КМГ и CNOOC обсудили сотрудничество в геологоразведке

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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) Ван Дунцзинь обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместную реализацию проекта "Жылыой", сообщили в пресс-службе КМГ.





Напомним, что в октябре 2024 года КМГ и CNOOC подписали соглашение, определяющее основные условия партнерства по новому проекту недропользования "Жылыой".





По предварительной оценке КМГ, геологический ресурсный потенциал участка недр может составить свыше 185 млн тонн нефти.





Кроме того, стороны обсудили новые возможности сотрудничества по другим геологоразведочным проектам, а также укрепление взаимодействия в области инжиниринга с дочерней сервисной компанией CNOOC (COSL China Oilfield Services) в сфере разведки, добычи нефти и газа.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и выразили уверенность в успешной реализации совместных проектов, направленных на развитие нефтегазовой отрасли и укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.





China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.