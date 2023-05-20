19.05.2023, 12:29 14361
Китай предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Си Цзиньпин предложил ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия
Рассказать друзьям
Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами", - цитирует Си Цзиньпиня РИА Новости.
Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите отметил, что для сотрудничества стран региона в сфере энергетики, в частности в нефтегазовом секторе, имеются большие резервы.
Токаев рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.
В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год.
Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи для Казахстана большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.
Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба.
новости по теме
19.05.2023, 13:39 12966
Цены на некоторые социально значимые товары повысились за неделю в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысились на 0,2%, а в годовом выражении - на 10,7%.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики.
Сильнее всего за неделю подорожали овощи.
Так, цена на белокочанную капусту выросла на 9,2%, на морковь и репчатый лук - на 3,9%, на картофель - на 0,4%.
Также выросли цены на рис (0,7%) и говядину (0,1%).
В то же время подешевели гречневая крупа - на 1,9%, мука - на 0,3%, макаронные изделия - на 0,1%, подсолнечное масло - на 0,8%, сахар - на 0,1% и яйца - на 0,6%.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 16 мая 2023 года:
- молоко 2,5% - 370 тг/л;
- мясо кур - 1223 тг/кг;
- морковь - 162 тг/кг.
Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%.
Глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
19.05.2023, 13:19 13626
Новые рейсы из Астаны запускают казахстанские авиакомпании Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские авиакомпании Fly Arystan и Qazaq Air запускают новые рейсы
Так, с 23 мая 2023 года авиаперевозчик Fly Arystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана - Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus-320. Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгового-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщает Комитет гражданской авиации РК.
В свою очередь авиакомпания Qazaq Air с 22 мая запускает регулярный рейс из Астаны в Талдыкорган.
Полеты будут выполняться ежедневно на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации", - сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по следующему расписанию (по местному времени):
- IQ 429 Астана 13.00 - Талдыкорган 14.45;
- IQ 430 Талдыкорган 15.15 - Астана 17.05.
Дополнено 19.05.2023, 14.26
Qazaq Air возобновляет полеты по маршруту Астана - Кызылорда - Астана.
С 22 мая Qazaq AIR возобновляет регулярные рейсы по маршруту Астана - Кызылорда - Астана. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Расписание рейсов (время местное):
- IQ 425 Астана 17.50 - Кызылорда 19.40;
- IQ 426 Кызылорда 20.20 - Астана 22.15.
Ранее сообщалось, что из Алматы и Астаны запустят новые рейсы в Египет.
Ранее МИИР сообщал, что в этом году Казахстан запустит десятки новых международных авиарейсов.
В частности, планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Также ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Напомним, в Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо".
18.05.2023, 20:59 26836
Более 1700 казахстанских компаний могут экспортировать сельхозпродукцию в Китай
Фото: МСХ РК
Рассказать друзьям
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР, сообщает Минсельхоз РК.
По части расширения перечня экспортной сельхозпродукции в КНР Министерством сельского хозяйства РК и главным таможенным управлением КНР подписано три протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба).
В МСХ отметили, что работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается.
В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту 23 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину и другие.
На сегодняшний день прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК: картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.
Сейчас в реестре предприятий, имеющих право экспорта на китайский рынок, находятся 1718 казахстанских компаний.
Также в рамках казахско-китайского инвестиционного круглого стола с участием главы государства подписаны соглашения о сотрудничестве между МСХ РК и несколькими ведущими китайскими компаниями.
В частности, с COFCO Corporation заключена договоренность о расширении объемов торговли пшеницей, ячменем, масличными семенами, подсолнечным маслом и другими видами продукции.
Соглашение о базовых принципах подписано между Министерством сельского хозяйства и китайской компанией VODAR. Документ регулирует проект строительства в Казахстане завода по производству дождевальных оросительных систем. Объем инвестиции составляет 20 млн долларов.
Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Wanlin Group, которая планирует построить предприятие по глубокой переработке и сублимации белого лука в Жамбылской области стоимостью 30 млн долларов.
