14.02.2024, 11:44 37321
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где выросло число безработных
Количество безработных в стране за год выросло на 36,6 тысячи человек
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
По данным ЕЭК, количество безработных сократилось на 13,9% по сравнению с 2022 годом.
Количество безработных составляет 0,8% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 0,9%", - говорится в информации.
Единственной страной, в которой количество безработных выросло, стал Казахстан. По данным за декабрь 2023 года, в стране стало на 36,6 тысячи больше безработных. В 2022 году их было 132,3 тысячи человек, а через год уже 168,9 тысячи человек. Это 1,8% трудоспособного населения республики.
В других странах: Армении, России, Беларуси и Кыргызстане число безработных сократилось.
- В Армении - на 2,6 тысячи, в 2023 году - 46 тысяч человек;
- В России - на 140,1 тысячи, в 2023 году - 424 тысячи;
- В Кыргызстане - на 7,1 тысячи, в 2023 году - 67,6 тысячи;
- В Беларуси - на 1,3 тысячи, в 2023 году - 3,3 тысячи.
Таким образом Беларусь стала страной с наиболее низким уровнем безработицы в ЕАЭС.
Ранее в исследовании Finprom сообщалось, что больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы - 52,6 тысячи человек. Также много людей без работы в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях.
Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.
При этом в информации подчеркивалось, что уровень безработицы сильно зависит от образования.
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14.02.2024, 16:51 25071
Катар примет участие в строительстве газоперерабатывающих заводов на Кашагане
Фото: kbv.kz
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в Катар.
Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отметил, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.
Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях", - сказал эмир.
Напомнив о государственном визите эмира в Астану, президент подчеркнул высокий уровень казахстанско-катарских отношений, сложившихся за последние 30 лет. По словам главы государства, между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи. Подписанные за последние три года двусторонние соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.
Глава государства считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.
Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Токаев предложил в 2025 году организовать дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что данные мероприятия сблизят народы двух стран и продемонстрируют богатство их культурного наследия.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров лидеров двух стран были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче;
2. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар;
4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития;
6. Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 годы;
7. Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;
8. Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding;
9. Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК "QazaqGaz" и UCC Holding.
Также в рамках государственного визита президента был подписан ряд других документов.
Ранее в АО "НК "КазМунайГаз" отметили, что проект строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год является первоочередным для дальнейшего освоения месторождения с акцентом на увеличение производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке.
13.02.2024, 19:53 72196
89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования
В числе потенциальных - еще 49 проектов на 88 млрд тенге
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Промежуточные результаты отбора проектов для финансирования на льготных условиях обсудили в правительстве представители Halyk bank, Банка развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации, Министерства сельского хозяйства под руководством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба правительства.
На 10 февраля Halyk bank отобрал 89 проектов на 275 млрд тенге. На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции. Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных - еще 49 проектов на 88 млрд тенге.
Напомним, в конце 2023 года Министерство сельского хозяйства сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk bank и финансовыми институтами АПК холдинга "Байтерек". Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.
С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения конечная ставка для заемщика - субъекта АПК составит не более 6% годовых. Одно из основных условий - непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.
13.02.2024, 14:03 85751
Механизм проверки мобильных переводов еще раз рассмотрят в правительстве
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос контроля мобильных переводов казахстанцев снова планируют обсудить в правительстве Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Вопрос чувствительный. Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока этот вопрос рассмотрим. Еще раз обсудим механизм реализации, критерии. Мы еще вернемся к этому вопросу", - сообщил министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
Как отметил министр финансов Казахстана Мади Такиев, в любом случае контроль за мобильными переводами будет осуществляться.
Не может физическое лицо получать разные переводы от разных людей. Ну, может, 100, может, критерии еще посмотрим, 500-1000 и так далее", - сказал он.
Такиев пояснил, что такие данные свидетельствуют о том, что получатель занимается предпринимательской деятельностью.
У нас правовое государство, справедливое государство. Мы с вами должны следовать нашим законам. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит, должны все платить. Но платить, понятно, от размеров своего (дохода. - Прим. ред.). Поэтому мы сейчас смотрим разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали, но в правовом поле", - заключил спикер.
Ранее в Минфине пояснили, что контроль мобильных переводов необходим, поскольку большая часть предпринимателей в сфере розничной торговли не отражают свои доходы.
Депутат мажилиса Аскар Садыков заявил, что в связи с введением тотального контроля за мобильными переводами финансовая нагрузка на бизнес вырастет почти на 9 процентов.
13.02.2024, 11:23 91881
Темпы замедления годовой инфляции снижаются - Нацбанк
Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Темпы замедления годовой инфляции в Казахстане снижаются. Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений, сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, выступая в правительстве с докладом об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь 2024 года.
Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%. Снижение инфляции по итогам 2023 года позволило нам продолжить снижение базовой ставки. В январе она была снижена на 50 б.п., до 15,25%", - напомнил спикер, подчеркнув, что сохраняемый инфляционный фон требует продолжения дезинфляционной политики.
Курс тенге в январе тоже укрепился на 1,4%, до 448,17 тенге за доллар США. Значительную поддержку нацвалюте оказывали повышенные продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Их сумма составила более 1 млрд долларов США.
Принято решение в интересах вкладчиков более активно покупать валюту для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. В этой связи на февраль увеличен объем покупки иностранной валюты в ЕНПФ с 200 млн долларов США до 400-500 млн долларов США", - сообщил Баймагамбетов.
Он также озвучил следующие цифры:
- валовые международные резервы на конец января составили 96,1 млрд долларов США;
- золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 1,9%, до 36,7 млрд долларов США, в том числе за счет увеличения остатков на валютных счетах БВУ в Национальном банке;
- активы Национального фонда снизились с начала года на 1%, составив 59,4 млрд долларов США за счет начисления обязательств по программе "Нацфонд - детям".
