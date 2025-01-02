"КазТрансОйл" повысит тарифы на транспортировку нефти на экспорт

С 1 января меняются тарифы на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения надежной транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" повышает с 1 января 2025 года тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан на 1150 тенге, до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), сообщили в пресс-службе компании.





Кроме того, с 1 января 2025 года изменятся тарифы АО "КазТрансОйл" на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.





В частности, тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод Кенкияк - Атырау составит 2436 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 152,73 тенге.





Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" составит 740 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 402,5 тенге.





Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Атасу" в нефтепровод Атасу - Алашанькоу составит 380 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 93,87 тенге.