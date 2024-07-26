Китай является самым крупным рынком сбыта для казахстанской сельхозпродукции - Сапаров
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для казахстанского сельского хозяйства Китай является самым крупным рынком сбыта сельхозпродукции, сообщает пресс-служба МСХ.
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается и имеет положительную динамику. В 2023 году товарооборот продукцией АПК между РК и КНР составил 1,3 млрд долларов, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2022 г. - 781 млн долларов, 2021 г. - 412,2 млн долларов). В 2023 году объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и составил 1 млрд долларов (2022 г. - 550 млн долларов). Объем импорта из КНР составил 290 млн долларов, что на уровне аналогичного периода прошлого года (2022 г. - 230 млн долларов)", - рассказал Айдарбек Сапаров.
Он добавил, что за 5 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 14% и составил около 540 млн долларов. Объем экспорта составил 380 млн долларов (в 2022 году 367 млн долларов - рост 3,2 %).
Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, масла различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.
Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. По итогам 2023 года в КНР экспортировано порядка 1,4 млн тонн зерна, тогда как в 2022 году экспортировано порядка 259 тыс. тонн зерна", - добавил глава МСХ.
На сегодняшний день Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 27 видов продукции, в том числе 18 растениеводческой и 9 - животноводческой.
В настоящее время 9 компаний по экспорту продукции животноводства и 728 компаний по экспорту продукции растениеводства ожидают включения в реестр импортеров КНР. В целом в реестр КНР включены 1948 предприятий по растениеводству и 40 предприятий по животноводству", - сообщил министр.
По его словам, для расширения экспорта животноводческой продукции в Китай прорабатывается возможность согласования ветеринарных требований на экспорт в Китай еще 10 видов продукции АПК, включая шкуры КРС, сухое кобылье молоко, замороженное мясо птицы и птицеводческой продукции, конину, субпродукты, полученные при убое животных, мясную продукцию, прошедшую высокую термообработку, а также охлажденную говядину, баранину.