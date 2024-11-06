Казахстанские компании продали за несколько часов товаров на $22 тыс. на выставке в Шанхае

Здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег или других ресурсов не могли себе позволить 2,4% опрошенных

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно опросу, проведенному Бюро национальной статистики РК, 4,4% интервьюируемых беспокоились, что у них не будет достаточного количества еды из-за недостатка денег или других ресурсов. 90,4% отметили, что не беспокоятся по этому вопросу, 2,8% затруднились ответить, а еще 2,4% респондентов отказались отвечать. Об этом сообщает - Согласно опросу, проведенному Бюро национальной статистики РК, 4,4% интервьюируемых беспокоились, что у них не будет достаточного количества еды из-за недостатка денег или других ресурсов. 90,4% отметили, что не беспокоятся по этому вопросу, 2,8% затруднились ответить, а еще 2,4% респондентов отказались отвечать. Об этом сообщает energyprom.kz





Здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег или других ресурсов не могли себе позволить 2,4% опрошенных, отказались отвечать на вопрос о такой возможности 2,4% респондентов.





Могли потреблять в течение последнего года только несколько продуктов из-за недостатка денег 3,2% интервьюируемых, не захотели отвечать на вопрос о проблемах с рационом из-за бедности 2,5% опрошенных.





Пропускали прием пищи из-за недостатка денег 0,9% респондентов, ели меньше, чем должны были, по причине финансовых трудностей 1,2% интервьюируемых, находились в ситуации, когда в семье заканчивалась еда, 1,1% опрошенных, испытывали голод без возможности его утолить 0,7% респондентов, голодали целый день 0,6% ответивших. Еще 2% и более респондентов отказались отвечать на эти вопросы.









По данным energyprom.kz, в сентябре текущего года общий уровень инфляции составил 0,4% в месячной и 8,3% в годовой динамике, а конкретно продовольственные товары за месяц, в принципе, не подорожали, а за год выросли в цене на 5,1%.





В региональном разрезе в месячной динамике продовольственные товары подорожали в 9 из 20 регионов страны. Рост цен составил от 0,1% до 0,6%. Наибольшее удорожание было отмечено в Мангистауской области, наименьшее - в Абайской и Актюбинской областях. В двух регионах - Жетысуской и Улытауской областях цены остались на уровне предыдущего месяца. Удешевление продовольственных товаров (от минус 0,1% до минус 0,8%) наблюдалось в оставшихся 9 регионах.





В годовой динамике цены на продовольственные товары сильнее всего выросли в Алматы (на 7,7%), а также в Жетысуской (на 7,4%) и Мангистауской (на 7,3%) областях. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Астане (на 2,1%), а также в Туркестанской (на 2,7%) и Улытауской (на 3,5%) областях.





В разрезе товарных групп за месяц заметнее всего выросли в цене яйца (на 6%), масла и жиры (на 1,8%), алкогольные напитки (на 0,7%). Удорожание также было отмечено в таких категориях, как безалкогольные напитки (на 0,6%), молочные продукты (на 0,4%), рыба и морепродукты (на 0,3%), хлебобулочные изделия (на 0,2%), мясо и мясопродукты (на 0,2%). Цены на сахар не изменились, а фрукты и овощи подешевели на 3,6%.





В годовой динамике серьезнее всего увеличились цены на яйца (на 11,8%), алкогольные напитки (на 9,5%) и безалкогольные напитки (на 8%). Рыба и морепродукты подорожали на 7,3%, сахар, джем, мед и шоколад - на 6,9%, хлебобулочные изделия - на 5,5%, молочные продукты - на 5,3%, фрукты и овощи - на 3,9%, мясо - на 3,6%. При этом масла и жиры в годовой динамике подешевели на 1,1%.