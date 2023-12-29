28.12.2023, 17:54 20706
Казахстанцы купили в ноябре более 4000 золотых слитков
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 4171 мерный слиток общим весом 177,0 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонны.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые - 33 646 штук (23%), 100-граммовые - 32 442 штуки (21%), 20-граммовые - 26 333 штуки (18%), и 50-граммовые - 17 639 штук (12%).
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре пришлись на Шымкент (1565 штук, 38%), Алматы (1436 штук, 34%) и Астану (323 штуки, 8%).
новости по теме
29.12.2023, 10:35 2801
Открытие БАКАД дает возможность снизить трафик, улучшить экологию и расширить потенциал для грузоперевозок
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Летом этого года состоялось торжественное открытие движения по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, какие возможности дает открытие БАКАД.
Завершен один из самых сложных проектов - Большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок", - подчеркнул Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Напомним, БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Алихан Смаилов отметил, что транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана.
По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21% до 30 млн тонн", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в стране начато строительство 4 новых железнодорожных линий.
Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия "Бахты - Аягоз". Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза - с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", - отметил премьер-министр.
В прошлом месяце стартовали работы по проекту "Дарбаза - Мактаарал". Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.
Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.
Вместе с тем продолжается строительство вторых путей на участке "Достык - Мойынты" (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.
Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тыс. км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тыс. км", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Говоря о развитии морского транспорта, премьер-министр отметил, что принимаются меры по наращиванию перевозок через морские порты Актау и Курык.
В Актау до 2025 года будет построен контейнерный хаб. В порту Курык уже запущен зерновой терминал. Там же ведется строительство многофункционального терминала "Саржа"", - озвучил он.
По его словам, особое значение также имеют грузовые автоперевозки. Сегодня они осуществляются с 42 странами по 8 транзитным автомобильным коридорам.
В целях дальнейшего развития автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции 11 тыс. км дорог, в том числе 7 тыс. км в рамках республиканской сети. Благодаря этим и другим мерам мы намерены значительно увеличить объемы транспортных услуг", - сказал Алихан Смаилов.
Наряду с этим продолжается совместная работа с Азербайджаном, Грузией и Турцией по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Совместно с ними мы подписали соответствующие дорожные карты. Их суть в том, чтобы устранить все "узкие места" на протяжении этого коридора как на портах в Каспии, так и по железным дорогам в Азербайджане, Грузии и, соответственно, дальше в Турции. Эта работа сейчас активно проводится", - заключил премьер-министр.
29.12.2023, 10:09 4136
Смаилов прокомментировал отмену моратория на проверки бизнеса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Глава правительства подчеркнул, что малый и средний бизнес является основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.
Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в 2 раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.
Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что на различных площадках в министерствах и правительстве на регулярной основе предметно рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. Многие из них получили свое решение.
По словам главы правительства, доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Только за текущий год количество занятых здесь увеличилось на 500 тысяч и достигло 4,3 млн человек. Темп роста составил порядка 14%.
При этом перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны", - заключил он.
Напомним, с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который завершается в 2024 году.
29.12.2023, 08:58 5616
Казахстан планомерно уходит от сырьевой модели экономики - премьер
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется - акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
За последние 5 лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти дальше", - подчеркнул премьер-министр.
Алихан Смаилов добавил, что правительством принят ряд новых мер в этом направлении. Запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьем по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до трех лет.
Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.
Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", - отметил глава правительства.
По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности - 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.
Например, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией мощностью 70 тысяч автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", - озвучил Алихан Смаилов.
Наряду с этим в области Жетысу был модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведет к снижению их импорта.
В следующем году мы планируем ввести более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Таким образом, процесс диверсификации ускоряется, и мы планомерно уходим от сырьевой направленности экономики", - заключил он.
Он отметил, что перед правительством поставлена большая задача по увеличению национальной экономики в два раза до 2029 года.
В этой связи мы продолжим работу по стимулированию экономической активности в стране. Еще больше снизим инфляцию и обеспечим макроэкономическую стабильность", - сказал Алихан Смаилов.
Предусматривается также реализация мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.
Ежегодно мы планируем привлекать не менее $25 млрд прямых иностранных инвестиций. В дальнейшем будет реализован Общенациональный пул инвестиционных проектов. Благодаря этому будет создано более 160 тысяч новых рабочих мест", - отметил премьер-министр.
Наша страна является лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. В прошлом году он вырос на 18% и достиг $28 млрд. Это стало рекордом для Казахстана за последние 10 лет", - сказал он.
По его словам, за первое полугодие в экономику страны было привлечено $13,3 млрд. При этом по итогам года ожидается порядка $27 млрд, что также является достаточно высоким показателем.
В свою очередь правительством принимаются необходимые меры для сохранения необходимого уровня инвестиционной активности. В частности, сформирован Общенациональный пул из порядка 1 тыс. проектов стоимостью свыше 32 трлн тенге.
По его словам, особое внимание планируется также уделить увеличению объемов обрабатывающей промышленности.
Все это позволит нам обеспечить рост экономики в среднесрочной перспективе на уровне не менее 6%. В целом поручение главы государства о доведении объема национальной экономики до $450 млрд будет исполнено", - заключил Алихан Смаилов.
28.12.2023, 16:23 23351
Казахстан реализует новые проекты в сфере геологоразведки совместно с корпорацией CNPC
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и другие
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР), сообщили в пресс-службе правительства.
Скляр подчеркнул значимость стратегического партнерства Казахстан с КНР, и в частности с китайской национальной нефтегазовой корпорацией. CNPC является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а также давним стратегическим и инвестиционным партнером Казахстана.
Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Правительство РК тесно работает над конкретными проектами в рамках рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенного между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае текущего года.
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и др. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.
Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.
Напомним, в октябре текущего года в ходе визита Токаева в Китай было подписано 30 коммерческих документов на 16,5 млрд долларов.
28.12.2023, 15:04 25891
Транспортировка по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск была остановлена на несколько дней - КТК
На морском терминале КТК на несколько дней была полностью остановлена перевалка нефти из-за погодных условий
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 22 по 26 декабря 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума была полностью остановлена перевалка нефти из-за погодных условий (сильный ветер, высокая волна), танкеры были отведены в районы ожидания, сообщили в пресс-службе КТК.
По информации КТК, прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в резервуарном парке морского терминала.
Также сообщается, что с 25 по 28 декабря транспортировка по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск была остановлена в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.
Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено 2 танкера общим дедвейтом 218 тысяч тонн). Далее 28 декабря 2023 года отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", - уведомили в компании.
Напомним, в ноябре на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий была остановлена погрузка нефти. Казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что через КТК прокачивается до 80% экспортной казахстанской нефти. С 2001 года через КТК экспортировано более 860 млн тонн нефти.
28.12.2023, 14:51 26626
Qazaq Air проверят на безопасность после отмены рейса
Во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о намерении провести комплексную проверку авиакомпании Qazaq Air после отмены рейса.
В связи с участившимися обращениями со стороны пассажиров касательно своевременности выполнения рейсов и качества оказываемых услуг авиакомпании Qazaq Air от 27 декабря 2023 года авиационные инспекторы АО "Авиационная администрация Казахстана" провели оперативную внеплановую перронную проверку воздушного судна Bombardier-Q400 с регистрационным номером UP-DH005, на котором планировался рейс IQ-429 по маршруту Астана - Талдыкорган в 11.00 27 декабря 2023 года. Данный рейс был задержан до 14.30 в связи с погодными условиями и далее отменен по причине технической неисправности на воздушном судне", - сказано в сообщении КГА.
Отмечается, что при ожидании вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки.
В связи с отменой рейса всем пассажирам в соответствии с действующим законодательством было предложено оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронирование на ближайшие даты. Билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря 2023 года по маршруту Астана - Алматы, билеты 5 пассажиров были перебронированы на рейс по маршруту Астана - Алматы 29 декабря 2023 года.