- инвестиционный доход Нацфонда в январе составил 18 базисных пунктов, или 0,11 млрд долларов США. Сумма поступлений в фонд за январь составила 472 млрд тенге, в том числе 31 млрд тенге в национальной валюте;
- объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 600 млрд тенге;
- на счета всех детей начислено 696 млн долларов.
Замглавы Нацбанка также отметил, что положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. За январь они выросли на 1,5%, до 18,1 трлн тенге.
Объем инвестиционного дохода с начала года составил 112,6 млрд тенге. Пенсионные взносы составили 186,9 млрд тенге, а досрочные изъятия - 34,0 млрд тенге", - сообщил Баймагамбетов.
Напомним, по итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства заявил, что повышения ставки НДС не будет, и потребовал пересмотреть расходную и доходную части республиканского бюджета.
13.02.2024, 10:35 94166
Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет - премьер РК Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Повышения ставки НДС не будет. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет", - сказал Олжас Бектенов.
Он напомнил, что глава государства на расширенном заседании правительства отметил, что в прошлом году Министерством финансов не возвращен НДС бизнесу на сумму порядка 600 млрд тенге.
Одновременно с этим авансировали бюджет платежами 2024 года для финансирования неотложных расходов. Это результаты неправильного планирования. План по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Он поручил министерствам нацэкономики и финансов обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета.
Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь за счет цифровизации", - сказал Бектенов.
По его словам, наряду с этим важно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов госбюджета.
Дополнено, 13.02.2024, 13.48
Повышение также прокомментировал в кулуарах правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. По его словам, повышение НДС может негативно отразиться на бизнесе и на обществе, поэтому в настоящее время эта мера не требуется.
13.02.2024, 10:20 95551
В январе темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Нурлан Байбазаров в ходе заседания правительства.
В том числе, по его словам, рост в реальном секторе составил 3,8%, а в сфере услуг - 3,5%.
Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, транспорт и складирование, информация и связь, а также обрабатывающая промышленность", - сказал министр.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 0,6%. Приток инвестиций вырос в образовании в 3,6 раза, финансовой и страховой деятельности - в 3 раза, транспорте и складировании - в 2,1 раза, строительстве - в 2 раза, информации и связи - на 20,9%, а также в обрабатывающей промышленности - на 15,8%.
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в областях Жетысу, Улытау, а также Жамбылской и Алматинской областях.
По предварительным итогам, в 2023 году внешнеторговый товарооборот вырос на 3,2% и составил $140 млрд. Экспорт составил около $79 млрд, при этом экспорт обработанных товаров составил более $25 млрд. Импорт товаров превысил $61 млрд. В целом положительный торговый баланс составил около $18 млрд", - сказал Байбазаров.
Он сообщил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 6,9%.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,2%. При этом предоставление услуг в горнодобывающей промышленности выросло на 6,2%, добыча металлических руд - на 6,1%, газа - на 0,5%, прочих полезных ископаемых - на 3,3%.
Добыча угля снизилась на 4,7%, нефти - на 1,7%.
Министр отметил, что по всем семи экономическим показателям рост отмечается в трех регионах - Кызылординской и Павлодарской областях, а также в городе Астане.
Нами проанализирован потенциал по обеспечению роста экономики в этом году на уровне 6%. С учетом выявленных резервов в секторах экономики цель является достижимой. Основные резервы, которые могут обеспечить дополнительный вклад в рост ВВП, имеются в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве", - сказал глава МНЭ.
Напомним, ранее президент РК поставил задачу по ежегодному росту ВВП страны на уровне минимум 6%.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что приоритетной задачей правительства на текущий год и среднесрочный период остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%.
В этой связи он поручил пересмотреть параметры прогноза социально-экономического развития страны.
Поручаю Министерству нацэкономики совместно с отраслевыми госорганами в месячный срок разработать и утвердить план первоочередных действий по обеспечению экономического роста на уровне 6% в текущем году", - сказал он.
Кроме того, он поставил задачу удержать инфляцию в коридоре 6-8% в этом году.
12.02.2024, 12:42 125416
Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23, 24 и 25 февраля пройдет десятый всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.
Мы каждый раз получаем огромное количество благодарных отзывов о празднике выгодных покупок Kaspi Жұма. Наши любимые клиенты и партнеры постоянно просят нас проводить праздник чаще. В этом году мы проведем Kaspi Жұма три раза - зимой, летом и осенью. Зимняя Kaspi Жұма пройдет уже 23, 24 и 25 февраля. В празднике выгодных покупок примут участие лучшие казахстанские и международные бренды и популярные магазины по всей стране. Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам - отличных продаж!" - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Ювелирные украшения, бижутерия, парфюмерия, косметика, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для дома и ремонта - все это и многое другое можно приобрести в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz.
В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Sabaq.online, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ и многие другие.
Kaspi Жұма - большое событие для отечественного бизнеса, и особенно для небольших компаний. За три дня всенародного праздника выгодных покупок казахстанские предприниматели увеличивают свои продажи в несколько раз. Благодаря этому бизнес продолжает развиваться, укреплять экономику страны и создавать новые рабочие места.
12.02.2024, 12:32 105216
Инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что инвестиции банка в экономику страны ежегодно превышают $1 млрд, информирует пресс-служба главы государства.
Годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил $4,2 млрд. При этом доля казахстанских проектов составила 59%", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.
Инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы", - отметили в пресс-службе главы государства.
В свою очередь президент подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.
Напомним, на сегодня доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?