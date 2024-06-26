25.06.2024, 10:35 64906
"КазМунайГаз" транспортировал через КТК более 3,5 млн тонн нефти с начала года
По сравнению с первым кварталом 2023 года объем вырос на 5,3%
Фото: instagram/КазМунайГаз
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - "КазМунайГаз" транспортировал 357 млн тонн нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума в первом квартале 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
По сравнению с первым кварталом 2023 года (3,39 млн тонн) объем вырос на 5,3%.
Напомним, доля "КазМунайГаза" в КТК составляет 20,75%.
2023 год стал исторически рекордным по объемам транспортировки нефти для КТК - 63,5 млн тонн нефти.
В первом квартале этого года объем транспортировки нефти по КТК составил свыше 17 млн тонн, что также на 5% превысило результаты прошлого аналогичного периода (16,3 млн тонн).
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25.06.2024, 17:30 39341
Более 3,1 млрд тенге выделили на реконструкцию Нуринского группового водопровода
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках комплексной модернизации водохозяйственной инфраструктуры на реконструкцию Нуринского группового водопровода выделили более 3,1 млрд тенге сообщает пресс-служба премьер-министра.
Средства из резерва правительства будут направлены на реконструкцию Нуринского группового водопровода. Это предусматривает строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что Нуринский групповой водопровод протяженностью 337 километров является безальтернативным источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов Акмолинской области.
При этом срок эксплуатации магистральной сети, введенной в 1967 году, уже превышен в 2 раза. Изношенность водопровода составляет до 90%. Особенно критическая ситуация сложилась на участке, пролегающем по территории Коргалжынского и Егиндыкольского районов. Там требуется незамедлительная замена и реконструкция головных сооружений", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале года президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой.
Стоит отметить, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Летом прошлого года в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате временно приостановлен водозабор. Это привело к ограничению подачи воды в южную часть Медеуского района Алматы.
25.06.2024, 16:30 43836
Казахстан после двухлетнего перерыва возобновил экспорт говядины в Китай
Казахстанское предприятие экспортировало в КНР 20 тонн говядины
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстана после двухлетнего перерыва возобновила экспорт говядины в Китай, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
После снятия в 2024 году МСХ РК ограничения по ящуру ТОО "Meat Processing and Service" экспортировало в КНР 20 тонн говядины. Предприятие работает в Алматинской области с 2009 года и специализируется на переработке и консервировании мяса КРС и МРС, откорме и убое", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве напомнили, что временные ограничения со стороны КНР по ящуру, введенные в 2022 году, были сняты в феврале 2024 года.
Решение об отмене запретов было принято после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте стало известно, что Казахстан планирует увеличить экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза.
25.06.2024, 15:45 44246
Казахстан, Китай и Россия намерены создать единую цифровую платформу контейнерных перевозок
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация намерены создать единую цифровую платформу контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В рамках предстоящего казахстанско-китайского делового совета, запланированного на начало июля 2024 года, будет подписано соглашение о создании единой цифровой платформы на маршруте Китай - Казахстан - Россия", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что единая цифровая платформа станет интегрированной бесшовной системой, объединяющей в себе процессы таможенного оформления, электронной торговли и другие функции.
Она позволит значительно упростить логистику, содействовать развитию электронной торговли, упростить таможенные процедуры, снизить торговые барьеры, повысить прозрачность и эффективность цепочек поставок", - добавили в КТЖ.
Ранее в сенате приняли законы о ратификации соглашений с КНР об автомобильных и железнодорожных перевозках.
25.06.2024, 13:37 55046
Министр промышленности объяснил стоимость новых домов для пострадавших от паводков
Шарлапаева спросили, почему на новый дом пострадавшей семье выделяется всего 25 млн тенге, в то время как общественный туалет на республиканской трассе стоит 30 млн тенге
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев объяснил стоимость нового жилья для пострадавших от паводков казахстанцев, передает корреспондент агентства.
Строящиеся дома - это капитальное строительство. Они строятся со всеми требованиями и стандартами в тех местах, где можно будет избежать нынешнюю ситуацию с паводками", - сказал министр.
Журналисты спросили Шарлапаева, почему на новый дом пострадавшей семье выделяется всего 25 млн тенге, в то время как общественный туалет на республиканской трассе стоит 30 млн тенге. На что министр ответил6 строительство туалетов не входит в его компетенцию.
Он подчеркнул, что кроме затрат на строительство 2,5 тысячи домов государство оплачивает работу строителям.
Осуществляется технический надзор. За качеством строительства следит как минимум один госорган, один технадзор, еще жители этих сел", - добавил Шарлапаев.
Напомним, вице-премьер Бозумбаев заявил, что после паводков 8190 домов не подлежат восстановлению. Планируется купить на вторичном рынке 5714 домов и квартир и построить 2576 домов по типовому проекту.
В целом на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге. В настоящее время компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге", - сказал он.
25.06.2024, 12:33 58606
Ущерб бизнесу от паводков оценен в 24 млрд тенге
124 заявки на 833 млн тенге уже одобрены региональными комиссиями
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу, сообщил на заседании правительства вице-премьер РК Канат Бозумбаев.
