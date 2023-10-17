16.10.2023, 15:58 35826
"КазМунайГаз" проведет геологоразведку по перспективным проектам совместно с китайской корпорацией
Подписан меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и China National Offshore Oil Corporation
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Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 16 октября в Пекине состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и China National Offshore Oil Corporation (СNOOC), сообщили в пресс-службе казахстанской нацкомпании.
Документ предполагает проведение совместных геологических исследований по перспективным разведочным проектам, расширение сотрудничества по действующим месторождениям и в нефтесервисных услугах.
В текущем году КМГ презентовал для CNOOC ряд перспективных проектов на море и на суше. Среди них проекты геологоразведки и региональный проект Прикаспийского осадочного бассейна.
Подписывая сегодняшний меморандум, мы заложили прочные основы для наших деловых отношений и сотрудничества. Мы всецело поддерживаем укрепление взаимовыгодного партнерства с CNOOC и уверены, что данный документ послужит драйвером для дальнейшей кооперации и открытию новых залежей углеводородов", - подчеркнул председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.
Мы уверены, что после подписания меморандума наше сотрудничество вскоре принесет значительные результаты. Мы глубоко ценим партнерство, стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы делиться опытом и экспертизой в области геологоразведки", - отметил председатель правления CNOOC Ван Дунцзинь.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний.
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17.10.2023, 09:23 2381
"КазТрансОйл" поставил в Германию около 590 тыс. тонн нефти с начала года
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 589,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.
В октябре в Германию АО "КазТрансОйл" планирует поставить 100 тыс. тонн казахстанской нефти.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - напомнили в пресс-службе.
В феврале 2023 года АО "КазТрансОйл" обеспечило поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тыс. тонн.
АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит поставки нефти в Германию.
16.10.2023, 20:42 24996
В 100 раз выросли контейнерные перевозки в направлении Китай - Европа - Китай за 10 лет
Фото: Информационная компания Урумчи
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 октября из Сианя (КНР) осуществлена отправка контейнерного поезда, приуроченная к 10-летию инициативы "Один пояс - один путь". Поезд проследует по Шелковому пути через Казахстан в страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба КТЖ.
Контейнерный поезд организован совместным предприятием АО "Кедентранссервис" (дочерняя организация АО "НК "КТЖ") и международного сухого порта Сианя - ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания", под эгидой которого ведется строительство грузового терминала в Сиане.
В составе юбилейного поезда отправлено более 1000 тонн сборного груза со сроком доставки в 12-13 суток.
Напомним, 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин в Астане впервые выдвинул инициативу о строительстве экономического пояса Шелкового пути. В рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь" именно Сиань стал важнейшим транспортным узлом, который консолидирует и обрабатывает существенную часть грузов широкой номенклатуры практически со всех регионов КНР. Бесперебойное курсирование поездов из Сианя в широком спектре направлений придаст дополнительный импульс расширению транзитно-транспортного потенциала двух стран. Стоит отметить, что в рамках инициативы "Один пояс - один путь" 90 % поездов следуют через Казахстан.
За это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров, при этом объемы в направлении Китай - Европа - Китай выросли более чем в 100 раз (с 7,6 тысячи в 2013 году до 790 тысяч контейнеров в 2022 году).
Ранее сообщалось, что к 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.
В сентябре Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
16.10.2023, 13:57 39771
Казахстан поставил Китаю третью партию ядерного топлива для АЭС
Топливо прибыло на АЭС в китайском Янцзы
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов принял участие в приемке тепловыделяющих сборок казахстанского производства на АЭС в китайском Янцзы, сообщает пресс-служба компании "Самрук-Қазына".
"Этот проект является доказательством того, что наши страны могут и уже реализовывают высокотехнологичные производства. Хочу особо отметить личный вклад руководства как группы CGN, так и "Казатомпрома", УМЗ и "Ульба-ТВС", благодаря которым нашим командам удалось выполнить производственные планы и задачи", - отметил Жакупов.
Глава фонда выразил благодарность всем специалистам китайской и казахстанской сторон, внесшим большой вклад в успешную реализацию проекта. И пожелал успешного достижения цели по выводу производства завода "Ульба-ТВС" на мощность в 200 тонн урана в 2024 году.