В ходе проверки авиационными инспекторами установлено, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей воздушное судно было допущено к полетам. В связи с чем воздушное судно 27 декабря 2023 года в 19.52 выполнило рейс IQ-437 по маршруту Астана - Петропавловск", - проинформировали в комитете.
Вместе с тем в ближайшее время планируется проведение комплексной проверки авиакомпании на предмет обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов.
27.12.2023, 14:37 51011
Ставка комиссионного вознаграждения ФСМС установлена на 2024 год
Фото: ФСМС
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният подписала приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования на 2024 год в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности фонда, не более 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", - сказано в приказе.
Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Ранее председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаир Скаков заявил, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя - вдвое.
Напомним, более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года.
27.12.2023, 12:51 52256
В Казахстане объем инвестиций в транспортную отрасль вырос до 1,8 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем инвестиций в транспортную отрасль вырос в 1,6 раза, достигнув 1,8 трлн тенге, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Все основные индикаторы транспортной отрасли по итогам года достигли плановых значений", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что основные усилия министерства были направлены на:
- ускорение дорожных проектов-долгостроев;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- укрепление инфраструктуры морских портов;
- наращивание транзитных железнодорожных грузоперевозок;
- увеличение пропускной способности пограничных переходов на казахстанско-китайской границе;
- удовлетворение растущего спроса на авиаперелеты.
В результате обеспечен проезд по автодорогам Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Астана - Алматы, завершено строительство участка Кандыагаш - Макат, полностью построена трасса Ушарал - Достык. Кроме того, в этом году сдана в эксплуатацию БАКАД", - проинформировали в пресс-службе.
Также в сфере ж/д закуплено 133 новых локомотива и 275 полувагонов, ведется строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты, открыт собственный терминал в китайском городе Сиане.
В течение года закуплено 10 новых самолетов, возобновлены и открыты новые рейсы в 13 стран по 23 маршрутам, восстановлен объем внутренних перевозок, улучшена работа перевозчиков и защита прав пассажиров. По ТМТМ в текущем году перевезено 2 млн 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022-м. Впервые по коридору в этом году перевезена нефть", - подчеркнули в Минтранспорта.
Кроме того, для развития потенциала маршрута начато строительство терминала в порту Поти, приобретено 2 нефтяных танкера, в порту Курык совместно с Abu Dhabi Ports запущен зерновой терминал, подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака в Европу.
Напомним, 16 июня было торжественно открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.
Также за 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
Читаемое
29.12.2023, 08:30Президент Казахстана подписал поправки по вопросам недропользования и экологии 29.12.2023, 08:368386Токаев подписал указ об образовании новых районов в двух областях Казахстана 29.12.2023, 09:05В правительстве рассказали о проделанной за год работе по снижению уровня преступности и усилению мер против ЧС7286В правительстве рассказали о проделанной за год работе по снижению уровня преступности и усилению мер против ЧС 29.12.2023, 08:585006Казахстан планомерно уходит от сырьевой модели экономики - премьер 29.12.2023, 10:093526Смаилов прокомментировал отмену моратория на проверки бизнеса 22.12.2023, 13:20137471Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ 23.12.2023, 12:38130771Военнослужащие Вооруженных сил поздравили фронтовика с вековым юбилеем 23.12.2023, 09:59129056Скопление автомобилей образовалось на границе Казахстана и Кыргызстана 22.12.2023, 10:30128196Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников 22.12.2023, 14:18Возврат государству имущества на 69,7 млрд тенге и свыше 1 млн га земель - в Генпрокуратуре подвели итоги за 2023 год126326Возврат государству имущества на 69,7 млрд тенге и свыше 1 млн га земель - в Генпрокуратуре подвели итоги за 2023 год 29.11.2023, 10:47227401Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области 01.12.2023, 09:10215366Что ожидается в Казахстане в декабре 15.12.2023, 19:20193621Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 30.11.2023, 09:42193201На ТЭЦ Экибастуза запустили в эксплуатацию две дымовые трубы 15.12.2023, 19:11187161Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?