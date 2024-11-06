Казахстанские компании продали за несколько часов товаров на $22 тыс. на выставке в Шанхае
Фото: telegram/ukimet
Шанхай. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 отечественных компаний представили на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства.
Среди представленных товаров - изделия легкой промышленности, товары сельхозпроизводителей и новейшие технологические разработки.
Новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции.
На площади 260 кв.м. организована выставка товаров порядка 50 казахстанских производителей - это мясная, молочная, масложировая, зерновая продукции, кондитерские изделия, соки и напитки, мед, текстиль и многое другое. Запущен стриминг через платформу TikTok, что позволяет не только посетителям стенда, но и зрителям по всему миру ознакомиться с ассортиментом товаров и приобрести их в режиме реального времени. Только за первые часы выставки в режиме онлайн казахстанских товаров продано на сумму порядка $22 тыс. Также павильон в этом году увеличен в 2 раза, более 80% участников выставки - представители МСБ. Ежегодно международную выставку посещают более 300 тыс. китайских профессиональных закупщиков, что создает условия для наращивания экспорта в КНР", - говорится в сообщении.
Также вниманию посетителей представлены новейшие технологические разработки. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что выставка является уникальной площадкой, где казахстанские производители могут укрепить сотрудничество с китайскими партнерами. Ежегодно ее посещают порядка 300 тыс. закупщиков.
В этом году мы представлены не только в павильоне "Пищевая и сельскохозяйственная продукция", который увеличили в 2 раза и привезли более 50 казахстанских компаний. Их ассортимент включает масложировую продукцию, напитки, мед, текстиль, мясные продукты. Новизна в том, что мы впервые обеспечиваем онлайн-продажи прямо с коммерческого павильона. Национальный павильон сосредоточен на теме цифровизации. Фактически мы показываем цифровой Шелковый путь, демонстрируем наши технологические достижения", - отметил министр.
В открытии выставки приняли участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер госсовета КНР Ли Цян, главы правительств Малайзии, Узбекистана, Монголии и Сербии.
Бектенов в своем выступлении отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ.
Перспективным является укрепление сотрудничества в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути". Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD. com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в РК бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы. Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор Западная Европа - Западный Китай, логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и др., направленные на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров, наращивание товарооборота и повышение благосостояния населения стран", - отметил премьер в своем выступлении.
Он также подчеркнул, что в области цифровизации РК занимает 24-ю позицию по индексу развития электронного правительства, 10-е место по онлайн-услугам, а также 6-е место в индексе зрелости государственных технологий согласно рейтингу Всемирного банка.
Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса", - заявил Бектенов.
По итогам прошлого года на Казахстан пришлось более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии.
Премьер госссовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран - участниц международной выставки ознакомились с продукцией, представленной в национальном павильоне Казахстана "Новая эра, общее будущее", сфокусированном на теме цифровизации.
Достижения страны, в том числе по развитию электронных и финансовых услуг, трансграничной торговли, привлечению инвестиций, презентовали министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представители АО "Национальные информационные технологии", Kazakh Invest, МФЦА, QazTrade, Kaspi.kz.
Кроме того, гостям продемонстрировали стартапы казахстанских разработчиков, такие как: Squares - сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира; Alaqan AI - новое решение в сфере биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони; Cerebra AI - разработка диагностической программы на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта и др.