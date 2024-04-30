29.04.2024, 13:58 50611
Казахстан увеличивает количество рейсов в Пекин
Рейсы по данному маршруту будут выполняться ежедневно
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания China Southern Airlines увеличила количество рейсов по авиамаршруту Алматы - Пекин с 3 до 7 в неделю.
Аавиакомпания будет выполнять рейсы на ежедневной основе по данному маршруту", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Дополнительные рейсы ввели с 27 апреля текущего года. Их выполняют воздушные суда Airbus А320/А321 вместимостью 152-200 кресел.
В комитете напомнили, что с 10 ноября 2023 года между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой действует взаимный безвизовый режим.
Увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в ведомстве.
новости по теме
30.04.2024, 15:11 6211
Казахстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот до $2 млрд
Казахстан готов нарастить экспорт в Таджикистан по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн
Рассказать друзьям
Душанбе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ввиду имеющегося широкого потенциала перед правительствами Казахстана и Таджикистана поставлена задача нарастить товарооборот в 2 раза - до $2 млрд. Об этом было сказано в ходе визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Таджикистан.
В ходе межправительственных переговоров в Душанбе была отмечена готовность Казахстана нарастить экспорт по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн. Правительственные делегации отметили важность развития промышленной кооперации и обозначили актуальность создания новых экспортно ориентированных совместных производств.
Также рассмотрена возможность совместного освоения месторождений и реализации проектов на территории Таджикистана. Наряду с этим Казахстан располагает крупными производственными мощностями железнодорожной техники для таджикских железных дорог. В частности, Актюбинский завод готов сотрудничать в части поставок рельсобалочной продукции. Имеется возможность увеличения экспортных объемов локомотивов, тепловозов, стрелочных переводов, трансформаторов, сельскохозяйственной техники, аккумуляторов, автотранспортных средств казахстанского производства.
В сельскохозяйственной сфере после прошлогоднего сокращения объемов торговли отмечается положительная динамика роста. За два месяца текущего года товарооборот продукции АПК составил $84,9 млн с ростом на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наблюдается диверсификация структуры экспорта сельхозпродукции в Таджикистан. Среди текущих задач в отрасли - увеличение объемов поставок муки. Перспективным видится создание совместных проектов по мукомольному производству, переработке животноводческой продукции и др.
30.04.2024, 14:08 7861
В рейтинге по незаконному выводу капитала Казахстан занял 11-е место из 148
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан занимает 11-е место в рейтинге из 148 стран по незаконному выводу капитала, сообщил в ходе круглого стола в сенате депутат Султанбек Макежанов.
Суммы незаконно вывезенных из страны средств достигли гигантских размеров. Так, американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity (GFI), которая отслеживает перемещения нелегальных денежных средств по всему миру, в своем ежегодном исследовании "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран" указала, что из Казахстана ежегодно нелегально выводится около 16,7 млрд долларов. Наша страна занимает 11-е место в рейтинге из 148-ми стран", - рассказал сенатор.
Он пояснил, к каким негативным последствиям приводит незаконный вывод капитала из страны.
Во-первых, это то, что теневой оборот капитала не облагается налогами, вследствие чего государственный бюджет не пополняется в полном объеме. Выявление и предотвращение теневого оборота капитала могло бы значительно увеличить доходы государственной казны", - сказал Макежанов.
Кроме того, легализованный капитал уже не нужно прятать, поэтому легальный капитал мог бы легально инвестироваться внутри страны, стимулируя рост отечественной экономики. Это также положительно повлияло бы как на государственную казну, так и на благосостояние населения, добавил депутат.
Напомним, государству возвращены 40 млрд тенге незаконных активов, сообщил премьер-министр РК Бектенов. Из них более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в рамках дела в отношении Кайрата Сатыбалды государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге.
30.04.2024, 12:50 11031
Kaspi.kz в партнерстве с Alipay+ запустил оплату покупок c QR-кодом по всему Китаю
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приезжая в Китай, казахстанцам больше не нужно брать с собой наличные или карту. Теперь с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz покупки в китайских магазинах, кафе, такси и других более чем 80 миллионах точек по всему Китаю можно оплачивать по QR-коду.
