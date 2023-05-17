"Казахтелеком" планирует направить на выплату дивидендов за 2022 год более 33 млрд тенге
Предложенная сумма более чем в три десятка миллиардов тенге в расчете на одну простую акцию составит 3038,36 тенге
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший телеком-оператор страны планирует направить на выплату дивидендов собственникам своих акций за 2022 год свыше 29% от консолидированного чистого дохода, или более 33 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба АО "Казахтелеком".
Соответствующее предложение направлено советом директоров "Казахтелекома" на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании. Об этом 16 мая в ходе традиционного "дня эмитента", проводимого на площадке Казахстанской фондовой биржи, сообщила главный финансовый директор оператора Людмила Атамуратова.
По словам Атамуратовой, предложенная сумма в более чем три десятка миллиардов тенге в расчете на одну простую акцию составит 3038,36 тенге. Для сравнения - размер дивидендов по итогам 2021 года был немного выше (3590,4 тенге на 1 акцию), что отчасти было связано с продажей 24% акций своей дочерней организации АО "Кселл" на фондовом рынке.
Согласно опубликованной консолидированной отчетности по итогам 2022 года, выручка группы компаний увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. При этом увеличение выручки было достигнуто в как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.
Вместе с тем показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2022 году вырос в 3,7 раза относительно 2018 года, составив 285,3 млрд тенге в 2022 году. По показателю EBITDA margin, характеризующему рентабельность деятельности компании, группа АО "Казахтелеком" поддерживает высокий уровень в 45% по итогам 2022 года, что лучше результатов сопоставимых телеком-компаний. У турецких операторов Turk Telecom и Turkcell соответствующий показатель за 2022 год составил 37,3% и 40,1%, у Emirates Telecommunications Corporation из ОАЭ - 39,2%, у российского МТС - 40,5%. В среднем у сопоставимых компаний показатель EBITDA margin за 2022 год составляет 39,3%, что гораздо меньше, чем у группы компаний", - отметила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.
По словам главного финдиректора компании, указанные финансово-экономические достижения в прошлом и предыдущих годах позволяют браться за достаточно амбициозные проекты и успешно их воплощать в жизнь. Так, например, в 2018-2020 годах "Казахтелекому" государством было доверена реализация масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению сел республики скоростным, оптическим интернетом. Тогда компанией было построено более 14,3 тысячи километров "оптики" в 837 населенных пунктах в различных регионах и уголках страны. А в прошлом году группа компаний инвестировала 121,5 миллиарда тенге в развитие телеком-инфраструктуры Казахстана. На долю инвестиций группы пришлось порядка 70% от общего размера инвестиций в основной капитал по направлению "Информация и связь" в республике.
Что касается текущего периода, то только в первой половине года группа компаний планирует инвестировать в проект по внедрению в стране стандарта связи пятого поколения около 160 миллиардов тенге. Из более чем 7 тысяч базовых станций 5G, которые компания намерена установить до 2027 года, более 390 базовых станций будут введены в эксплуатацию уже в текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, целый портфель проектов мы предложили в формируемый в настоящее время национальный проект "Доступный интернет", в который в общей сложности группа "Казахтелеком" готова инвестировать на 5-летнем горизонте порядка 370 млрд тенге собственных и заемных средств. Также компания продолжает работу над международным сложным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с AzerTelecom", - сообщила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.