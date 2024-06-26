"КазМунайГаз" транспортировал через КТК более 3,5 млн тонн нефти с начала года

Шарлапаева спросили, почему на новый дом пострадавшей семье выделяется всего 25 млн тенге, в то время как общественный туалет на республиканской трассе стоит 30 млн тенге

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев объяснил стоимость нового жилья для пострадавших от паводков казахстанцев, передает корреспондент агентства.









Строящиеся дома - это капитальное строительство. Они строятся со всеми требованиями и стандартами в тех местах, где можно будет избежать нынешнюю ситуацию с паводками", - сказал министр.





Журналисты спросили Шарлапаева, почему на новый дом пострадавшей семье выделяется всего 25 млн тенге, в то время как общественный туалет на республиканской трассе стоит 30 млн тенге. На что министр ответил6 строительство туалетов не входит в его компетенцию.





Он подчеркнул, что кроме затрат на строительство 2,5 тысячи домов государство оплачивает работу строителям.





Осуществляется технический надзор. За качеством строительства следит как минимум один госорган, один технадзор, еще жители этих сел", - добавил Шарлапаев.





Напомним, вице-премьер Бозумбаев заявил, что после паводков 8190 домов не подлежат восстановлению. Планируется купить на вторичном рынке 5714 домов и квартир и построить 2576 домов по типовому проекту.