Многие казахстанцы работают, учатся и отдыхают в Китае. Мы постоянно получаем обратную связь от наших любимых клиентов - как было бы хорошо оплачивать покупки за рубежом так же просто, как дома. Именно поэтому мы в партнёрстве с компанией AliPay+ запустили новый сервис для каждого казахстанца. Теперь с мобильным суперприложением Kaspi.kz можно оплачивать практически любые товары в торговых точках по всему Китаю. Мы благодарим нашего партнера AliPay+ за сотрудничество. А каждого нашего любимого клиента - за то, что вы с нами!", - говорит глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Alipay+ рада объявить о партнерстве с нашим первым и ведущим суперприложением в Казахстане, Kaspi.kz, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс мобильных платежей на материковой части Китая для многих пользователей Kaspi.kz. Это партнерство улучшит качество путешествий и покупок для пользователей Kaspi.kz. Мы продолжим развивать наши инновационные технологии и качество обслуживания, чтобы сближать людей и сообщества посредством путешествий, торговли и коммерции", - сообщила генеральный директор Ant International в Китае (Venetia Lee, Greater China General Manager of Ant International) Венеция Ли.
Чтобы оплатить покупку, нужно просто открыть свое приложение Kaspi.kz, выбрать сервис AliPay+ и позволить продавцу отсканировать ваш QR-код. Или можно отсканировать QR-код продавца.
Подробнее о том, как оплачивать покупки в Китае с помощью Kaspi QR читайте в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Гид.
30.04.2024, 12:35 10341
Свыше $1,4 млрд инвестировал Сингапур в экономику Казахстана
В Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикером парламента Сингапура Сеа Киань Пеном отметил, что общий объем инвестиций Сингапура в экономику РК превысил $1,4 млрд, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.
Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - заявил президент.
В свою очередь Сеа Киань Пен отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.
На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.
Напомним, в прошлом году Токаев провел переговоры с главой Сингапура.
29.04.2024, 10:33 59931
В Павлодарской области с крупного энергопредприятия взыскали в бюджет 640 млн тенге
Установлен факт невыполнения обязанностей по уплате КПН
Рассказать друзьям
Павлодар. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенной прокуратурой Павлодарской области проверкой установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Павлодарской области, в настоящее время работа в данном направлении продолжается.
27.04.2024, 11:43 135811
КМГ в 2024 году планирует бурение трех геологоразведочных скважин
Планируется проведение 2Д-сейсморазведки по участку Болашак
Рассказать друзьям
Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной нефтегазовому будущему Мангистауского региона, сообщает пресс-служба КМГ.
КМГ уделяет особое внимание стратегической цели развития ресурсной базы. С целью форсирования прироста запасов мы сформировали диверсифицированный портфель проектов для реализации в рамках разведки и доразведки углеводородов. В первую очередь из ближайших планов по действующим разведочным проектам следует отметить морское бурение поисковой скважины на блоке Абай глубиной 2500 м", - сказал Мирзагалиев.
Глава КМГ отметил, что компания также планирует начать бурение еще двух глубоких скважин в 2024 году.
По результатам наших региональных исследований мы оцениваем неразведанный потенциал углеводородов в 18 млрд тонн нефтяного эквивалента, где основные перспективы связаны с более глубоко залегающими и технически сложными проектами. В рамках изучения глубоко залегающих отложений в этом году КМГ планирует начать бурение двух глубоких скважин по 5,5 км на проектах "Каратон-подсолевой" и "Тургай-палеозой" в Атырауской и Кызылординской областях", - отметил Магзум Мирзагалиев.
В 2023 году КМГ инициировал проект широкомасштабной сейсморазведки на новых территориях - геологическое изучение недр (ГИН) 5 участков в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.
В рамках работ по проектам ГИН в 2023 году завершены полевые сейсморазведочные работы по участкам Жаркын и Северный Озен. В настоящее время проводятся работы по обработке и интерпретации данных. Кроме того, в 2024 году планируется проведение 2Д-сейсморазведки по участку Болашак.
27.04.2024, 09:11 140086
В Казахстане вводят временный запрет на ввоз куриных яиц
Рассказать друзьям
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба МСХ.
Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.
Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.
Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.
26.04.2024, 15:55 162811
Казахстан, Россия и Китай создают новый транспортный хаб
Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами
Рассказать друзьям
Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Славтранс-Сервис" (РФ) и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка контейнерного поезда HUB to HUB со станции Селятино в Сиань, состоящего из 53 контейнеров.
Как отметили в нацкомпании, ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами.
Реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности", - рассказали в КТЖ.
Читаемое
30.04.2024, 08:28Объекты массового скопления людей оштрафованы на 48 млн тенге по итогам проверок МВД 30.04.2024, 10:0128446Завершено расследование по факту хищения 862 млн тенге на руднике Каратау - Антикор 30.04.2024, 10:44Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды28061Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды 30.04.2024, 11:0026346Президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с 30-летием установления дипотношений 30.04.2024, 09:3426191Задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев 26.04.2024, 15:16291931Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273621В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270066Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 26.04.2024, 14:13241341В Алматы вновь избили женщину 25.04.2024, 15:27237826Наркотическое опьянение выявили у пилота Air Astana 26.04.2024, 15:16291931Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273621В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270066Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34267891Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 12.04.2024, 11:11250241Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?