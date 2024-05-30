29.05.2024, 11:29 32541
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. В рамках оглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между членами - государствами ОТГ", - проинформировали в пресс-службе.
Также стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок.
Для этого создается совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов", - пояснили в мажилисе.
Отмечается, что после ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов.
В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.
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29.05.2024, 16:24 24076
Казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу
Провинция импортирует товары на сумму, превышающую $552 млн: ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень
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Пекин. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В течение двух дней, с 28 по 29 мая, бизнес-делегация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым принимала участие в переговорах и встречах с потенциальными партнерами, представителями госсектора провинции Цзянсу и крупнейших компаний Китая.
Сегодня в городе Нанкине состоялся деловой форум "Казахстан - Цзянсу", на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности.
Главы наших государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества. Благодаря поддержке руководства провинции Цзянсу мы расширяем направления взаимодействия и реализуем совместные проекты. Вся эта работа направлена на выполнение задач, поставленных руководством наших стран, по увеличению товарооборота и переходу на качественно новый уровень торгово-экономических отношений", - сказал глава МТИ РК Арман Шаккалиев.
По его словам, министерство развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.
По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень. Казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки.
Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.
Мы открываем торговое представительство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань (город Чэнду) и в СУАР (город Урумчи). Экспортный оператор QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать проводником между казахстанскими товаропроизводителями и крупными китайскими компаниями, что облегчит нашим экспортерам выход на этот емкий рынок", - сообщил Шаккалиев.
Казахстанский бизнес в Нанкине представляют порядка 20 предприятий, выпускающих сельхозпродукцию, макаронные и кондитерские изделия, корма для животных, а также поставщики услуг. В рамках торговой миссии предприниматели провели деловые переговоры с крупными компаниями провинции Цзянсу. По итогам бизнес-встреч ожидается подписание экспортных контрактов.
Напомним, Казахстан и Китай реализуют масштабный проект по расширению взаимной торговли.
29.05.2024, 14:24 27911
Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"
Фото: КМГ
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО "НК "КазМунайГаз" Хасенов Асхат назначен председателем правления национальной компании, сообщили в пресс-службе КМГ.
Помимо правления Хасенов избран в состав совета директоров "КазМунайГаза".
Также решением ГОСА КМГ досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.
В 2011-2019 годах Хасенов работал в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.
С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".
До назначения в "КазМунайГаз" в 2022-2024 годах занимал пост вице-министра энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.
29.05.2024, 11:16 34656
В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В целях исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предложено исключить энергоснабжающие организаций из структуры рынка электрической энергии и передать их функции региональным электросетевым компаниям", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения.
Для решения вопроса с дефицитом электрической мощности в пиковые часы нагрузки приняты предложения, направленные на усовершенствование порядка проведения тендерной процедуры на строительство базовой мощности, которые позволят обеспечить достаточную инвестиционную привлекательность рынка электроэнергетики государства", - сообщили в мажилисе.
Также внесены поправки, направленные на усовершенствование процедуры проведения тендеров по отбору потенциальных инвесторов, на внедрение механизма гибридной группы для развития зеленой энергетики.
Кроме того, устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых - обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.
За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены", - добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров заявил, что юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощности.
28.05.2024, 19:00 67851
В 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования
Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.
Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.
Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".
По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.
На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.
По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.
Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).
При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.
28.05.2024, 18:10 68526
В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане угольные теплоэлектроцентрали, которые построит Россия, смогут работать на газе, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
В следующем году также уже приступим к строительству данных ТЭЦ", - заверил глава Минэнерго.
Он пояснил, что это угольные станции, которые имеют возможность работать и на газовом топливе.
То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе", - добавил министр.
Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.
ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями определены АО "Самрук-Энерго" и ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт".
28.05.2024, 17:15 70326
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд
Среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан
Фото: pexels.com
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию составил $6,2 млрд, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития.
Азиатский банк развития и Всемирный банк - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в 2023 году с общей долей 59,7%: $1,9 млрд и $1,8 млрд соответственно. За ними следуют Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - $1 млрд, а также Исламский банк развития - $396,7 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан - $3,2 млрд, или 51,6% от всех средств для Евразийского региона.
На государства - участники ЕФСР пришлась треть одобренного финансирования в регионе, или $1,8 млрд. Максимальный объем средств одобрен Казахстану - 33 операции на $838,7 млн", - сообщили в фонде.
Подчеркивается, что финансирование направлено на оказание содействия в проведении реформ в налогово-бюджетном управлении и финансовом секторе.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
28.05.2024, 15:28 73826
Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев рассказал, какие государства могут принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане.
Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, и тендер будет определен по решению правительства по итогам детального рассмотрения всех заявок", - рассказал глава ведомства.
Он уточнил, что предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция, однако этот список не является исчерпывающим. Вместе с этим Казахстан рассматривает другие возможности строительства малых модульных реакторов.
Рассматривается несколько возможных стран-участников. В том числе США, совместные проекты с японскими и российскими производителями", - добавил министр.
28.05.2024, 15:00 59026
В Минэнерго ответили на обвинения Генпрокуратуры по задержке согласования инвестору
Саткалиев подтвердил факт задержки в формировании комиссии, но заверил, что это не повлияло на реализацию проекта
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев ответил на обвинения Генеральной прокуратуры по факту задержки согласования проекта инвестору.
В данном случае речь идет о проекте производства метанола мощностью 120 тысяч тонн. Оператором по данному проекту является компания "Жаикмунай", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, в рамках реализации этого проекта требуется решение текущих процедур. В первую очередь это подготовка проекта, подготовка залоговой базы для обеспечения финансирования. Планируется организовать финансирование средствами Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.
Там тоже очень много открытых вопросов. И один из этих вопросов - создание соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Вот здесь объективно была задержка со стороны Министерства энергетики, в частности формирования данной комиссии. Тем не менее создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта. Факт задержки мы подтверждаем, он связан с загрузкой сотрудников, может быть, какими-то пробелами, связанными с исполнительской дисциплиной. Мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку мы оказываем", - заверил Саткалиев.
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