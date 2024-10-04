Казахстан, Россия и Ирак подтвердили выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+

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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором квартале 2024 года домашние хозяйства РК произвели собственной продукции на 56,5 млрд тенге - на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В том числе на продукты питания пришлось 54,9 млрд тенге (плюс 2,4% за год), на непищевые товары - 1,6 млрд тенге (плюс 6,5%), сообщает - Во втором квартале 2024 года домашние хозяйства РК произвели собственной продукции на 56,5 млрд тенге - на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В том числе на продукты питания пришлось 54,9 млрд тенге (плюс 2,4% за год), на непищевые товары - 1,6 млрд тенге (плюс 6,5%), сообщает energyprom.kz





Из общего объема произведенной домашними хозяйствами продукции было продано потребительских товаров на сумму 5,2 млрд тенге. Затраты на производство составили 29 млрд тенге, увеличившись за год на 4,7%.





В сегменте продуктов питания наибольший объем выпуска пришелся на животные масла (12,5 млрд тенге), сметану и другие молочные продукты (11,8 млрд тенге), булочные и мучные кондитерские изделия (10,5 млрд тенге), хлеб (8,8 млрд тенге), варенье, джем и повидло (5,2 млрд тенге).





Среди непищевых товаров на текстильные и швейные изделия пришлось более 1 млрд тенге, на древесину и изделия из древесины - 55,7 млн тенге.





energyprom.kz





Если же говорить о производстве продукции домашними хозяйствами страны в натуральном выражении, то в животноводческом сегменте выпуск говядины вырос на 2,9% до 7,1 тыс. тонн, свинины - на 4,6% до 3,6 тыс. тонн, птицы - на 21,4% до 725,7 тонны, а производство конины, напротив, сократилось на 1,2%, до 1,7 тыс. тонн, как и производство баранины - на 12,2%, до 9,1 тыс. тонн. Прочих видов мяса и субпродуктов выпустили 2,5 тыс. тонн - на 1,4% больше, чем годом ранее.





Производство свежего молока в домохозяйствах страны составило 413,5 млн литров, яиц - 117,2 млн штук, шерсти и пуха - 1,7 тыс. тонн, шкур - 323,3 тыс. штук, меда - 64,2 тонны.





На уход за животными домохозяйства страны потратили 24,7 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее (всего плюс 0,3%). Сразу 77,8% расходов составила покупка кормов: 19,2 млрд тенге, минус 1,2% за год. Еще 2,5 млрд тенге пришлось на наем рабочей силы, 587,6 млн тенге - на ветеринарные услуги, 511,4 млн тенге - на услуги транспорта, 60,5 млн тенге - на убой и разделку туш.





energyprom.kz





Что касается доходов от продажи перечисленной выше продукции, они составили всего 22,7 млрд тенге - на 31,2% меньше, чем во втором квартале 2023 года.





Основная часть пришлась на доходы от реализации свежего молока: 62,1% от общей суммы, или 14,1 млрд тенге. Далее идут доходы от продажи говядины (4 млрд тенге, минус 39,2%) и свинины (1,5 млрд тенге, плюс 3,6%). Неплохой доход домохозяйствам также дала продажа яиц (1,4 млрд тенге), баранины (686 млн тенге), конины (586,9 млн тенге) и меда (127,9 млн тенге).



