нефти в Германию до 2 млн тонн

Рассказать друзьям

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу германской стороны Казахстан рассматривает вопрос увеличения поставок нефти до двух миллионов тонн в год.





В рамках соглашения между Казахстаном, Германией и Россией в 2024 году 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти было доставлено на нефтеперерабатывающий завод "Шведте" в Германии.





Ранее германская сторона выражала заинтересованность в увеличении поставок нефти на завод "Шведте" до 2 миллионов тонн в год. В настоящее время этот вопрос рассматривается. Следует отметить, что поставки казахстанской нефти на экспортные направления зависят от коммерческой привлекательности маршрута и договоренностей между субъектами", - сообщили в Министерстве энергетики изданию "Казинформ" .





Также в ведомстве рассказали, что в рамках развития дополнительных направлений экспорта нефти из Республики Казахстан в 2022 году было подписано соглашение о транзите 1,5 миллиона тонн нефти в год с Азербайджанской Республикой. По направлению Баку - Тбилиси - Джейхан по итогам 2024 года было транспортировано более 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти.