Казахстан введет запрет на вывоз сжиженного газа на три года

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество жалоб казахстанцев на интернет и сотовую связь увеличилось в 2,5 раза в сравнении с двумя предыдущими годами, сообщает Комитет по защите прав потребителей.





Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают недовольство услугами интернет-провайдеров - 33,3%, рассказал глава КЗПП Аскар Тынысбеков в ходе IV заседания межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей.





Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в комитете.





Тынысбеков рекомендовал Министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.





Кроме того, в ходе заседания председатель Комитета туризма Нуртас Карипбаев сообщил о росте жалоб от отдыхающих на базах отдыха, отсутствии единой позиции и правовой регламентации данного вопроса.





По его словам, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступила 21 тысяча, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений.





Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли - 14,3 тысячи, бытовых услуг - 4,7 тысячи, электронной торговли - 2,6 тысячи обращений.





Наибольший рост произошел в таких сферах, как предоставление услуг на объектах общественного питания - в 2,8 раза, услуги транспорта и связи - в 2,5 раза, сфера медицинских услуг - в 2 раза.





Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей", - отметил руководитель ведомства.





По итогам заседания вице-министром торговли Кайратом Балыкбаевым даны рекомендации Министерству туризма и спорта и Комитету технического регулирования и метрологии в оптимальные сроки разработать национальные стандарты и внедрить их применение в сферах рекреационного, туристского и гостиничного бизнеса.





Комитету телекоммуникации рекомендовано проработать вопросы обеспечения межрегиональных инспекций связи соответствующим оборудованиям для проведения замеров качества и скорости интернета.





Напомним, на 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО.



