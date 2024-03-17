"КазТрансОйл" отправил свыше 230 тысяч тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 12 марта приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает пресс-служба - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 12 марта приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает пресс-служба правительства





Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.





Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему сохраняется угроза реализации "серых" схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для железнодорожных поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.





Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Эти меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров.