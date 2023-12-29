Казахстан реализует новые проекты в сфере геологоразведки совместно с корпорацией CNPC

Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и другие

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР), - Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР), сообщили в пресс-службе правительства.





Скляр подчеркнул значимость стратегического партнерства Казахстан с КНР, и в частности с китайской национальной нефтегазовой корпорацией. CNPC является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а также давним стратегическим и инвестиционным партнером Казахстана.





Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.





Правительство РК тесно работает над конкретными проектами в рамках рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенного между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае текущего года.





Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и др. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.





Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.



