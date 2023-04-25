24.04.2023, 17:02 19916
Казатомпром намерен увеличить производство серной кислоты
Сернокислотный завод построят в Созакском районе Туркестанской области
Фото: Казатомпром
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" объявило о получении свидетельства о государственной регистрации нового предприятия ТОО "Taiqonyr Qyshqyl Zauyty", создаваемого в целях реализации проекта строительства сернокислотного завода в Созакском районе Туркестанской области.
Сообщается, что учредителями товарищества выступили: АО "НАК "Казатомпром" (49%), ТОО "РУ-6" (25%), ТОО "Казатомпром-SaUran" (26%).
В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования проекта и проводится выбор потенциального инвестора. Окончательная стоимость создания промышленного предприятия будет определена после утверждения проектно-сметной документации. Начало строительства сернокислотного завода планируется в 2024 году, а запуск производства и выход на полную проектную мощность ожидаются в 2026 году", - говорится в сообщении.
Серная кислота - основной реагент, используемый при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания. Собственное производство, расположенное рядом с рудниками, позволит Казатомпрому обеспечить наличие дополнительного надежного и долгосрочного источника поставок кислоты, сократить пути доставки товара, минимизировать рост затрат и снизить себестоимость урановой продукции.
Предприятие сможет обеспечить производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год. При этом от утилизации тепла завод будет попутно вырабатывать 25-30 МВт-час электроэнергии, большая часть которой будет реализована дочерним организациям компании в энергодефицитном регионе.
Реализация проекта является стратегически важным как для Казатомпрома, так и для Туркестанской области. Современный сернокислотный завод позволит внести значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона, привлечь дополнительные инвестиции, пополнить поступления налогов в местный бюджет, создать новые рабочие места - к строительству объекта будет привлечено около 800 человек, а к эксплуатации - около 500 человек", - отметили в компании.
Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана пропорционально долям участия компании в размере около 22% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2022 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).
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25.04.2023, 17:25 176
Политика политикой, а экономика экономикой - Жумангарин о сотрудничестве с талибами
Есть перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объяснил причину развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Афганистаном.
Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо - на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству", - сказал Серик Жумангарин.
Он напомнил, что Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане, там назначили представителя.
Он будет координировать всю эту работу, потому что Афганистан большой и разноплановый. Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум. Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", - сказал Жумангарин.
Ранее в ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.
25.04.2023, 14:47 1861
Всемирный банк прогнозирует увеличение ВВП на 3,5% в 2023 году в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк.
Согласно последнему докладу, экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста, с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.
Ожидается, что в 2023 году инфляция останется высокой, в пределах 9-11%, что частично обусловлено ростом заработной платы в различных секторах экономики и эффектом от антикризисных мер бюджетного стимулирования, реализованных в течение последних нескольких лет, при этом основной причиной скачка инфляции стали цены на продовольствие. Сохраняющаяся высокая инфляция представляет собой серьезную проблему, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. По прогнозам экспертов, инфляция останется выше целевого диапазона 4-6% в 2023 году и вернется к нему в 2024 году", - говорится в статье.
Продолжающиеся прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность и государственная программа строительства жилья, вероятно, поддержат инвестиционную активность, однако общая перспектива роста сталкивается с рядом рисков. Высокая инфляция, растущая стоимость заимствования и увеличение закредитованности домохозяйств могут сдержать рост потребительских расходов. Любые дальнейшие сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума могут привести к потерям в объемах производства и бюджетных поступлениях.
Дополнительное ужесточение глобальных финансовых условий на фоне продолжительной инфляции в развитых странах может потенциально увеличить отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на обменные курсы", - говорит постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.
По его словам, Казахстану необходимо продолжать структурные реформы для решения своих среднесрочных задач развития. В краткосрочной перспективе важное значение будет иметь сдерживание инфляционного давления, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и контроль над бюджетными расходами в сочетании с более эффективной адресностью социальных программ.
Экономисты Всемирного банка считают, что в ближайшей перспективе, в условиях растущей геополитической напряженности, решающее значение будут иметь диверсификация торгово-логистических маршрутов и развитие альтернативных звеньев цепочек поставок.
Казахстан активно работает над Средним коридором, чтобы наладить жизненно важные логистические маршруты в условиях неопределенности перспектив трансроссийского сообщения. Средний коридор проходит из Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан и далее либо в порт Поти в Грузии, либо в Турцию по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - таким образом, минуя территорию России. Несколько недавних изменений повысили конкурентоспособность этого маршрута. Тем не менее, коридор по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами координации между различными вовлеченными государствами и организациями", - считают эксперты.
Они ожидают, что развитие Среднего коридора займет время, при этом его не следует рассматривать как полную замену Северному коридору. Скорее, в краткосрочной перспективе Средний коридор играет ключевую роль в активизации торговли между Юго-Восточной Европой, Турцией, Кавказом и Центральной Азией.
В то же время эксперты Всемирного банка подчеркивают, что одним из структурных недостатков ресурсно ориентированной экономики является снижение человеческого капитала, которое усугубилось в результате пандемии.
В то время как образование имеет большой потенциал в плане вклада в национальное богатство, социальное развитие и сплоченность, в случае Казахстана оно является самым слабым звеном в цепочке формирования национального благосостояния. По мере развития технологических и глобальных рыночных тенденций, а также по мере того, как казахстанское поколение "бэби-бума" вступает в систему образования с прогнозируемым пиком в 2030 году, система образования и развития навыков должна обеспечить молодежь и взрослых, вступающих в ряды рабочей силы, достаточными фундаментальными навыками, которые необходимы для успеха на рынке труда", - говорится в докладе.
В нем подчеркивается, что закрытие школ и нарушение учебного процесса, вероятно, перечеркнуло ранее достигнутые улучшения в результате инвестиций в образование. Более того, вызванные пандемией потери в качестве образования непропорционально сильно отразились на малообеспеченных домохозяйствах, усилив тем самым социальное неравенство. Произошедшие в январе протесты также указывают на необходимость дальнейших реформ для повышения инклюзивности развития человеческого капитала по всей стране. Чтобы решить эти проблемы, необходимо рассмотреть комплексный подход по улучшению доступа к качественному образованию.
Напомним, в макрообзоре за неделю от группы главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова сообщалось, что рост ВВП Казахстана ускорился до 4,9% г/г в январе - марте 2023 года с 4,2% г/г в январе - феврале. Высокие обороты отмечены в секторе строительства (16% г/г), торговле (12 % г/г) и транспорте (8% г/г). Инвестиционная активность выросла на 16% г/г. Рост ВВП по итогам 2023 года прогнозируется аналитиками ЕАБР на уровне 4,2%.
25.04.2023, 14:17 3636
Построить национальную гипермагистраль Запад - Восток намерены в Казахстане
Оптоволоконную линию протяженностью 380-400 километров планируется проложить по дну Каспийского моря
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках национального проекта планируют построить национальную гипермагистраль Запад - Восток, сообщил сегодня на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Оптоволоконную линию протяженностью 380-400 километров планируется проложить по дну Каспийского моря для становления страны в качестве регионального цифрового хаба, заявил министр.
Строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, далее в Европу. В то же время создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика", - сообщил Мусин.
Напомним, в октябре прошлого года Мусин сообщил, что в 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией. С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.
Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - написал Багдат Мусин.
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
Напомним, в этом году премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину за плохое качество интернета в Казахстане.
Мусин прокомментировал плохое качество связи в Астане и Алматы. По его словам, в Астане примерно на 60 участках по просьбе жителей пришлось убрать с крыш необходимые антенно-мачтовые сооружения.
25.04.2023, 10:39 7961
В Казахстане зафиксировано 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами
Фото: pexels.com
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической обеспокоено фактами "серого" ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами, сообщил на заседании правительства глава ведомства Багдат Мусин.
По словам главы МЦРИАП, одним из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.
Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов (БДИК) в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 млрд тенге", - озвучил объемы министр.
Он пояснил, что наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.
Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI-кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с Министерством внутренних дел можно проверить коды IMEI украденных телефонов.
Также министр сообщил о намерении МЦРИАП обеспечить 17 тысяч километров трасс мобильным интернетом. Для реализации поставленной задачи на трассах будут установлены 487 антенно-мачтовых сооружений.
Вместе с тем Мусин проинформировал, что в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.
5G предоставит высокоскоростной доступ к интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Также путем строительства сети ШПД (широкополосный доступ) планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах", - сказал глава МЦРИАП.
Однако, продолжил Мусин, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28 процентов.
По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов", - добавил министр.
Дополнено 25.04.2023, 12.30
В кулуарах правительства Мусин разъяснил, как избежать покупки нелегально ввезенного мобильного устройства.
Граждане, когда будут приходить к дилерам за покупкой мобильного телефона, его надо просить произвести активацию в мобильных сетях. Если активация не проведется, то значит этот телефон незаконно ввезен на территорию Республики Казахстан, и значит дилер не продаст телефон, его не купят, потому, что он не будет работать в мобильных сетях РК", - сказал он.
Таким образом, предпринимателей будут мотивировать про провозе через границу регистрировать, то есть легально ввозить технику.
Дополнено 25.04.2023, 13.20
По информации МЦРИАП, интеграция "базы данных идентификационных кодов" с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов обеспечит:
- блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;
- увеличение доходов государстваот таможенных и налоговых платежей;
- сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;
- сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;
- увеличение международных инвестиций за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.
МЦРИАП РК совместно с МВД РК и РГП "Государственная радиочастотная служба" создан цифровой сервис проверки IMEI кодов на наличие в реестре краденых абонентских устройств (данные МВД РК) на сайте РГП "ГРС". В этой связи, при покупке поддержанных мобильных телефонов рекомендуем проверять на наличие в реестре краденных абонентских устройств", - напомнили в ведомстве.
