Казахстанцы смогут за один час оформить куплю-продажу недвижимости - Мусин

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в ходе - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в ходе заседания правительства презентовал платформу онлайн-сделок по недвижимости.





Как пояснил глава Минцифры, при покупке или продаже недвижимости, например дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве".





Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - подчеркнул Мусин.





Кроме того, был презентован еще один проект - I-Qala. Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла и т.д. С такой трудностью ежегодно сталкиваются более 700 тысяч людей, на ее решение гражданами тратилось до 30 дней. В настоящее время Министерство внедряет более легкий формат.





Собственнику квартиры направляется соответствующее SMS, и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Благодаря этому необходимость обходить компании-операторы лично отпала. На сегодня в столице таким способом успешно заключено свыше 80 тысяч договоров. Сейчас данный сервис запускается в Алматы. Аналогичная работа будет проводиться в других регионах республики, пояснил министр.