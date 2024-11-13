Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае

Фото: Минторговли РК

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Шанхай. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан успешно завершил участие в 7-й Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае, подписав контракты на сумму $120 млн на поставки мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов. В прошлом году сумма заключенных контрактов на выставке составила более $81 млн.





Мероприятие, проходившее с 5 по 10 ноября, стало важным шагом в укреплении торгово-экономических связей Казахстана с Китаем и другими странами. Участие Казахстана было организовано при поддержке Минторговли РК и QazTrade.





Одной из ключевых инноваций стало открытие онлайн-продаж казахстанской продукции на платформе TikTok. В партнерстве с китайской компанией Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd был проведен стриминг, который позволил зрителям со всего мира ознакомиться с ассортиментом товаров из Казахстана и приобрести их в реальном времени. За два дня онлайн-продаж была реализована продукция на сумму 450 тыс. юаней", - отметили в Минторговли.





Казахстанские компании CEREBRA AI и Alaqan AI заняли первое и второе места в региональном финале глобального конкурса инноваций и предпринимательства для малого и среднего бизнеса Maker in China 2024 года в Центральной Азии, подтвердив высокий уровень казахстанского технологического потенциала.





В рамках выставки были подписаны несколько стратегически важных соглашений. Одним из ключевых стал меморандум о сотрудничестве между управлением туризма Туркестанской области и компанией Export Bahrain из Королевства Бахрейн, направленный на развитие туристических маршрутов и увеличение потока туристов в Туркестанскую область. Также было заключено соглашение с компанией Nomad Art из Кыргызстана, содействующее культурному и туристическому обмену между двумя странами.





Напомним, что Казахстан был представлен двумя национальными стендами: в коммерческом и национальном павильонах. В национальном павильоне площадью 132 квадратных метра были представлены продукты и услуги, способствующие продвижению казахстанского экспорта. В этом году площадь коммерческого павильона увеличена с 120 до 260 квадратных метров; в секторе "Пищевая и сельскохозяйственная промышленность" приняли участие около 50 казахстанских производителей.