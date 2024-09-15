14.09.2024, 13:45 20266
Казахстан впервые участвует в международной выставке торговли услугами в Пекине
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Пекин. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан открыл национальный стенд на международной выставке торговли услугами (CIFTIS) в Пекине, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Выставка CIFTIS, которая продлится до 16 сентября, собрала представителей более 85 стран и международных организаций, среди которых Казахстан представлен впервые. Выставка охватывает 12 ключевых отраслей, включая финансовые услуги, туризм, здравоохранение и образование", - рассказали в МТИ РК.
На казахстанском национальном стенде представлены 15 компаний, включая АО "НК "Kazakh Invest", АО "Экспортно-кредитное агентство", АО "Air Astana", АО "НК "Продкорпорация", НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", а также ряд частных компаний.
Участие в выставке предоставит уникальные возможности для расширения деловых связей, привлечения инвестиций и продвижения казахстанских товаров и услуг на международной арене, отметили в ведомстве.
В последние годы наш сервисный сектор демонстрирует уверенный рост, способствуя диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест, и составляет 53% нашего ВВП. Наше стратегическое партнерство с КНР охватывает широкий спектр областей, включая транспорт, логистику, информационные технологии, образование, здравоохранение и туризм. Мы достигли значительных успехов и продолжим развивать наше сотрудничество", - сказал глава МТИ Арман Шаккалиев, выступая с речью на открытии выставки.
Министр также выразил благодарность Министерству торговли Китая и народному правительству Пекина за создание платформы для обмена передовыми идеями и расширения международного сотрудничества.
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13.09.2024, 18:01 35106
Новый рекорд: в порт Актау прибыл двухсотый за 2024 год контейнерный поезд из Китая
Фото: КТЖ
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Актау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В порт города Актау торжественно прибыл двухсотый контейнерный поезд за 2024 год из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Это новый рекорд Транскаспийского международного транспортного маршрута с начала текущего года (...) Контейнерный поезд из казахстанского терминала в городе Сиане прибыл в порт Актау, откуда после перегруза отправится в Азербайджан", - проинформировали в КТЖ.
Как отметили в компании, терминал в Сиане является важным логистическим узлом, придавшим новый импульс развитию ТМТМ.
Консолидация грузов здесь из различных провинций Китая позволила оптимизировать логистические процессы и дала высокие показатели перевозок", - добавили в пресс-службе.
Напомним, с начала года в 14 раз увеличился объем контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
13.09.2024, 17:15 36351
Водные ресурсы и перспективы экономического развития Евразийского региона: о чем говорилось на встрече ЕАБР с представителями финрынка Узбекистана
Были представлены возможности и планы ЕАБР на финансовых и инвестиционных рынках
Фото: ЕАБР
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Ташкент. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в Ташкенте провел встречу с представителями финансового рынка Узбекистана, в ходе которой были затронуты тема водных ресурсов, перспективы экономического развития и вопросы устойчивости инфраструктурных проектов Евразийского региона, сообщает пресс-служба банка.
Были представлены возможности и планы ЕАБР на финансовых и инвестиционных рынках, а также среднесрочные макроэкономические тренды в Евразийском регионе", - проинформировали в пресс-службе.
Также заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев выступил с презентацией "Движущая сила региона".
Он отметил, что за последние годы ЕАБР как институт развития значительно укрепил свои позиции в регионе присутствия, подчеркнув, что текущий инвестиционный портфель банка составляет 4,9 млрд долларов, а накопленный инвестиционный портфель достиг 15,4 млрд долларов.
В свою очередь руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев представил доклад о среднесрочных экономических трендах Евразийского региона.
По его словам, в странах операций ЕАБР сохраняется высокий уровень деловой активности. Агрегированный ВВП государств - участников ЕАБР увеличился на 4,5% по итогам первого полугодия после 3,9% в 2023 году, и это максимальные темпы роста за последние 13 лет.
Мероприятие под лозунгом "Новые горизонты для инвестиций" посетили Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, Центральный банк Узбекистана и республиканская фондовая биржа "Тошкент", - добавили в банке.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
13.09.2024, 11:25 41091
Moody’s повысило рейтинги Kaspi до инвестиционного уровня
Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь подтвердило высокую надежность Kaspi
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Kaspi Bank в национальной и иностранной валюте до инвестиционного уровня "Вaa3" с "Вa1". Прогноз - "Стабильный". Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по национальной шкале подтвержден на уровне А2.kz. Также повышена базовая оценка кредитоспособности Kaspi Bank до ba2 c ba3.
Повышая свою оценку, аналитики ведущего международного агентства Moody’s отметили сильные операционные и финансовые показатели компании.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь подтвердило высокую надежность Kaspi, нашу способность быть устойчивыми и развиваться даже в периоды мировой экономической турбулентности. Наша команда продолжит дальше развивать в Казахстане инновационные онлайн сервисы, которые улучшают жизнь людей, помогают росту малого и среднего бизнеса, и продвигают страну на мировой карте инноваций. Мы благодарим каждого нашего любимого клиента и партнера, что вы с нами!".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и которое включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
12.09.2024, 16:20 60746
Выявленные в бюджетном планировании миллиардные недочеты озвучили в ВАП
По итогам проведенного анализа с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге - перераспределить, 12,2 млрд тенге - предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге - оптимизировать
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев озвучил в мажилисе недочеты при планировании расходов бюджета на 2025-2027 годы.
В рамках тщательно проведенного анализа было рассмотрено несколько направлений: охрана здоровья населения; нацпроекты "Комфортная школа" и "Доступный интернет"; строительство и реконструкция республиканских автодорог; предотвращение и ликвидация ЧС.
По словам представителя ВАП, при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка 2 млрд тенге. В целом нет единой методики расчета потребности.
По нацпроекту "Комфортная школа" ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.
Также отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов нацпроекта "Доступный интернет". По бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью интернета на уровне не менее 20 Мбит/с. При этом по нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит/с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.
Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкцию республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется. Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в 3 года фактически строительство длится по 5-6 лет.
В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025-2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.
В целом по итогам проведенного анализа с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге - перераспределить, 12,2 млрд тенге - предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге - оптимизировать", - заключили в ВАП.
12.09.2024, 15:20 62526
Облигации на $200 млн выпустит акимат Алматы для финансирования строительства LRT и BRT
Выпуск "зеленых" облигаций планируется в 2025 году после проведения IFC оценки проектов
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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о выпуске "зеленых" облигаций на сумму до 200 млн долларов США, сообщили в пресс-службе акима Алматы.
В соответствии с мандатным письмом IFC готова участвовать в покупке "зеленых" облигаций акимата Алматы на сумму до 200 млн долларов США для строительства первой линии LRT, BRT, модернизации 10 троллейбусных подстанций, закупа 100 электробусов и других социально значимых проектов", - рассказали в акимате.
Выпуск "зеленых" облигаций планируется в 2025 году после проведения IFC оценки проектов.
В ведомстве обратили внимание, что Алматы является единственным регионом в Казахстане, которому предоставлено право на внешнее заимствование у международных финансовых организаций в национальной валюте для финансирования "зеленых" проектов.
Напомним, в Алматы планируют открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.
12.09.2024, 13:19 64821
Новый торговый центр для стран ЦА открылся в китайском Нанкине
Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии
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Нанкин. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Нанкине открылся торговый центр "Центральная Азия - Цзянсу". В открытии приняли участие представители казахстанского бизнеса и квазигосударственного сектора, а также глава провинции и Нанкина, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии.
На церемонии открытия гостям презентовали выставочный павильон с экспортной продукцией Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Сегодня на этой площадке свою продукцию представили около 50 казахстанских компаний. Это позволит покупателям лично ознакомиться с казахстанской продукцией. Конечно, будет возможность увеличить товарооборот с Китаем, представляя свою продукцию на этой площадке", - сказал глава Минторговли Арман Шаккалиев, выступая с речью на открытии центра.
За час на площадке центра казахстанская пищевая продукция на e-com платформе Douying в режиме реального времени была продана на сумму $15 тыс.
Национальный институт в области развития и продвижения несырьевого экспорта QazTrade и компания SOHO подписали договор о совместном кураторстве центра, по которому согласованы условия размещения представителей национальных компаний и финансовых институтов, бизнес-сообществ.
Функционирование центра в регионе Цзянсу за счет развитой инфраструктуры облегчит доступ на рынок Китая и в свою очередь будет способствовать обеспечению потребностей пяти стран Центральной Азии, расположенных вдоль "Пояса и пути", - говорится в информации ведомства.
Аналогичный мультифункциональный центр планируется запустить в Астане. Комплексный проект будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.
По итогам 7 месяцев взаимная торговля межу Казахстаном и КНР выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $16,8 млрд. За 7 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и провинцией Цзянсу вырос в 2,4 раза, с $723,3 до $1758,1 млн", - сообщается в информации.
В среднем Цзянсу ежегодно импортирует продукцию на сумму более $266,8 млрд, в основном это промышленные и сельскохозяйственные товары. Казахстан готов обеспечить качественные поставки по многим позициям критического импорта провинции.
Губернатор Сюй Куньлинь отметил, что полностью поддерживает стратегическое сотрудничество с Казахстаном, и для этого в Нанкине выстроена инфраструктура, которая будет содействовать усилению развития торговли и инвестиций с Казахстаном.
12.09.2024, 12:01 67546
Генеральный инвестор "Казцинка" рассказал Токаеву о планах компании
Фото: Акорда
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла.
Нейгл проинформировал президента о результатах деятельности Glencore и планах на предстоящий период, а также обсудил с ним ключевые аспекты работы компании в горно-металлургической и энергетической сферах, сообщает Акорда.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических стандартов и внедрения инновационных технологий в производственные процессы.
Для справки:
Glencore International - генеральный инвестор компании "Казцинк" - казахстанской металлургической компании, крупного производителя цинка, свинца, меди и драгоценных металлов. Головной офис находится в Усть-Каменогорске. Подразделения компании расположены в трех областях Казахстана - Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской.
11.09.2024, 08:05 71476
Цены на нефть упали ниже $70 за баррель
Биржевая стоимость нефти продолжает снижаться на фоне опасений из-за падения мирового спроса на сырье
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,95% - до $69,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17.15 мск. Нефть Brent торгуется ниже уровня $70 впервые с 20 декабря 2021 года, сообщает РБК.
На прошлой неделе нефтяные котировки потеряли около 10%. На этой неделе цены продолжили падение на фоне признаков ослабления мирового спроса и опасений переизбытка предложения нефти, пишет Reuters. Влияние на цены оказывают вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, рассказал портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США составил 47,2 пункта, а в Китае - 49,1 пункта. Значение индекса PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе.
Кроме того, негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии, добавил Федосов.
Снижение мировых цен привело к тому, что страны - члены ОПЕК+, включая Россию, решили отложить до декабря смягчение ограничений на добычу, которые планировалось начать в октябре. Участники решили продлить дополнительные добровольные сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в день до конца ноября 2024 года. Ожидается, что начиная с 1 декабря 2024 года эти ограничения будут постепенно сниматься. При этом участники альянса предупредили о возможности приостановки или отмены корректировок в случае необходимости.
Решение ОПЕК+ отложить старт наращивания добычи на два месяца не остановило падение на рынке. Эксперты проекта "Мои Инвестиции " отметили, что, судя по историческим данным, рынок далеко не сразу реагирует на решения ОПЕК+. Аналитики полагают, что сначала цена нефти провалится в район $68-70 за баррель и только затем сможет стабилизироваться. А пока рынок больше обращает внимание на сезонное сокращение спроса в Азии, добавили эксперты.
ОПЕК во вторник, 10 сентября, в своем ежемесячном обзоре снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году с учетом данных, полученных в этом году, а также снизила ожидания на следующий год. Мировой спрос на нефть вырастет на 2,03 млн баррелей в сутки в 2024 году, что ниже ожидаемого в прошлом месяце прироста на 2,11 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2025 год снижен с 1,78 млн баррелей в сутки до 1,74 млн баррелей в сутки.
Теперь в ОПЕК ожидают, что в 2024 году мировое потребление нефти составит в среднем 104,24 млн баррелей в день, а в 2025 году оно увеличится до 106 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в 2023 году в мире потреблялось 102,2 млн баррелей нефти в день.
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