Напомним, первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС Китая была осуществлена в декабре прошлого года. В КНР железнодорожным транспортом доставили более 30 тонн низкообогащенного урана. Вторую поставку осуществили в мае этого года.
В 2024 году "Ульба-ТВС" планирует нарастить объемы производства для выхода на полную производственную мощность, которая составляет 200 тонн урана в виде ТВС в год. Завод имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного предприятия позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств - производителей и поставщиков ядерного топлива для АЭС.
14.10.2023, 09:34 132881
Не позволяет инфраструктура: в КМГ рассказали, почему не производят авиатопливо
Фото: freepik.com
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2018 года нефтеперерабатывающие заводы АО "НК "КазМунайГаз" - Атырауский НПЗ, Павлодарский НХЗ и Шымкентский НПЗ (ПКОП) успешно прошли модернизацию и на сегодня готовы к выпуску авиатоплива марки Jet-А1, соответствующего международному стандарту ASTM, сообщили в пресс-службе КМГ.
Проведены комплексные технические аудиты, в том числе одним из мировых лидеров в области топливообеспечения - компанией SkyTanking, утверждены технологии производства и приобретено необходимое оборудование для детальной сертификации топлива.
Начать производство данной марки авиатоплива на сегодняшний день не позволяет текущая инфраструктура в казахстанских аэропортах и транспортно-логистических сегментах. Для полного перехода на Jet-A1 должна быть подготовлена вся цепочка оборота - от вывоза с НПЗ до крыла самолета с аккредитацией по международным стандартам. В частности, недопустимо в системе хранения использование разных видов авиатоплива одновременно. Требуется очистка топливной системы и/или использование отдельного резервуара. Также лаборатории аэропортов следует оснастить оборудованием для приема топлива по международным стандартам", - сообщили в КМГ.
Дочерней организацией "КазМунайГаза" - "КМГ Аэро" в 2018 году с участием зарубежных партнеров проводилась оценка состояния и эксплуатационной готовности топливной инфраструктуры, а также выполнения условий для успешного перехода на Jet-A1. Подписаны соглашения с ведущими мировыми компаниями в этой сфере, предусматривающие совместную деятельность по подготовке отечественных аэропортов.
В целом текущие планы казахстанских авиакомпаний по переходу на Jet-А1 при участии международных поставщиков позволят ускорить процессы модернизации и адаптации в казахстанских аэропортах и приступить к производству авиатоплива данной марки на НПЗ КМГ.
10 октября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны.
13 октября авиакомпания Air Astana и китайская PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках документа стороны намерены сотрудничать по вопросам поставок авиакеросина, а также вести работу по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1.
13.10.2023, 16:01 165246
В Казахстане построят 20 новых водохранилищ
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется строительство 20 новых водохранилищ, сообщил на брифинге министр водных и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
По словам Нуржигитова, Казахстан зависит от трансграничных рек, поэтому водное сотрудничество с соседними странами является решающим фактором в обеспечении водоснабжением отраслей экономики и сохранении природных объектов. В трансграничном контексте наиболее зависимые регионы расположены в южном направлении. Продолжается работа со странами Центральной Азии по разработке водно-энергетического механизма взаимовыгодного управления водными ресурсами.
Что касается развития водной инфраструктуры, планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ, строительство 20 новых водохранилищ, модернизация и цифровизация не менее 3,5 тысячи километров каналов", -сообщил министр, отметив, что работа в данных направлениях будет охватываться в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами.
В настоящее время ведомство разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учетом актуальных вопросов и новых вызовов.
Наши подземные воды являются важным фактором для обеспечения водной безопасности, поэтому в этой области необходимы конкретные реформы. В связи с этим министерством создана специальная рабочая группа по созданию Национальной гидрогеологической службы", - рассказал Нуржигитов.
Вместе с тем в отношении структуры министерства начата работа по увеличению штатной численности бассейновых инспекций в области использования и охраны водного фонда.
Напомним, на четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привели к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.
Минувшим летом в южных регионах страны наблюдался дефицит поливной воды. В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука.
На заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана подчеркнул, что 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
13.10.2023, 15:52 166606
Смаилов: Товарооборот Казахстана и ОАЭ можно довести до $1 млрд
Приток инвестиций из ОАЭ в экономику Казахстана вырос на 27%
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр по делам кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Аль-Гаргауи в рамках встречи в Астане рассмотрели перспективы наращивания торгово-экономического взаимодействия, вопросы инвестиционного сотрудничества, шаги по обмену опытом в сфере государственного управления, сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе Персидского залива. В частности, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил $633 млн. При этом в ближайшей перспективе есть возможность довести этот показатель до $1 млрд за счет расширения номенклатуры взаимной торговли.
Как отметил казахстанский премьер, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. В частности, наблюдается последовательный рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год - на 27%, до порядка $420 млн.
В первом полугодии данный показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил $400 млн. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству по всем приоритетным направлениям и готовы оказать всестороннюю поддержку эмиратским инвесторам в реализации их инициатив", - сказал Смаилов.
Он также добавил, что сегодня между РК и ОАЭ активно развивается взаимодействие в сфере государственного управления. В феврале на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубае был подписан соответствующий меморандум.
Мы высоко ценим эту возможность обмена опытом и заинтересованы в изучении лучших практик Эмиратов по повышению эффективности государственной системы", - отметил премьер.
В свою очередь Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение развитию отношений с Казахстаном.
Мы видим положительные результаты в экономической сфере. Конечно же, у нас есть общий большой потенциал. Помимо экономического развития мы также видим дружбу между нашими народами, повышение количества туристов. Надеемся, что все эти показатели будут расти и дальше", - сказал он.
13.10.2023, 15:11 168461
Bereke Bank запустил моментальные денежные переводы в мобильном приложении
Денежные переводы осуществляются через систему "Золотая корона"
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Bereke Bank" запустил моментальные денежные переводы через систему "Золотая корона" в мобильном приложении B-Bank, сообщает пресс-служба банка.
Теперь клиентам Bereke Bank нет необходимости посещать отделение банка, чтобы перевести деньги в долларах США, евро, рублях своим родным и друзьям, которые находятся за пределами страны. Для перевода им достаточно будет скачать мобильное приложение банка B-Bank и сделать всего несколько действий. Деньги получателю поступят моментально", - сообщили в пресс-службе банка.
Процесс направления денег состоит из четырех шагов:
1. в B-Bank в разделе "Переводы" выбрать "Золотую корону";
2. заполнить поле "Страна" и "Город";
3. заполнить ФИО получателя согласно данным в паспорте;
4. ввести сумму и подтвердить перевод денежных средств.
Таким образом, клиенты банка могут совершать безналичные переводы денег в любом месте и в любое время суток в режиме 24/7. Сумма комиссии отобразится в поле "Комиссия" после ввода суммы к отправке в соответствии с тарифами сервиса, а также зависит от суммы, валюты и направления перевода", - добавили в банке.
13.10.2023, 11:26 173626
Китай намерен поставлять Казахстану экологически чистое авиатопливо
Фото: Air Astana
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana и китайская PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В рамках документа стороны намерены сотрудничать по вопросам поставок авиакеросина, а также вести работу по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1", - говорится в пресс-релизе.
Ввиду отсутствия производства этого типа топлива в Казахстане стороны также обсудили возможность импорта Jet A-1 и экологически чистого авиационного топлива (SAF) напрямую с нефтеперерабатывающих заводов Китая.
Наша авиакомпания активно расширяет маршрутную сеть и наращивает авиапарк новыми самолетами. Поддержка партнеров в вопросах топливообеспечения станет подспорьем для дальнейшего роста и развития Air Astana. В рамках своей стратегии ESG авиакомпания стремится внедрять инновационные и экологически устойчивые инициативы в авиации", - заявил президент группы компаний Air Astana Питер Фостер.
Для справки:
Jet A-1 - вид топлива, соответствующий стандартам IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).
Отличие мирового бренда Jet A-1 от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ состоит в основном в технологии производства и хранении. Основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожароопасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей.
Ранее министры транспорта Казахстана и Китая обсудили возможность экспорта китайского авиатоплива для казахстанских аваперевозчиков.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?