25.04.2023, 10:16 8826
Досаев обсудил с китайским инвестором взаимодействие в сфере цифровизации и строительства
Стороны обсудили возможность взаимодействия в создании ситуационного центра, автоматизации систем ЖКХ, внедрении цифровых решений в сфере общественной безопасности, здравоохранения, образования и транспорта в рамках проекта "Умный город".
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с председателем совета директоров компании "Китайская корпорация "Синьсин" Чжан Цзянем рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации, строительства зданий по программе реновации ветхого жилья, развития рынка электронной коммерции, рассказали в городском акимате.
В ходе встречи был отмечен большой опыт китайских городов в реализации проектов Smart City: согласно рейтингу Global Innovation Index 2021 Китай расположился на 12-м месте среди самых инновационно развитых стран мира (Казахстан - 79-й из 129 стран).
Стороны обсудили возможность взаимодействия в создании ситуационного центра, автоматизации систем ЖКХ, внедрении цифровых решений в сфере общественной безопасности, здравоохранения, образования и транспорта в рамках проекта "Умный город".
Рассмотрен вопрос создания совместного предприятия с разработкой электронной торговой платформы, которая позволит расширить рынки сбыта для локальных производителей и ускорить экономические процессы между двумя странами.
Для активизации работы в сфере новых технологий достигнута договоренность о взаимном оказании всесторонней поддержки IТ-бизнесу.
Глава города также пригласил зарубежных инвесторов к активному участию в создании совместных проектов на территории индустриальной зоны Алматы и СЭЗ "Парк инновационных технологий", где на данный момент совместно с китайской стороной успешно реализуются такие проекты, как строительство завода по производству стальных сварных спиралешовных труб большого диаметра (ТОО "Asia Steel Pipe Corporation"), по производству тепловых радиаторов (ТОО "Valtherm"), в сфере электроники и приборостроения (ТОО "Bona Electric") и др.
Председатель совета директоров компании "Китайская корпорация "Синьсин" Чжан Цзянь поблагодарил за теплый прием, отметив, что Алматы привлекает инвесторов не только большим потенциалом для реализации совместных взаимовыгодных проектов, но и выгодным географическим местоположением и благоприятными природно-климатическими условиями.
В ведомстве добавили, что на сегодня в Алматы действуют 1064 предприятия с участием китайского капитала, из них 326 совместных, 738 иностранных (в Казахстане - 1869). По итогам 2022 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 40%, составив 6,8 млрд долларов США.
25.04.2023, 09:47 9641
Комбинат стоимостью более миллиарда тенге вернули в госсобственность в Мангистауской области
ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ему комбината
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Жанаозен. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов возвращен в коммунальную собственность акимата Жанозена, информирует прокуратура Мангистауской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, в 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов.
Как установлено прокуратурой города Жанаозена, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ему комбината. В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб", - рассказали в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры акиматом города Жанаозена подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.
В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа.
25.04.2023, 08:37 11191
В Казахстане выявлена продажа нефтегазовых активов по заниженной стоимости
Фото: pixabay.com
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере рассмотрены комиссией по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
В ходе заседания было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведенная по поручению комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости", - сообщили в пресс-службу правительства.
Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК.
24.04.2023, 20:27 18091
QazaqGaz и CNPC расширяют сотрудничество в газовой отрасли
QazaqGaz рассматривает научно-исследовательский институт CNPС в качестве технологического партнера
Фото: QazaqGaz
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Пекин. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов посетил головной офис CNPC в Пекине. На встрече присутствовали главы компаний CNPC, TapLine и PetroChina International, сообщает пресс-службы АО "НК "QazaqGaz".
Стороны обсудили возможности сотрудничества по следующим направлениям:
• геологоразведка газовых активов в Казахстане;
• строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент;
• строительство второго газоперерабатывающего завода на Кашагане с объемом мощности переработки до 4 млрд м3 в год;
• вопросы экспорта газа в Китай.
Санжар Жаркешов выразил партнерам благодарность за многолетнее взаимодействие.
QazaqGaz и CNPC - это стратегические партнеры, которые за последние годы создали немало мегапроектов в Казахстане. Уверен, что на основе этого успеха мы сможем реализовать новые проекты регионального масштаба", - отметил глава QazaqGaz.
Помимо этого, председатель правления QazaqGaz посетил научно-исследовательский институт геологоразведки и разработки CNPC. В рамках поездки Санжар Жаркешов ознакомился с деятельностью центра и рассказал о геологоразведке в Казахстане.
Мы рассматриваем научно-исследовательский институт CNPС в качестве нашего технологического партнера. В сотрудничестве с CNPC мы сможем нарастить компетенции нашего научно-технического центра "QazaqGaz НТЦ" в области нетрадиционных коллекторов, подземных хранилищ газа в Казахстане и модернизации газотранспортной системы", - рассказал о планах Санжар Жаркешов.
Ранее НК QazaqGaz заявила о создании научно-технического центра и нацеленности на укрепление научно-исследовательской базы.
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