Также достигнуто взаимопонимание между казахстанской компанией ТОО "Караой" и CITIC Construction. Компании планируют создать вертикальный кластер по свиноводству в Алматинской области, включающий в себя фермы, мясоперерабатывающий комбинат, а также генетический центр. В рамках соглашения планируется подписать офф-тейк контракт на поставку свинины в КНР.
Напомним, в Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 мая провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.
Также Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.
Достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане. QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.
Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.
В Сиане также подписан меморандум между руководством Казпочты и китайской UBI, который упростит казахстанцам доступ к eBay, Alibaba и Amazon.
18.05.2023, 17:59 30301
Казахстанской промышленности не хватает квалифицированных специалистов - МИИР
В частности, недостаток специалистов ощущается в таких областях, как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нехватка квалифицированных специалистов затрудняет кадровое обеспечение в промышленности Казахстана, заявил сегодня на II Международном форуме по развитию человеческого капитала вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов.
В настоящее время Казахстан активно стремится к индустриализации и диверсификации своей экономики, и промышленность играет важную роль в достижении этих целей. Однако существует несколько проблем, которые могут затруднить кадровое обеспечение в промышленности. Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных специалистов", - заявил Оспанов.
Он подчеркнул, что, несмотря на развитую систему высшего и профессионального образования, в Казахстане существует разрыв между спросом на специалистов в промышленности и их наличием.
Некоторые специализированные области, такие как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии, испытывают недостаток высококвалифицированных кадров. Также существует проблема неравномерного распределения квалифицированных кадров по регионам Казахстана. Кроме того, привлекательность промышленности в качестве сферы занятости для молодежи также является важным аспектом кадрового обеспечения.
Вице-министр напомнил, что в декабре прошлого года в правительстве поддержали инициативу министерства о включении механизма по стажировке инженерно-технического персонала отечественных предприятий обрабатывающей промышленности на зарубежных заводах и в организациях с условием софинансирования 50/50 (50% от РБ, 50% от собственных средств предприятий).
Следующим важным шагом является развитие региональных центров промышленности и создание рабочих мест в регионах. Этого можно достичь путем привлечения инвестиций и развития инфраструктуры в регионах, создания специальных экономических зон или привлечения бизнеса в регионы с помощью налоговых и других преимуществ.
Вместе с тем для выполнения данной задачи необходимо постоянное финансирование со стороны государства для заключения договоров с лекторами, директорами предприятий и представителями государственных органов. При этом необходимо учесть потребность в привлечении сторонних организаций для подготовки и оценки эффективности рабочего процесса", - подчеркнул Оспанов.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?"
85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.
Напомним, в июне этого года все вузы России были исключены из Болонского процесса. Как отметили российские эксперты, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
Между тем азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе. Ею могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.
Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел", - заявил президент.
18.05.2023, 17:35 31306
Казахстанцам упростят доступ к eBay, Alibaba и Amazon
Фото: Самрук-Казына
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы получат упрощенный доступ к электронным торговым площадкам eBay, Alibaba и Amazon.
Такие договоренности достигнуты сегодня между руководством Казпочты и китайской UBI Smart Parcel (Shenzhen) Limited и закреплены в соответствующем меморандуме. Он подписан в Сиане в рамках госвизита президента РК", - сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".
UBI уже более 30 лет работает в сфере логистики, сотрудничая с крупнейшими интернет-площадками eBay, Alibaba, JD, PDD, WiSH, Amazon. Сотрудничество Казпочты с UBI поможет казахстанцам получить доступ к крупнейшим площадкам электронной коммерции Китая.
Напомним, сегодня Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.
Также достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане.
QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.
Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.
18.05.2023, 15:30 34521
Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии
Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути"
Рассказать друзьям
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай намерен увеличить количество авиарейсов между Сианем и странами Центральной Азии.