По словам Бозумбаева, в настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 124 заявки субъектов МСБ на общую сумму около 833,8 млн тенге.
В целом, по предварительной оценке, пострадало 797 субъектов МСБ на сумму 24,1 млрд тенге. По данным объектам проводятся оценки и сметные работы.
По предварительной оценке, согласно заявкам акиматов общая потребность на восстановление инфраструктуры из резерва правительства составляет 48,7 млрд тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и на ремонт социальных объектов", - рассказал вице-премьер.
На сегодняшний день подготовлены проекты на общую сумму 39,8 млрд тенге, по мере поступления документации в Министерство финансов правительством будут приняты решения по другим проектам.
Бозумбаев также добавил, что по состоянию на 24 июня 33 321 пострадавшая от паводков семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 12 млрд тенге.
Напомним, на сегодняшний день еще около 4 тысяч человек остаются в эвакопунктах после паводков. Правительство обещает заселить людей в новое жилье до наступления холодов.
25.06.2024, 12:12 60071
Миллиарды тенге задолжали энергопроизводящие компании за топливо
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Значительный объем кредиторской задолженности сложился у энергопроизводящих организаций Казахстана за топливо, сообщил на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По словам главы Минэнерго, задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 24 млрд 695 млн тенге.
Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 6 млрд 029 млн тенге.
Энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности", - подчеркнул министр.
Ранее премьер-министр РК заявил об очередном срыве подготовки к предстоящему отопительному сезону. На сегодня степень готовности составляет всего 23%.
25.06.2024, 09:59 66516
Дорогу из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск сдадут к концу 2024 года
Фото: Минтранспорта РК
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Талдыкорган. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканскую дорогу, ведущую из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск, готовят к сдаче в эксплуатацию, сообщает Министерство транспорта РК.
Автодорога Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск связывает три области страны: Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую область.
По информации министерства, на всем протяжении автодороги (768 км) уложен асфальт.
Специалисты построили 40 мостов и 6 путепроводов. Ряд участков сдадут в эксплуатацию летом этого года. Завершены обходы населенных пунктов Койлык, Балапан, Шынкожа и города Аягоз. На 16 участках объекта трудятся порядка 1 тыс. специалистов и работает 600 единиц спецтехники. К завершению также подходят строительные работы на транспортной развязке возле Ушарала", - рассказали в ведомстве.
Полное завершение объекта запланировано на конец 2024 года.
Вчера в Минтранспорта сообщили о завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев выступил с резкой критикой затянувшегося на годы ремонта важных для страны автомагистралей.
До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы Астана - Балхаш - Алматы, который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: Атырау - Астрахань, Актобе - Кандыагаш, Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели - казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается", - заявил Токаев.
24.06.2024, 17:25 71361
Какие автомобили и продукция попадут под налог на роскошь в Казахстане
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Казахстана Ерлан Сагнаев в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, какие автомобили и продукция подпадут под налог на роскошь в стране.
Ерлан Сагнаев сообщил о планах в рамках нового Налогового кодекса дополнительно обложить 10-процентным акцизом дорогую алкогольную продукцию и табачные изделия. Под дорогой алкоголь при этом подпадает продукция стоимостью свыше 500 тысяч тенге за литр, сообщает zakon.kz.
Это дорогие виды коньяка, виски. По данным органов госдохода, в прошлом году завозились такие дорогие коньяки, как Macallan и так далее. Это премиум-класса виски и коньяки, где стоимость доходит до 5-6 млн тенге за литр. По сигарам мы поставили следующий предел: если стоимость одной штуки будет свыше 10 тысяч тенге, то будет дополнительное обложение акцизом в размере 10%", - заявил директор департамента налоговой и таможенной политики.
Он также разъяснил норму относительно автомобилей.
Мы установили пороговую таможенную стоимость для легковых автомобилей выше 75 миллионов тенге. Если таможенная стоимость автомобиля превышает этот порог, он будет дополнительно облагаться акцизом в размере 10 %. Согласно данным Комитета государственных доходов, за последние два года было ввезено около 270 таких автомобилей", - цитирует tengriauto.kz Ерлана Сагнаева.
Напомним, в марте стало известно, что налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс.
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25.06.2024, 09:59Дорогу из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск сдадут к концу 2024 года 25.06.2024, 10:3563446"КазМунайГаз" транспортировал через КТК более 3,5 млн тонн нефти с начала года 25.06.2024, 12:1258761Миллиарды тенге задолжали энергопроизводящие компании за топливо 25.06.2024, 09:0157501Руководители департаментов экономических расследований сменились в двух областях 25.06.2024, 12:3357296Ущерб бизнесу от паводков оценен в 24 млрд тенге 22.06.2024, 18:44246751По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 22.06.2024, 12:41229356Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности 22.06.2024, 11:52223451Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию 22.06.2024, 11:13222456Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети 21.06.2024, 10:22210026В Жамбылской области осудили руководство "Таза-Талас" за хищение госимущества 10.06.2024, 09:13263866Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 08.06.2024, 11:51253191Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48252406Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23248831Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области 11.06.2024, 12:21247891Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
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