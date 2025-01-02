01.01.2025, 14:11 37461
"КазТрансОйл" повысит тарифы на транспортировку нефти на экспорт
С 1 января меняются тарифы на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения надежной транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" повышает с 1 января 2025 года тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан на 1150 тенге, до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, с 1 января 2025 года изменятся тарифы АО "КазТрансОйл" на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.
В частности, тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод Кенкияк - Атырау составит 2436 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 152,73 тенге.
Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" составит 740 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 402,5 тенге.
Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Атасу" в нефтепровод Атасу - Алашанькоу составит 380 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 93,87 тенге.
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01.01.2025, 15:15 38081
В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька"
Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с начала 2025 года будет внедрен механизм "социального кошелька".
Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", - заявил глава государства в послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года.
По его словам, государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности.
Глава государства отметил, что более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.
Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил министерствам труда здравоохранения, просвещения и акиматам регионов обеспечить запуск "социального кошелька" с 1 января 2025 года.
01.01.2025, 14:45 36896
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года начали действовать новые ставки месячного расчетного показателя и минимальной заработной платы, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законом о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, с 1 января 2025 года установлены следующие ставки:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3932 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
31.12.2024, 15:18 81721
Авиакомпанию Qazaq Air приобрел вьетнамский инвестор
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Самрук-Қазына" объявили о подписании договора купли-продажи акций АО "Qazaq Air" с консорциумом инвесторов.
В рамках передачи АО "Qazaq Air" в конкурентную среду между АО "Самрук-Қазына", консорциумом Central Asia Aviation Holdings Limited (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией Kazasia Holdings Limited подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи. Kazasia Holdings Limited - это казахстанская компания, выдвинутая Sovico Group для осуществления партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с АО "Самрук-Қазына", - рассказали в пресс-службе "Самрук-Қазына".
По условиям договора инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию Qazaq Air, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости.
Меры включают планы по увеличению парка Qazaq Air на 20 самолетов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет.
Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов Qazaq Air и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии.
Сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий", - добавили в компании.
31.12.2024, 14:38 83901
Кредиты населению за год выросли более чем на 20% - АРРФР
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6%. С начала 2024 года рост составил 21,8%, сообщает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка.
В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3%, до 13,5 трлн тенге, ипотечных кредитов с начала года выдано на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2024 года увеличились на 3,1%, до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%). В структуре кредитов экономике по итогам ноября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 3%, до 30 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 4,9%, до 2,9 трлн тенге, в том числе в результате положительной переоценки на фоне ослабления обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%", - сообщает ведомство.
Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2024 года выросли на 4%, до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12%, или 1,4 трлн тенге), в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов, - на 5%, до 4,7 трлн тенге, и инвестиции - на 2,4%, до 3,3 трлн тенге.
Кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4%, до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6%, до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%), в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств", - уточнили в агентстве.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за ноябрь 2024 года выросли на 3,4%, до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%). При этом рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.
В промышленности кредиты выросли на 2,6%, до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле - на 4,4%, до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве - на 1,9%, до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте - на 12,6%, до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи - на 6,9%, до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг - на 4,4%, до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%)", - сообщает АРРФР.
В сельском хозяйстве снижение кредитного портфеля на 2,4%, до 0,5 трлн тенге, произошло в связи с плановыми сезонными погашениями, уточнили в ведомстве.
В ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев 2024 года данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты.
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
С 1 января для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане понадобится биометрия.
Также в Казахстане появился микрофинансовый омбудсмен, который будет рассматривать вопросы по всем видам кредитов.
31.12.2024, 13:57 85251
Более 15 млн тонн нефти переработали за 11 месяцев казахстанские НПЗ
Фото: kmg.kz
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 15,25 млн тонн нефти за 11 месяцев 2024 года переработали нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
По операционным данным, за 11 месяцев на трех НПЗ КМГ - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ"), Павлодарский нефтехимический завод (ТОО "ПНХЗ"), Шымкентский НПЗ (ТОО "ПКОП") было переработано свыше 15,25 млн тонн нефти", - сообщили в пресс-службе.
Из них:
- на ТОО "АНПЗ" переработано свыше 5 млн тонн нефти, произведено 4,59 млн тонн нефтепродуктов;
- на ТОО "ПНХЗ" переработано 4,99 млн тонн нефти, произведено до 4,66 млн тонн нефтепродуктов;
- На ТОО "ПКОП" переработано более 5,2 млн тонн нефти, произведено свыше 4,79 млн тонн нефтепродуктов.
Всего три НПЗ произвели:
- автобензина - около 4,8 млн тонн;
- дизельного топлива - 4,83 млн тонн;
- авиатоплива - порядка 678,4 тыс. тонн;
- сжиженного углеводородного газа (СУГ) - более 781 тыс. тонн и др. нефтепродуктов.
30.12.2024, 20:34 108846
ТОО "Казмортрансфлот" увеличивает обороты по морской транспортировке нефти
За 11 месяцев суда компании перевезли 12,3 млн тонн нефти
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Казмортрансфлот" (дочерняя компания "КазМунайГаза") увеличивает обороты по морской транспортировке нефти, сообщает пресс-служба КМГ.
За 11 месяцев 2024 года суда компании перевезли 12,3 млн тонн нефти, что составляет 113% от планового показателя, то есть почти на 11 тыс. тонн больше.
По направлению Актау - Махачкала транспортировано 1,962 млн тонн нефти (105% от плана), выполнено 75 рейсов собственными танкерами и 131 рейс танкерами Liwa и Taraz.
По маршруту Актау - Баку перевезено 676 тыс. тонн нефти.
В направлении Черного моря доставлено 3,130 млн тонн нефти (102% от плана).
На Средиземное море транспортировано 7,271 млн тонн нефти (122% от плана) через порт Джейхан и размеров грузовых партий на терминале КТК.
Ранее сообщалось, что крупнейшая нефтепроводная компания Казахстана "КазТрансОйл" в целях экспорта повысит тарифы за транспортировку нефти на экспорт с первого января 2025 года.
30.12.2024, 10:25 123321
В 2025 году увеличатся пенсии и пособия в Казахстане
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено повышение с 1 января 2025 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В ведомстве напомнили, что начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 45 578 тенге, солидарная пенсия - 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 50 851 тенге, солидарная - 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ", - отметили в ведомстве.
В министерстве также привели несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 232 596 до 247 716 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми - со 147 680 до 157 280 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы - с 76 397 до 81 362 тенге, III группы - с 52 089 до 55 474 тенге.
Также на 6,5% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
27.12.2024, 14:49 187961
Компанию по поставке питьевой воды вернули в госсобственность в Алматинской области
Приватизация компании в 2017 году прошла с нарушениями
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания-поставщик питьевой воды стоимостью 1,1 млрд тенге возращена в государственную собственность в Алматинской области.
Прокуратура Алматинской области выявила нарушения при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.
По данным ведомства, стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу.
Возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения", - добавили в прокуратуре.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?