В прошлом месяце начали выполняться регулярные рейсы между Сианем, столицей провинции Шэньси на северо-западе Китая, и Астаной, столицей Казахстана. Рейс, выполняемый авиакомпанией Air China, выполняется каждый понедельник и пятницу", - сообщает China Daily со ссылкой на управление гражданской авиации Китая.
С января, когда Китай понизил уровень мер по борьбе с COVID-19, количество рейсов между странами Центральной Азии и Сианем значительно увеличилось, проинформировал заместитель начальника комитета гражданской авиации Китая Сунь Вэньшэн.
Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути". Они также совместно работают над созданием правил и повышением качества и эффективности своего сотрудничества в сфере гражданской авиации.
Основной упор будет сделан на строительство аэропортов и экспортные проекты, связанные с оборудованием для гражданской авиации. Также будет поощряться сотрудничество в области развития технологий гражданской авиации.
CAAC играет стратегическую вспомогательную роль, выступая в качестве моста в экономических, торговых и культурных обменах, и активно продвигает сотрудничество и обмены с пятью странами Центральной Азии", - подчеркнул Сунь Вэньшэн.
КГА Китая также призывает авиакомпании открывать и добавлять больше рейсов между Китаем и Центральной Азией. В настоящее время рейсы между двумя регионами осуществляют 10 авиакомпаний.
Напомним, сегодня Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний. Также достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане.
QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.
18.05.2023, 14:48 36346
KAZ Minerals совместно с китайскими партнерами построит медеплавильный завод в Казахстане
Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций рассказал Токаеву о планах по развитию деятельности в Казахстане
Рассказать друзьям
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Китай - Центральная Азия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня и встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
В ходе беседы с гендиректором CNMM были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно с KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане. Президент отметил, что реализация таких крупных проектов - это результат успешного партнерства между нашими странами", - рассказали в пресс-службе президента РК.
Во время встречи с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем были обсуждены дальнейшие планы банка по развитию деятельности в Казахстане.
Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что Казахстан одним из первых поддержал инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах "зеленой" энергетики и борьбы с последствиями пандемии.
Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.
18.05.2023, 13:10 34846
Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоулян обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировке, а также переработке нефти и газа, сообщает Акорда.
Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай и др.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.
Дополнено 18.05.2023, 13.55
Кроме того, глава государства встретился с председателем правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминем. Стороны обсудили вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты "зеленой" энергетики Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт. Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветряных электростанций.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в Сиане в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай. Его заключили "Самрук-Қазына", Министерство энергетики РК, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (CPIH) и китайская SANY Renewable Energy" - сообщили в фонде "Самрук-Қазына".
По информации фонда новый парк ветряных электростанций будет создан в Жамбылской области. Его мощность составит 1 ГВт. Это увеличит совокупную мощность возобновляемой генерации в Казахстане на 40%. Рядом с ветропарком будет построен накопитель энергии, что позволит сглаживать колебания ветрогенерации при изменении погодных условий. Кроме того, CPIH намерена построить в РК несколько современных заводов по производству башен, гондол и лопастей для ветряков.
Цянь Чжиминь также рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.
Во ходе встречи с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем президент Казахстана был проинформирован о том, что сегодня CITIC Construction подписала пять коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.
Также, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства "зеленого" водорода, сообщает Акорда.
Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.
Читаемое
19.05.2023, 08:11Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 19.05.2023, 11:073336119 мая отмечается 101 год со дня организации пионерского движения 19.05.2023, 10:3929806В четырех районах Алматы сменились акимы 19.05.2023, 14:4927211Несколько районов Алматы на сутки отключат от холодной воды 19.05.2023, 12:5725701Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане 13.05.2023, 12:18190791Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 14.05.2023, 19:25177436В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома 15.05.2023, 12:46169651Скончался один из пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области 14.05.2023, 09:08167806Горевшую несколько суток свалку потушили в Павлодаре 15.05.2023, 17:35154441Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 06.05.2023, 17:48325826На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03318616В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14313666Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33304456Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40297126В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?