Казахстан значительно увеличил экспорт сахара

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-июле Казахстан экспортировал в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов, сообщает - В январе-июле Казахстан экспортировал в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов, сообщает energyprom.kz





В январе-июле из страны было совокупно отправлено в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов. Вывоз более 72,5 тыс. тонн за границу - рекорд на фоне годовых объемов экспорта сахара за последние несколько лет. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го рост колоссальный", - отмечают в energyprom.kz.





Напомним, в июне текущего года был введен временный запрет на экспорт сахара. Приказ об ограничительных мерах вступил в силу 14 июня и действовал до 31 августа. Помесячная статистика БНС показывает, что основной объем экспорта (68 тыс. тонн) был отправлен за рубеж еще до вступления в силу запрета на вывоз.









При этом аналитики отмечают, что благодаря импортным поставкам, преимущественно из России, закрываются потребности казахстанцев в сахаре-песке. Так как своего сахара было мало, импорт в январе-июле 2024-го вырос на 19,9%. Если рассмотреть многолетнюю динамику, видно, что с 2018 года импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым в этом продовольственном сегменте от других стран.





По предварительным данным Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, в текущем году урожай сахарной свеклы будет очень хорошим, валовой сбор может превысить 1,1 млн тонн - в 2 раза больше, чем было собрано по итогам сезона 2023 года. Добиться рекордных показателей аграриям удалось благодаря тому, что посевные площади сахарной свеклы в текущем году были увеличены на 86,7%, с 13,5 тыс. до 25,2 тыс. гектаров. Немаловажно и то, что в прошлом году значительно выросло государственное финансирование посевных и уборочных работ. По данным МСХ РК, на эти цели из бюджета было выделено в 3,1 раза больше средств.





О результатах переработки нового урожая можно будет делать выводы только в следующем году. Статистика за январь-июль 2024-го свидетельствует о невысоких производственных показателях за предыдущий сезон. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за семь месяцев на отечественных заводах было выпущено 93,4 тыс. тонн сахара - на 35,6% меньше, чем в январе-июле 2023 года. В прошлом году наблюдалась стагнация.





Сокращение производства сахара за январь-июль изменило и вклад отечественных перерабатывающих предприятий в общий объем ресурсов этого товара в стране. Если в 2023-м доля производства от ресурсов составляла 43,2%, то в текущем году - всего 29%. Абсолютное лидерство вернулось к импорту, удельный вес которого составил 71%.





Загруженность сахарных заводов по итогам прошлого года была невысокой. В 2023-м использование среднегодовой мощности оборудования по производству сахара из свеклы держалось на уровне 61,1%, тростникового сахара - 54,5%, сахара-сырца - 59,2%. По всем трем категориям показатели производственной загруженности в сравнении с 2022 годом упали на несколько процентных пунктов.