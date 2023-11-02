Казахстан заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок  

Президент обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией

Фото: Depositphotos

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и республика готова увеличить объемы экспорта, - Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и республика готова увеличить объемы экспорта, сообщает пресс-служба Акорды.





Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики.





Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63 % в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - заявил в ходе бизнес-форума лидер Казахстана.





Следующей областью кооперации была названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.





По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии - в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70 % потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще 9 видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству", - отметил глава государства.





Фото: Акорда





Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, может стать агропродовольственный сектор. Было отмечено, что в условиях глобального дефицита продовольствия наша страна стремится удвоить экспорт продукции агропродовольственного сектора. Глава государства отметил, что страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.





Другой актуальной сферой для взаимодействия была названа транспортно-логистическая отрасль. Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора.





Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.





Фото: Акорда





В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.





Сегодня в МФЦА работают более 2100 компаний, базирующихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и для всего региона. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





На мероприятии также выступил президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.



