"КазТрансОйл" в декабре 2023 года поставит в Германию 150 тысяч тонн нефти

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам ноября текущего года уголь подорожал на 10,8% за год, сообщает - В Казахстане по итогам ноября текущего года уголь подорожал на 10,8% за год, сообщает Energyprom.kz





В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области - сразу на 23,6%, в Кызылординской области - на 16%, Актюбинской области - на 14,7%.





Наименьший годовой рост цен наблюдался в Алматинской области - всего на 2,6%. В двух регионах страны - Астане и Жамбылской области - уголь подешевел на 1,4% и на 3,1% соответственно.





За январь-октябрь 2023 года в Казахстане добыли 95,3 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Непосредственно каменного угля добыли 88,3 млн тонн. Добыча бурого угля (лигнита) составила 4 млн тонн, добыча угольного концентрата - 3 млн тонн.





На ключевые добывающие регионы, Павлодарскую и Карагандинскую области, пришлось 91,5% всего объема добычи угля в стране. В Павлодарской области добыли 56,6 млн тонн угля (на 1% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 30,6 млн тонн угля (минус 2,5% за год).





За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем за 2021 год.





По итогам января-сентября текущего года Казахстан экспортировал 20,1 млн тонн каменного угля на сумму $538 млн. В натуральном выражении сокращение составило 19,7%, в денежном - сразу 28,5%.





В страны СНГ отправили 13,3 млн тонн угля - на 15,7% меньше, чем годом ранее. Большая часть досталась северному соседу, России: 11,8 млн тонн угля, минус 20% за год. В тройке главных импортеров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.





В остальные страны миры отправили 6,7 млн тонн угля - на 26,6% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении экспорт уменьшился на 28,9%, до $379,3 млн. Здесь основными импортерами угля из РК стали Польша, Латвия и Турция.



